Кто в доме хозяин, или Как заставить детей слушаться?

Рассуждает Анна Арутюнян, психолог-консультант, с­пециалист по детско-родительским отношениям.

Юлия Борта, «ПРО Здоровье»: ​Анна Юрьевна, а в чём вообще причины плохого поведения детей?

Анна Арутюнян: Дети не ведут себя плохо просто из вредности. Они неосознанно преследуют свои цели.

Например, ребёнок может капризничать или отказываться убирать игрушки, чтобы привлечь внимание. Это- безразличие родителей для малыша страшнее всего. Если не хватает положительного внимания в виде любви, ласки, одобрения, лучше уж пусть нашлёпают, отругают, чем просто не замечают. Это всё существует на уровне переживаний ребёнка.

Вторая причина - банальная месть. «Ты мне не дала мультик посмотреть, а теперь тебе позвонила подружка - у меня как раз каприз случился, не дам тебе поговорить по телефону». Опять же в голове у ребёнка таких формулировок нет, это бессознательно. Третья причина - борьба за власть. Примерно с 3-летнего возраста дети начинают соперничество со взрослыми на тему «Кто в доме хозяин?».

Четвёртая причина - ребёнок может отказываться выполнить требование родителей, чтобы избежать неудачи. «Лучше ничего не буду делать, чем сделаю не так». Такое отношение воспитывается родителями, которые без конца одёргивают чадо фразами типа «Не влезай, упадёшь!», «Смотри не глотай, это горячо!». Чтобы не растить неудачника, дайте ребёнку самому почувствовать последствия своего поступка. Но там, где относительно безопасно. Не выучил урок - сам красней перед учительницей. Влез на высокую горку и упал - будет осторожнее в следующий раз. Наконец, пятая причина плохого поведения - когда ребёнок просто не обучен правилам хорошего поведения. Скажем, он не знает, что ковырять в носу при всех плохо.

- Иногда родителям кажется, что они должны проявить строгость только потому, что в противном случае окружающие о них плохо подумают.

- Это вопрос к маме: почему она не может справиться со своими переживаниями касательно мнения окружающих? Правильно поступают родители, которые в ответ на советы тётечек и старушек, как надо успокаивать или воспитывать ребёнка, отвечают: «Спасибо большое, мы со своим ребёнком разберёмся сами». Самое главное - собираясь предъявить требования к сыну или дочери, посмотрите на себя со стороны, глазами ребёнка. Часто бывает, что родитель не только спросить с себя не может, а даже самому себе признаться не в состоянии, что он чего-то не достиг в жизни, и потому все свои нереализованные амбиции переносит на ребёнка.

- Когда можно не настаивать, а пойти на компромисс?

- Чтобы понять это, надо включать здравый смысл. Очень часто родители за счёт требования беспрекословного послушания утверждаются сами. Скажем, если ребёнок просит полчаса посмотреть любимый мультик, а потом сесть за уроки - почему бы и не разрешить? Сначала всегда нужно ответить себе самим: для чего вам надо настоять на своём?

- А физическое наказание д­опустимо или нет?

- Если нахулиганил и подвернулся под горячую руку, можно слегка отшлёпать. Но потом обязательно помириться. Может, даже прощения попросить, объяснить причину злости, несдержанности. Абсолютно недопустимы ситуации, когда мама сама не наказывает, а пугает тем, что папа придёт и даст ремня. Это уже похоже на садизм.

Три метода сделать их послушными

1. Объяснения и уговоры

Лучший вариант, но небезотказный. Ты ему сто раз объяснил, а он всё равно сделал по-своему. Не делайте из этого трагедию. Разрешите набивать свои шишки. Отпустите из-под своей чрезмерной родительской опеки. Чем старше ребёнок, тем больше свободы ему надо давать. Постарайтесь не акцентировать внимание на неудаче фразами типа «Я же тебе говорила!». Этим мы транслируем, что ребёнок дурак, а взрослый умнее. Зачем? Чтобы самоутвердиться?

2. Обещание подарка

Работает, если подарок соразмерен поступку и такой метод не практикуется слишком часто. Если родители только успевают отсчитывать деньги за хорошее поведение или оценки, то эта торговля ничем хорошим не закончится. Лучше переводить награду во что-то не столь материальное. Например, папа давно обещал сходить с сыном на рыбалку или в кино. Можно купить даже что-то, о чём ребёнок давно мечтал, - велосипед, самокат, игрушку, - если закончил четверть на пятёрки. Но поощрять деньгами хорошую учёбу не стоит.

3. Категорический приказ

Он оправдан в ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью. Нельзя залезать на подоконник, прыгать по крыше, кидаться ножом и т. д. С другой стороны, дети, как правило, чувствуют серьёзность ситуации, когда шутки уже кончились. Они же ближе к своему бессознательному, чем мы, взрослые, они поступают более интуитивно, нежели логически и рационально.