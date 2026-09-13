Почему стрелка компаса показывает на север?

Ребенку проще всего объяснить работу компаса через сравнение двух магнитов. Если один магнит может свободно вращаться рядом с другим, его полюса будут стремиться занять определенное положение. Стрелка компаса делает примерно то же самое, только вместо второго магнита для нее работает огромное магнитное поле Земли.