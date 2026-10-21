Морковные вафли с яблоком: рецепт без лишнего сахара

Ещё один овощно-фруктовый дуэт, который не только полезен, но и нравится детям своим ярким цветом. Для теста натрите небольшую морковь и яблоко, добавьте яйцо, пару ложек муки и немного разрыхлителя. Если хотите сделать вафли более сладкими, можно вмешать половину банана.