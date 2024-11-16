Как деликатно расспросить подростка о школе

Различные способы узнать у подростка о том, как прошел его день в школе, не задавая вопрос напрямую
Опытные педагоги утверждают, что общение с подростками – это настоящее искусство. Когда вам удается достичь диалога – заинтересованного диалога с подростками, он никогда не разочаровывает. Такой диалог гарантированно интересен, иногда очень познавателен и всегда стоит всех затраченных вами усилий.
Далее в статье представлен список из двадцати пяти способов задать подростку вопрос «Как прошел твой день в школе?», не спрашивая его об этом напрямую. Эти вопросы нужны для того, чтобы завязать интересный, занимательный диалог с ребенком, даже если он будет длиться лишь короткое время в перерывах между его перепиской с друзьями.
- 1. Где в школе ты проводишь больше всего времени? (Например, в конкретном зале, классе, на стадионе и т. д.) Где в школе ты никогда не бываешь?
- 2. Что бы ты хотел улучшить в своей школе? Без чего, по твоему мнению, твоя школа стала бы намного приятнее? От чего она должна избавиться?
- 3. Если бы ты был учителем, то какой предмет бы преподавал? Какой предмет ты бы не хотел преподавать? Почему?
- 4. Что было самым классным (грустным, смешным, страшным) из того, что ты наблюдал сегодня?
- 5. Расскажи мне об одном факте (чем-то новом), о котором ты узнал сегодня.
- 6. Если бы о твоем дне в школе снимали фильм, в каком жанре он был бы снят? Какой это был бы фильм?
- 7. Чем обычно занимаются ребята в коридорах школы кроме того, что переходят из класса в класс?
- 8. С кем, по твоему мнению, ты мог бы быть повежливее, полюбезнее? К кому бы тебе стоило лучше относиться?
- 9. Какой предмет для тебя самый легкий? Какой предмет для тебя самый тяжелый? Или по какому предмету ты получаешь больше всего знаний? По какому предмету ты получаешь меньше всего знаний?
- 10. Если бы в коридорах школы звучала музыка, какую музыку предпочло бы большинство ребят?
- 11. Если бы ты мог читать мысли, то мысли какого учителя прочитал бы? Мысли какого одноклассника ты бы прочитал? Чьи мысли ты не хотел бы читать?
- 12. Какая песня может послужить лейтмотивом сегодняшнего дня?
- 13. В каком классе учатся ребята, которые нравятся тебе больше всего? В каком классе учатся дети, которые нравятся тебе меньше всего?
- 14. Над чем, по твоему мнению, тебе стоит больше поработать в школе? Где дополнительные усилия не требуются?
- 15. Какие три-пять самых популярных тем обсуждают ученики в коридорах школы?
- 16. Что ты считаешь наиболее важной частью школы и учебы в ней?
- 17. Задай мне один вопрос, который ты задавал сегодня (себе или кому-либо), даже если он остался без ответа. Особенно, если он остался без ответа.
- 18. В каком классе самые милые и приятные мальчики/девочки?
- 19. Если бы сегодня на территории твоей школы приземлились инопланетяне на космическом корабле, то кого бы ты им посоветовал забрать с собой на их родную планету?
- 20. Кому ты помог сегодня? Кто сегодня помог тебе?
- 21. Если бы ты на один день смог стать невидимым в школе, то что бы ты сделал?
- 22. Какую часть дня ты ждешь с нетерпением? Какой части дня ты боишься?
- 23. Что бы ты изменил в обеденном меню школьной столовой?
- 24. Кто из твоих одноклассников, скорее всего, сядет в тюрьму, станет президентом, миллионером, будет сниматься в кино, выпустит диких кур в библиотеке и т. д.
- 25. Если бы тебе пришлось заниматься только одним предметом каждый день, какой бы это был предмет?
- 26. Расскажи мне про один факт (новую информацию), о котором ты прочитал сегодня в школе.
- 27. Какой смайлик больше всего соответствует твоему нынешнему школьному дню?
- 28. Как ты думаешь, что обсуждали учителя сегодня после уроков в учительской?
Итак, получилось немного больше, чем двадцать пять вопросов. Но с подростками чем больше помощи, тем лучше!
Удачи вам с подростками и интересных бесед!
Примечание: опытные педагоги считают, что, если вы хотите, чтобы подросток открылся перед вами, недостаточно сесть и начать задавать ему вопросы. Но, если вы, например, едете в машине, разговариваете с вашим ребенком, пока находитесь за рулем и между вами отсутствует зрительный контакт, он охотнее поделится с вами информацией и задаст наболевшие вопросы.
Это также происходит, когда вы и ребенок занимаетесь приготовлением ужина, складываете одежду после стирки, переставляете мебель и т. д. Вы можете спокойно говорить и задавать вопросы, не заставляя его ощущать ваше давление.
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