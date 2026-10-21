РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 239 подписчиков

Морковные вафли с яблоком: рецепт без лишнего сахара

Вкусно и полезно.
вафли
Источник: Unsplash

Ещё один овощно-фруктовый дуэт, который не только полезен, но и нравится детям своим ярким цветом. Для теста натрите небольшую морковь и яблоко, добавьте яйцо, пару ложек муки и немного разрыхлителя. Если хотите сделать вафли более сладкими, можно вмешать половину банана.

Морковь придаёт вафлям красивый оранжевый оттенок и обогащает их бета-каротином, который важен для зрения. Яблоко делает тесто мягким и сочным. Такие вафли особенно хороши на завтрак — они заряжают энергией и поднимают настроение с самого утра.

Ссылка на первоисточник
Яблоко
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым