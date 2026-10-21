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Морковные вафли с яблоком: рецепт без лишнего сахара
Вкусно и полезно.
Источник: Unsplash
Ещё один овощно-фруктовый дуэт, который не только полезен, но и нравится детям своим ярким цветом. Для теста натрите небольшую морковь и яблоко, добавьте яйцо, пару ложек муки и немного разрыхлителя. Если хотите сделать вафли более сладкими, можно вмешать половину банана.
Морковь придаёт вафлям красивый оранжевый оттенок и обогащает их бета-каротином, который важендля зрения. Яблоко делает тесто мягким и сочным. Такие вафли особенно хороши на завтрак — они заряжают энергией и поднимают настроение с самого утра.
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