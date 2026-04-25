Популярные статьи

    Уважаемые Россияне!  Поломать НОРМАЛЬНО Работающий Механизм - ЛЕГКО!!!  С Этим Справится и ДУРАК!!!  А НАЛАДИТЬ(!) Ег...Педагоги Полысаев...
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...
    Русский мир... Да, это то, с чем борется весь Запад и наша государственная власть.Школа и ложный гу...

«Детям не нужны ваши жертвы»: кто такая идеальная мама и как ею стать

«Вы и ваша мама. Книга о том, как всё наладить» Нины Зверевой помогает взрослым детям понять своих самых близких людей на Земле и улучшить с ними отношения. Публикуем отрывок из этой книги. Он рассказывает о том, с какой мамой детям комфортно.
материнство
...Давайте подумаем, какая она, идеальная мама?

Я долго размышляла над этим вопросом и пришла к выводу: идеальная мама — та, с которой детям хочется общаться. Именно «хочется»! Дружбы не бывает по принуждению. И если взрослые дети дружат со своей мамой — это означает, что мама в родительской роли точно состоялась. Дети общаются с ней не из чувства долга и не потому, что «так принято», а потому, что мама им интересна!

Что же надо знать и как действовать, чтобы стать такой мамой? Во второй части книги, характеризуя «ужасных» мам, я использовала прилагательные. А сейчас воспользуюсь глаголами. Ведь глагол — это действие. И каждой маме нужно прикладывать усилия, чтобы ее дети хотели с ней дружить. Без старания, контроля над эмоциями, без работы над собой прочной дружбы не получится. Но оно того стоит, поверьте.

<...>

Уметь слушать

Моя мама всегда говорила: уметь слушать — это синоним понятия «уметь дружить». Умение слушать — одно из самых важных качеств не только для специалиста по переговорам, учителя или следователя. Оно необходимо для дружбы, для установления любого контакта.

Людям хочется делиться тем, что происходит у них. Им важно высказать свои мысли, переживания, страхи, надежды… И им совсем не так интересно то, что говорят другие.

Это проблема: мы готовы часами говорить о своем отношении к политике, мироустройству, моде, погоде, но нам ужасно скучно слушать, как другие говорят о политике, мироустройстве, погоде и моде. Но обижать никого не хочется, поэтому мы тактично киваем головой, пока посторонние вещают, и думаем о чем-то своем.

Это, конечно, не слушание. И если с малознакомыми людьми у вас такой фокус пройдет, то дети всегда чувствуют, слушает их мама или просто делает вид.

Да, слушать сложно. Многие люди и объяснить толком не могут, что им нужно: они дорожат лишними подробностями, добавляют в рассказ множество второстепенных деталей, уходят от сути и не возвращаются к ней...

Я — профессиональный коуч и эксперт по публичным выступлениям и много лет занимаюсь устанавливаю мостик между теми, кто говорит, и теми, кто слушает. Помогаю одним быть услышанными другими. Это по-настоящему сложная работа!

Но пусть даже ваш ребенок не звездный оратор. Пусть у вас впереди не три часа свободного времени. Все равно нужно его слушать. «Ну вот как? — говорила моя знакомая. — Она прилетает ко мне без предупреждения: «Мам, у меня такое случилось!» А я затеяла уборку-готовку, у меня котлеты на плите. Конечно, слушаю ее, но вполуха. Да у меня и свои планы были на вечер! А дочка обиделась! Мне-то что делать?».

Это действительно серьезный вопрос. Так бывает — детям важно высказаться «здесь и сейчас», им остро нужна наша помощь или совет. А мы «здесь и сейчас» не готовы. Нам это неудобно, неловко, нам хочется перенести разговор на потом... Есть хороший прием — называется «представьте». Представьте, что ваш взрослый ребенок сломал руку. Прямо сейчас, пока вы жарите котлеты. Что вы сделаете? Конечно же, выключите плиту, забудете про все котлеты и повезете его в травмпункт.

И если вы чувствуете, что вопрос, с которым позвонил или приехал взрослый ребенок, действительно срочный, внезапный, больной, откладывайте все — и слушайте.

А если сын или дочь звонит вам по три раза в день и требует к себе полного внимания, тогда вы уже понимаете: нет, это точно не «сломанная рука». Это уже привычка ребенка, которая вас не устраивает. И вы можете совершенно спокойно ответить: «Извини, я пока не могу тебя выслушать. Давай назначим время, когда нам обоим будет удобно говорить».

Вспоминаю, как слушала моя мама. Она-то была из тех, кто всегда отодвинет любые котлеты в сторону. Она забывала обо всем, что происходит вокруг, и целиком обращалась в слух. У нее даже губы шевелились, когда она слушала, — настолько она погружалась в проблему человека. И она задавала вопросы.

Уметь слушать — это еще и уметь задавать вопросы. Уточнять детали, помогать человеку анализировать, поддерживать... И запоминать то, что вам рассказывают. И в следующий раз спросить: «А помнишь, ты мне говорил про Иванова? Он все-таки уволился? Или остался работать?» Качество слушания зависит от качества вопросов, которые задает слушатель. Поэтому мы все так ценим друзей, которые могут часами слушать наши повествования, задавая бесконечные: «А он чего? А она? А ты? А он?»

Но, пожалуйста, не давайте советов, если вас о них не просят. Когда человеку нужно выговориться — скорее всего, он не нуждается в советах и тем более в назиданиях. Ему нужен слушатель, а не советчик. Будьте им — доброжелательным, заинтересованным слушателем.

 

Принимать ребенка таким, какой он есть

С каким достоинством и любовью Барбара Стрейзанд говорила о том, что ее сын — гей и она поддерживает его! Это было еще в те времена, когда признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации считалось смелым поступком. Шер полностью поддержала свою дочь Честити, когда та решила сменить пол и стать мужчиной.

Актриса Елена Яковлева говорит про своего сына Дениса: «Он прекрасный человек, у нас с ним полное взаимопонимание». Денис выглядит весьма эпатажно: его тело и лицо покрыто татуировками. Согласитесь, вытатуированные на лице гробы — не то, о чем мечтают матери для своих детей.

Это трудно — отказаться от своих планов на ребенка и принять, что его жизнь — это его дело. Кто-то умный сказал: «Да, дети — это цветы. Мы должны их поливать и ухаживать за ними, только мы не знаем, какие взойдут семена: роза, лютик или чертополох?»

Что же делать, если ребенок после третьего курса бросил вуз? А если в середине пятого курса? А если сказал: «Я уезжаю жить в другой город»? А если в другую страну? А если разводится? Ушел из крупной компании? Одевается так, что вам стыдно находиться рядом?

Да, вам хотелось бы, чтобы ребенок окончил школу с золотой медалью, потом вуз с красным дипломом (именно тот, который вы для него выбрали), потом — пошел в науку или начал карьеру в крупной корпорации. Но он — другой.

Он не будет таким, как вы. А вы можете распоряжаться только одной жизнью — собственной. Равно как и ваш ребенок может распоряжаться лишь своей жизнью.

Когда вы это осознáете, вам вдруг станет интересно наблюдать за тем, как развивается ваш взрослый сын или взрослая дочь. Они — люди другого поколения. У них другие взгляды и система координат. И это очень здорово — принимать их непохожесть на нас. Тревожно, но здорово! Конечно, вам хочется гордиться ребенком. Но почему-то в списке поводов для гордости у нас очень мало вариантов: квартира, машина, карьера, зарплата... Неужели вы думаете, что единственный повод для гордости сыном — его зарплата? И если дочка не вышла замуж до 30 лет, это действительно страшная трагедия?

Посмотрите на своего ребенка. И составьте список из десяти пунктов, чем вы можете гордиться. Он ремонтирует ваш автомобиль с закрытыми глазами? Она умеет разговаривать с людьми так, что ее слушают, раскрыв рот? Он прекрасно поет? Она прыгает с парашютом? Он готов прийти на помощь любому, кто попросит? Она всегда добивается своего? Найдите в детях то, чем вы можете гордиться. И гордитесь!

Мы не можем переделать детей. Мы можем лишь их любить, поддерживать, помогать, интересоваться их жизнью, удивляться их успехам и расстраиваться из-за их неудач.

Не так уж и мало на самом деле! Единственное, когда вам нужно вмешаться, даже если ребенок вас не просит, — если у него проблемы с алкоголем, наркотиками, он попал в секту или связался с криминалом. Если чувствуете, что сын или дочь идет «не туда» — вмешивайтесь, останавливайте, бейте во все колокола. Если же ребенок живет не так, как вам хочется, примите его таким, какой он есть.

Это не означает, что ребенок может делать в родительском доме все, что ему заблагорассудится. Ваш дом — ваши правила. Вы можете сказать:

«Когда приезжаешь к нам в гости, пожалуйста, обеспечь тишину после 23:00». Но это не означает, что вы можете запрещать взрослой дочери, которая живет отдельно от вас, ходить на ночные тусовки к друзьям. А что делать, если сын завел семью на стороне и у него там родились дети? Ведь они тоже ваши внуки. Как быть? Принимать их? Или делать вид, что их не существует?

Но ведь они существуют! Они живые дети, ваши внуки, их любят мама и папа (пусть любовь мамы и папы сама по себе не одобряется обществом). Я считаю, что внуки не виноваты. И они имеют право на любовь бабушки и дедушки точно так же, как ваши законнорожденные внуки. Сложно ли это? Очень сложно! Одобрять поведение сына вовсе не обязательно. Но если вы умеете слушать своего ребенка и разговаривать с ним откровенно, вы найдете нужные слова, чтобы понять друг друга. В любом случае ваша дружба с детьми стоит того, чтобы за нее бороться!

Поддерживать выбор детей

Казалось бы, конечно, дети уже давно взрослые. У них своя голова на плечах, пусть действуют как хотят. Но вот сын с женой покупают жилье. И выбирают квартиру, выходящую окнами на шумное шоссе. «Вы что, с ума сошли? — Мама хватается за сердце. — Как вы будете здесь жить?!» — «Мама, нам нравится индустриальный пейзаж за окном», — отвечает сын, и мама понимает: молодых надо срочно спасать от необдуманного поступка. Или дочь, умница, карьеристка, красавица, увольняется с хорошей должности и собирается улететь на Гоа. Билет туда покупает, билет обратно — нет. «Выброси эту глупость из головы! — возмущается мама. — Срочно найди себе нормальную работу!»

Или сын, сияющий от счастья, приводит будущую жену к маме — знакомиться. Все руки невесты покрыты татуировками, от плеч до кистей. «Ты что, не видишь? Она тебе не пара! А если она наркоманка?» — шипит мама ему на ухо и с ужасом думает о том, как сын вообще может прикасаться к... этой.

Очень трудно бывает принять выбор наших детей. Но нужно. Даже если речь идет о выборе профессии и стиля жизни.

И даже если о будущем зяте или будущей невестке. Можем ли мы советовать? Можем, но только если дети сами спросят у нас совета. И обязательно — очень осторожно, чтобы не задеть чувства детей.

Что может помочь нам принять этот выбор? Просто осознание: наши дети — это не мы. Взрослые дети — это наши друзья. Вы прекратите общаться с подругой, если она уволится и улетит жить на Гоа? Вряд ли. Вы устроите скандал приятелю, если он купит квартиру не в том районе, где вам хотелось бы? Конечно, нет. А что делать с будущим мужем или женой? Тоже смириться?

Думаю, вы уже поняли, каким будет ответ на этот вопрос: пожалуйста, избавьтесь от стереотипов и не проживайте за детей их жизнь. Может быть, у них сейчас тот самый период, которого не было у вас в жизни и который вы подсознательно хотели бы прожить. Спросите себя: «А права ли я?»

Конечно, на месте дочери вы выбрали бы себе другого мужа. Но ведь вы его уже выбрали — в тот момент, когда сами вышли замуж. А теперь пришло время дочери выбирать.

Не скрою, мне было больно, когда сын сказал: «Мама, моя будущая жена не будет похожа ни на тебя, ни на моих сестер». Но в то же время было очень интересно посмотреть, кого же выберет сын.

И я, и мои две дочери — люди, которые живут одновременно и семьей, и работой. Мы амбициозны, мы любим ставить перед собой высокие цели и добиваться их... Сын женился на девушке, для которой главной была красота и семья. Идут годы, и я понимаю, что могу многому у нее научиться. Я никогда не относилась к красоте настолько серьезно, как она. Моя невестка — мастер красоты во всех ее проявлениях, от дизайна квартиры до ухода за собой.

Сегодня весь мой косметический набор — дело рук невестки: это она подбирает для меня косметику и рассказывает, как лучше ею пользоваться. Она создала своими руками невероятной красоты интерьер моей московской студии, где я встречаю учеников. Я этого не умею, совсем. Да, вполне возможно, ваш ребенок выберет партнера, который будет не похож на вас. Но это вовсе не означает, что он вас не любит и не ценит. Нет никакой логики в утверждении «если сын любит маму — он выберет в жены похожую на нее девушку». С какой стати молодой мужчина захочет жениться на маме?!

Но порой бывает сложно принять и профессиональный выбор ребенка. Кажется, что у него неправильная профессия, что ваш ребенок может добиться большего, что нужно не витать в облаках, а заниматься чем-то земным и понятным...

Мы забываем, что успешным в своей профессии становится лишь тот, кому его работа по душе.

Невозможно каждый день по 8–10 часов заниматься нелюбимым делом — и одолеть конкурентов. Никакая сила воли не выдержит: человек либо в конце концов бросит ненавистную работу, либо доведет себя до невроза. Разве этого вы хотите для своих детей?

Я много лет наблюдала за одной девушкой. Не могу назвать ее своей ученицей — скорее подопечной. Познакомились, когда ей было десять лет. Девочка росла умной, схватывала все на лету, и родители гордились дочкой. Но, когда пришла пора определяться с профессией, девушка заявила: «Хочу работать моделью».

Сказать, что родители были против, — значит не сказать ничего. Но их дочь оказалась крепким орешком — она все равно стала ходить по подиуму. Быстро завоевала популярность: ее красота была настолько одухотворенной, что девушке часто поручали выход в платье невесты. Однажды в качестве наряда на подиуме ей пришлось надеть ночную сорочку, и даже в ней она выглядела как гений чистоты. На том показе была ее мама, по щекам женщины катились слезы.

Девушке предложили контракт с иностранным модельным агентством, но она отказалась: поступила на финансовый факультет в вуз (родители счастливо выдохнули и начали мечтать, как дочь сделает карьеру главного операциониста в сберкассе, что казалось им пределом возможного).

Но после окончания вуза девушка опять круто изменила свою жизнь — стала работать художником по костюмам в большой кинокомпании. И очень быстро завоевала уважение коллег. Ее стиль был безупречен, она подбирала костюмы для актеров и актрис настолько точно, что одежда идеально раскрывала образ каждого героя.

Хеппи-энд? Нет. Однажды у нее на съемках пропал весь гардероб. Все то, что она так долго и тщательно отбирала. И девушка закрыла для себя дверь в эту профессию. Она вернулась в мир финансов, начала с нуля — и снова поднялась высоко по карьерной лестнице. Знаете, что делали ее родители? Они ее поддерживали — абсолютно во всем. Брали на себя заботу о ее ребенке, хвалили, говорили, что она талантливая и обязательно добьется успеха. Для меня они сначала были примером того, как не нужно вести себя со взрослым ребенком. А потом стали примером того, как нужно.

Оставьте выбор профессии, пары, места жительства, судьбы вашему сыну или дочери. И если вы чувствуете, что этот выбор полностью совпадает с вашим, задайтесь вопросом: а повзрослел ли ваш ребенок?

Может быть, он по-прежнему боится шаг ступить без маминого одобрения? Бывают и счастливые династии. Нет никаких правил, подходящих для всех. Хорошие родители реагируют на главное — счастлив их ребенок или нет. Но свое счастье каждый формирует сам.

<...>

Жить своей жизнью

Как же хорошо жить детям, у которых родители живут собственной жизнью. И как тяжело приходится тем, чьи матери и отцы говорят: «Я всю жизнь на тебя положила! Я живу ради тебя!» Это совершенно неподъемная нагрузка — тащить на себе не только детей, работу, ипотеку, но еще и маму с папой, которые «жизнь положили», и, значит, дети им по гроб жизни обязаны.

Обязаны благодарить, обязаны восхищаться, обязаны придумывать им занятия, обязаны полностью впустить родителей в свою жизнь, обязаны терпеть их плохое настроение... Ведь мама всю жизнь отдала, разве трудно потерпеть ее небольшую обиду?

Если очистить от патетики фразу «я живу ради тебя», можно увидеть: «Я не хочу тебя отпускать. Я не считаю тебя взрослым. Останься моим ребенком — мне так спокойнее».

Фактически такой родитель не дает ребенку свободу, одну из базовых ценностей взрослого человека.

Нередко у детей, чьи мамы «живут жизнью сына» или «все отдают дочери», не складывается собственная личная жизнь. Молодой хозяйке тяжело принять тот факт, что к ним домой каждый день приходит мама мужа и готовит еду, «как любит Димочка». Фактически мама таким образом отстраняет жену Димочки от домашнего хозяйства, показывая: «Я здесь главная, а ты как пришла, так и уйдешь». И молодому мужчине трудно смириться с тем, что каждый вечер в их квартиру приходит теща: «Я у вас уберусь, чтоб чисто было!»

Долго ли можно выдержать такую свекровь и такую тещу? Боюсь, что недолго. Но разве мы не нужны детям? Конечно, нужны. Мы нужны им счастливыми. Увлеченными своим делом. Имеющими собственные интересы и цели. Мы нужны детям взрослыми.

Даже если вы сейчас на пенсии, найдите себе занятие по душе. К счастью, современный мир предлагает нам очень много занятий, в которые можно погрузиться полностью. Я знаю женщин, которые, оказавшись на пенсии, стали заниматься тем, о чем мечтали всю жизнь, — рисовать, танцевать, собирать архив семьи (занимаясь поисками документов полутораи двухвековой давности).

Знаю людей, которые, уйдя на пенсию с высокой, статусной работы, устроились на работу «для души» — без бешеной ответственности и бесконечной гонки за лидером. Они работают билетерами в театральных кассах, помогают с бухгалтерией небольшим ИП, работают волонтерами в самых разных проектах. И они счастливы!

Пожалуйста, живите своей жизнью — творческой, научной, спортивной, добровольческой… какой угодно, только не жизнью своих детей. И тогда ваши дети станут с вами дружить.

И еще они будут гордиться и хвастать вами перед своими друзьями и знакомыми. Пожилые люди, которые живут полной жизнью и не собираются стареть, — разве это не повод для гордости?

Детям — ни маленьким, ни тем более взрослым — не нужны наши жертвы. Им, как и нам, нужны любовь, поддержка и дружба. И поверьте мне, это в наших силах.

