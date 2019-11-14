В прошлой статье я рассказывала о книге М.М.Безруких «Обучение письму» и о том, как может навредить раннее обучение курсивному письму.

Сегодня продолжу знакомить вас с выдержками из книги и остановлюсь на мифе, который набирает все большую популярность.

«Причина плохого почерка – современная шариковая ручка.

Действительно, при письме чернильными ручками у многих (но далеко не у всех) детей почерк был лучше. Но дело не в ручке, а в скорости письма, чернильная ручка ограничивала ритм и темп письма,просто не позволяла увеличивать скорость письма так, как это происходит сейчас на начальных этапах обучения. Невозможно было писать постоянно, не останавливаясь: нужно было макать перо в чернила буквально после каждой буквы.

Именно медленный темп позволял лучше формировать навык. Если при письме шариковой ручкой соблюдать это условие, результат будет не хуже».

То есть чернильная ручка нужна не ребенку, а взрослому, которому не терпится набрать обороты в обучении. Если же взрослый понимает, насколько напряжен ребенок, насколько сложен сам процесс письма для него, и не форсирует, а дает ребенку возможность писать в его собственном темпе, то сама по себе перьевая ручка не нужна.

Процесс письма пером намного сложнее. Те красивые фотографии тетрадей пятидесятых годов с идеальными буквами, которые вы наверняка видели в интернете, – случаи единичные. Большинство же ребят того времени с трудом могли соблюсти все требования учителей. Несмотря на длительные уроки чистописания унифицировать почерк всех детей все равно не удавалось.

Вот что пишет М.М.Безруких:

Почти все мои одноклассники (и, я уверена, – все сверстники) ненавидели письмо и уроки чистописания. Сейчас мы можем объективно оценивать плюсы и минусы различных методик, но в 1940-1950-ые годы индивидуальные особенности ребенка не учитывались даже в чистописании. Все в школе было подчинено одной цели – «воспитанию социалистического отношения к труду.

Воспитательные задачи чистописания были четко сформулированы в книге учителя начальных классов А.А.Герасимчук:

«красивое письмо получается только при полной собранности ученика, внимании, старании и точном выполнении каждого элемента буквы: тренировка же в подобных работах воспитывает такие черты характера, как старательность, аккуратность, точность, исполнительность, добросовестность и полную ответственность».

Представим себе, насколько эти черты характера будут полезны и востребованы сегодня! 🤨

У нас вообще самые востребованные профессии сейчас: повар, водитель и продавец 😥.

Но вернёмся к перьевой ручке...

Какой ценой достигались те красивые страницы на фотографиях в интернете?

«Несложно представить себе все проблемы тех детей, которые, сколько бы ни старались, не соответствовали требованиям, а наказания за неисполнительность и недобросовестность следовали незамедлительно. Наказывали, вывешивая на доску тетради с небрежным почерком самых безответственных детей, которые подводили весь класс (я пошла в школу в 1952 году, и моя тетрадь тоже неоднократно «прикнопывалась» к доске), ставили двойки за письменные работы, жаловались родителям, стыдили на всех родительских собраниях. Самую лучшую тетрадь, а в нашем классе она была единственной, показывали как пример для подражания на каждом уроке, и все остальные чувствовали свою неполноценность».

Одна тетрадь на класс... 😡

Итак. Дело не в перьевой ручке, а в темпе.

На самом первом этапе обучения письму очень важно давать ребенку писать медленно.

А теперь вопрос на миллион:

ЧТО ТАКОЕ ПИСАТЬ МЕДЛЕННО?

На Ваш взгляд, сколько знаков в минуту считать медленным темпом?

Попробуйте замерить скорость письма у ребенка.