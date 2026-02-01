Почему нужно обнимать детей каждый день: 7 медицинских причин ﻿

«Нам нужно четыре объятия в день для выживания. Нам нужно восемь объятий в день для поддержания здоровья. Нам нужно двенадцать объятий в день для личностного роста». Это фраза американского психотерапевта Вирджинии Сатир.
1. Вы станете ближе
Самый очевидный эффект от обнимашек — психологический. Они помогают детям и родителям почувствовать эмоциональную и психологическую связь, взаимную поддержку. Ученые считают, что в этих эффектах замешан гормон любви и доверия — окситоцин. Регулярно укреплять отношения при помощи объятий стоит не только с детьми. Не забывайте о любимых, родителях, близких родственниках и хороших друзьях.
2. Вы избавите ребенка от стресса
В 1997 году ученые, наблюдая за лабораторными крысами, пришли к интересному выводу. У мам-крыс, которые прилежно ухаживали за детенышами и часто облизывали их, вырастало более стрессоустойчивое потомство. Видимо, похожим образом работают любые виды тактильных контактов, включая объятия.
Умение справляться с нервными потрясениями — важный навык для современного человека. Хронические стрессы повышают риск ожирения, артериальной гипертензии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, депрессии и наркомании. Хотите защитить ребенка? Просто обнимите его, прямо сейчас. Делайте это регулярно. Еще одно интересное наблюдение: улучшить реакцию потомства на стресс помогало даже поглаживание беременных крыс. Так что пользу обниманий и нежных прикосновений до появления малыша на свет тоже можно считать доказанной.
3. Вы остановите истерику
Маленькие дети капризничают не из-за вредности и не из-за «плохого характера». Просто у них зачастую не получается контролировать эмоции. Меньше всего в такие минуты малыш нуждается в ваших наставлениях о том, что «так себя вести нехорошо». Ребенку нужна помощь, он пытается привлечь к себе внимание.
Существуют разные способы быстро и без лишних нервов прекратить детскую истерику. Один из них — объятия. При этом родители должны сохранять спокойствие, всячески показать ребенку, что они его понимают и поддерживают. Такое поведение взрослого — конструктивное, правильное. Тем самым вы не потакаете и не поощряете истерики. Вы спасаете ребенка от эмоциональной бури. Когда она стихнет, можно уже в спокойной обстановке заняться наставлениями.
4. Вы поможете умственному развитию ребенка.
Многим любителям развивающих игрушек хорошо известны такие словосочетания, как «тактильная стимуляция», «мелкая моторика кистей» и «развитие познавательных способностей». Суть в том, что во время игры с мелкими предметами рецепторы кисти посылают сигналы в головной мозг, что способствует созреванию нервной системы, развитию мышления. Объятия — та же стимуляция тактильных рецепторов, плюс – положительные эмоции. Научно доказано, что огромное значение в формировании личности и интеллекта играет родительская ласка. Регулярные объятия — неотъемлемая составляющая такой эмоциональной связи.
5. Вы поможете малышу расти
Ученые заметили: у детей, которые растут в условиях дефицита эмоциональных связей, в среднем меньше рост, вес, окружность головы и грудной клетки. Для того чтобы обозначить отставание в росте из-за отсутствия заботы и внимания, был придуман специальный термин — психосоциальная карликовость. Возникает она — предположительно — из-за некоторых гормональных эффектов. Удивительное дело: такие дети растут медленнее, даже если они питаются очень хорошо.
В 2003 году ученые отобрали 58 корейских детей, оставленных мамами сразу после рождения, и случайным образом разделили их на две группы. За детьми из одной группы ухаживали, как обычно. С малышами из второй группы дополнительно разговаривали, делали им массаж. Спустя 2 недели дети, к которым проявляли повышенное внимание, в среднем имели более высокий рост и вес. Спустя 6 месяцев разница сохранялась. С точки зрения тактильных ощущений обнимашки — тот же массаж, только еще приятнее.
6. Снизите риск подхватить инфекцию
О том, что тесные контакты с другими людьми способствуют распространению инфекций, наверное, знает каждый. А вот противоположный эффект — обнимания как средство профилактики — это уже что-то новенькое.
В 2014 году ученые из Университета Карнеги-Меллона провели исследование, в котором приняли участие 404 человека. У испытуемых выяснили, как часто они конфликтуют с окружающими и обнимаются, затем их попытались заразить ОРВИ и поместили под наблюдение. Оказалось, что люди, которые часто обнимаются и имеют более высокий уровень социальной поддержки, лучше защищены от инфекции. Даже если они заражаются, болезнь у них протекает в более легкой форме.
Школьники испытывают стрессы очень часто. Плюс высокие нагрузки, плюс вокруг много детей, среди которых есть больные простудой. В общем, вы поняли: какую бы оценку ребенок ни принес в дневнике, начните с обниманий.
7. В общем, сплошная польза!
В 1970-х годах в Колумбии смертность среди недоношенных детей достигала 70%. Малыши погибали из-за инфекций, болезней органов дыхания и просто из-за недостаточного внимания. Однако, врачи заметили, что новорожденные, которые находились рядом с мамами, чувствовали себя намного лучше. Так появился метод кенгуру. Суть его состоит в том, что ребенок должен регулярно контактировать с мамой (или с папой) «кожа к коже».
Исследования показали, что метод кенгуру улучшает работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы новорожденного, помогает эффективнее контролировать температуру тела, сохранять калории. Такие малыши лучше растут и прибавляют в весе. Хотя метод изначально был предложен для недоношенных новорожденных, регулярные контакты «кожа к коже» полезны и для детей, рожденных в срок.
Свежие комментарии