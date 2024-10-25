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День D. Витамин, который защищает от простуды и гриппа не хуже прививок

/ Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Возможно, в профилактике гриппа скоро будет сделан существенный шаг вперёд. Согласно исследованию, опубликованному в одном из самых влиятельных медицинских журналов мира — в BMJ (British Medical Journal) — предотвращать заражение гриппом отлично помогает применение хорошо известного нам витамина.

Большой успех британских учёных

Учёные давно предполагали, что витамин D может не только укреплять кости, но и защищать от гриппа и других ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций). Даже проводились исследования на эту тему в разных странах. Но результаты получались неоднозначные. Где-то он помогал, где-то — нет. Определённого ответа не было. Ученые Университета королевы Марии в Лондоне решили поставить в этом вопросе точку. И она получилась очень жирной.

Они обобщили результаты 25 исследований по профилактике ОРВИ и гриппа с помощью витамина D, проведённых в 14 странах, включая США, Великобританию, Бельгию, Италию, Канаду, Австралию, Японию и т. д. Есть научная методика, позволяющая обобщать несколько исследований в одно. В результате нередко обнаруживаются новые явления, которые в масштабах отдельных исследований выявить нельзя. Так получилось и сейчас, когда общее количество наблюдаемых приблизилось к 11 тыс. человек.

 

Учёным удалось разбить все наблюдения в зависимости от исходного содержания витамина D в организме. Больше всего он помогал в защите тем, кто испытывал его недостаток. Приём такими людьми дневной нормы витамина D снижал заболеваемость гриппом и ОРВИ в 2 раза. Эксперты сравнили этот эффект с противогриппозными прививками: примерно так же они защищают от самого гриппа. У людей с изначально нормальным уровнем витамина D защитный эффект был, но слабее: он снижали заболеваемость простудными инфекциями на 10%. Всё это лишний раз свидетельствует о важности именно витамина D: его нормального уровня в организме практически достаточно для противовирусной защиты.

— Результаты этого исследования ожидаемы, витамин D не только укрепляет кости, у него есть влияние и на иммунитет. Он реально может его усиливать и помогать в защите от вирусов, вызывающих грипп и ОРВИ. И, конечно, его недостаток может негативно сказываться во время сезона простудных заболеваний, продолжающегося с осени по весну. У нас обеспечение витамином D особенно затруднено именно в это время, так как он синтезируется в коже под действием солнечных лучей. А осенью, зимой и весной света нам явно не хватает. Поэтому обеспечить организм достаточным количеством витамина D очень важно. Это необходимо людям всех возрастов: и детям, и взрослым, и пожилым, — говорит доктор медицинских наук, профессор, известный специалист по витаминам Владимир Спиричев.

Где взять витамин D?

В исследовании витамин назначали в виде препаратов. Это вполне возможно, приобрести их не очень сложно. Но есть продукты, которые богаты витамином D, и их тоже можно использовать для витаминизации (см. таблицу). Более того, с ними вы получите и другие полезные вещества. Нужно учитывать, что норма витамина D для молодых и здоровых — 400 МЕ (международные единицы). А для людей старше 45 лет — им в первую очередь грозит дефицит этого витамина — 800 МЕ. Стоит обратить внимание на консервы из печени трески — это самый богатый источник витамина D в нашем питании. Для обеспечения дневной потребности достаточно буквально половины чайной ложки печени или жира, в котором она законсервирована. Не нужно сильно перебарщивать: если вы съедаете дозу больше, рассчитайте, на сколько дней её вам хватит. Печень трески, как и многие препараты с витамином D, можно принимать не каждый день, а один раз в неделю.

Продукты, богатые витамином D
Продукт Содержание витамина D, МЕ
Яйцо (желток) 20 МЕ
Молоко, 1 стакан 100 МЕ
Сыр швейцарский (30 грамм) 12 МЕ
Говяжья печень (90 грамм) 15 МЕ
Сардины (30 грамм) 250 МЕ
Сёмга (90 грамм) 360 МЕ
Жир из печени трески (1 ч. л.) 1360 МЕ
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