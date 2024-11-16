Как деликатно расспросить подростка о школе

Опытные педагоги утверждают, что общение с подростками – это настоящее искусство. Когда вам удается достичь диалога – заинтересованного диалога с подростками, он никогда не разочаровывает. Такой диалог гарантированно интересен, иногда очень познавателен и всегда стоит всех затраченных вами усилий.

Всегда!

Далее в статье представлен список из двадцати пяти способов задать подростку вопрос «Как прошел твой день в школе?», не спрашивая его об этом напрямую. Эти вопросы нужны для того, чтобы завязать интересный, занимательный диалог с ребенком, даже если он будет длиться лишь короткое время в перерывах между его перепиской с друзьями.

1. Где в школе ты проводишь больше всего времени? (Например, в конкретном зале, классе, на стадионе и т. д.) Где в школе ты никогда не бываешь?

2. Что бы ты хотел улучшить в своей школе? Без чего, по твоему мнению, твоя школа стала бы намного приятнее? От чего она должна избавиться?

3. Если бы ты был учителем, то какой предмет бы преподавал? Какой предмет ты бы не хотел преподавать? Почему?

4. Что было самым классным (грустным, смешным, страшным) из того, что ты наблюдал сегодня?

5. Расскажи мне об одном факте (чем-то новом), о котором ты узнал сегодня.

6. Если бы о твоем дне в школе снимали фильм, в каком жанре он был бы снят? Какой это был бы фильм?

7. Чем обычно занимаются ребята в коридорах школы кроме того, что переходят из класса в класс?

8. С кем, по твоему мнению, ты мог бы быть повежливее, полюбезнее? К кому бы тебе стоило лучше относиться?

9. Какой предмет для тебя самый легкий? Какой предмет для тебя самый тяжелый? Или по какому предмету ты получаешь больше всего знаний? По какому предмету ты получаешь меньше всего знаний?

10. Если бы в коридорах школы звучала музыка, какую музыку предпочло бы большинство ребят?

11. Если бы ты мог читать мысли, то мысли какого учителя прочитал бы? Мысли какого одноклассника ты бы прочитал? Чьи мысли ты не хотел бы читать?

12. Какая песня может послужить лейтмотивом сегодняшнего дня?

13. В каком классе учатся ребята, которые нравятся тебе больше всего? В каком классе учатся дети, которые нравятся тебе меньше всего?

14. Над чем, по твоему мнению, тебе стоит больше поработать в школе? Где дополнительные усилия не требуются?

15. Какие три-пять самых популярных тем обсуждают ученики в коридорах школы?

16. Что ты считаешь наиболее важной частью школы и учебы в ней?

17. Задай мне один вопрос, который ты задавал сегодня (себе или кому-либо), даже если он остался без ответа. Особенно, если он остался без ответа.

18. В каком классе самые милые и приятные мальчики/девочки?

19. Если бы сегодня на территории твоей школы приземлились инопланетяне на космическом корабле, то кого бы ты им посоветовал забрать с собой на их родную планету?

20. Кому ты помог сегодня? Кто сегодня помог тебе?

21. Если бы ты на один день смог стать невидимым в школе, то что бы ты сделал?

22. Какую часть дня ты ждешь с нетерпением? Какой части дня ты боишься?

23. Что бы ты изменил в обеденном меню школьной столовой?

24. Кто из твоих одноклассников, скорее всего, сядет в тюрьму, станет президентом, миллионером, будет сниматься в кино, выпустит диких кур в библиотеке и т. д.

25. Если бы тебе пришлось заниматься только одним предметом каждый день, какой бы это был предмет?

26. Расскажи мне про один факт (новую информацию), о котором ты прочитал сегодня в школе.

27. Какой смайлик больше всего соответствует твоему нынешнему школьному дню?

28. Как ты думаешь, что обсуждали учителя сегодня после уроков в учительской?

Итак, получилось немного больше, чем двадцать пять вопросов. Но с подростками чем больше помощи, тем лучше!

Удачи вам с подростками и интересных бесед!

Примечание: опытные педагоги считают, что, если вы хотите, чтобы подросток открылся перед вами, недостаточно сесть и начать задавать ему вопросы. Но, если вы, например, едете в машине, разговариваете с вашим ребенком, пока находитесь за рулем и между вами отсутствует зрительный контакт, он охотнее поделится с вами информацией и задаст наболевшие вопросы.

Это также происходит, когда вы и ребенок занимаетесь приготовлением ужина, складываете одежду после стирки, переставляете мебель и т. д. Вы можете спокойно говорить и задавать вопросы, не заставляя его ощущать ваше давление.