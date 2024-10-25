День D. Витамин, который защищает от простуды и гриппа не хуже прививок

Возможно, в профилактике гриппа скоро будет сделан существенный шаг вперёд. Согласно исследованию, опубликованному в одном из самых влиятельных медицинских журналов мира — в BMJ (British Medical Journal) — предотвращать заражение гриппом отлично помогает применение хорошо известного нам витамина.

Большой успех британских учёных

Учёные давно предполагали, что витамин D может не только укреплять кости, но и защищать от гриппа и других ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций). Даже проводились исследования на эту тему в разных странах. Но результаты получались неоднозначные. Где-то он помогал, где-то — нет. Определённого ответа не было. Ученые Университета королевы Марии в Лондоне решили поставить в этом вопросе точку. И она получилась очень жирной.

Они обобщили результаты 25 исследований по профилактике ОРВИ и гриппа с помощью витамина D, проведённых в 14 странах, включая США, Великобританию, Бельгию, Италию, Канаду, Австралию, Японию и т. д. Есть научная методика, позволяющая обобщать несколько исследований в одно. В результате нередко обнаруживаются новые явления, которые в масштабах отдельных исследований выявить нельзя. Так получилось и сейчас, когда общее количество наблюдаемых приблизилось к 11 тыс. человек.

Учёным удалось разбить все наблюдения в зависимости от исходного содержания витамина D в организме. Больше всего он помогал в защите тем, кто испытывал его недостаток. Приём такими людьми дневной нормы витамина D снижал заболеваемость гриппом и ОРВИ в 2 раза. Эксперты сравнили этот эффект с противогриппозными прививками: примерно так же они защищают от самого гриппа. У людей с изначально нормальным уровнем витамина D защитный эффект был, но слабее: он снижали заболеваемость простудными инфекциями на 10%. Всё это лишний раз свидетельствует о важности именно витамина D: его нормального уровня в организме практически достаточно для противовирусной защиты.

— Результаты этого исследования ожидаемы, витамин D не только укрепляет кости, у него есть влияние и на иммунитет. Он реально может его усиливать и помогать в защите от вирусов, вызывающих грипп и ОРВИ. И, конечно, его недостаток может негативно сказываться во время сезона простудных заболеваний, продолжающегося с осени по весну. У нас обеспечение витамином D особенно затруднено именно в это время, так как он синтезируется в коже под действием солнечных лучей. А осенью, зимой и весной света нам явно не хватает. Поэтому обеспечить организм достаточным количеством витамина D очень важно. Это необходимо людям всех возрастов: и детям, и взрослым, и пожилым, — говорит доктор медицинских наук, профессор, известный специалист по витаминам Владимир Спиричев.

Где взять витамин D?

В исследовании витамин назначали в виде препаратов. Это вполне возможно, приобрести их не очень сложно. Но есть продукты, которые богаты витамином D, и их тоже можно использовать для витаминизации (см. таблицу). Более того, с ними вы получите и другие полезные вещества. Нужно учитывать, что норма витамина D для молодых и здоровых — 400 МЕ (международные единицы). А для людей старше 45 лет — им в первую очередь грозит дефицит этого витамина — 800 МЕ. Стоит обратить внимание на консервы из печени трески — это самый богатый источник витамина D в нашем питании. Для обеспечения дневной потребности достаточно буквально половины чайной ложки печени или жира, в котором она законсервирована. Не нужно сильно перебарщивать: если вы съедаете дозу больше, рассчитайте, на сколько дней её вам хватит. Печень трески, как и многие препараты с витамином D, можно принимать не каждый день, а один раз в неделю.