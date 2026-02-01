Почему нужно обнимать детей каждый день: 7 медицинских причин ﻿

В 2014 году ученые из Университета Карнеги-Меллона провели исследование, в котором приняли участие 404 человека. У испытуемых выяснили, как часто они конфликтуют с окружающими и обнимаются, затем их попытались заразить ОРВИ и поместили под наблюдение. Оказалось, что люди, которые часто обнимаются и имеют более высокий уровень социальной поддержки, лучше защищены от инфекции. Даже если они заражаются, болезнь у них протекает в более легкой форме.