Что такое эффект «зависших отношений» и чем он опасен для матерей взрослых детей

В большинстве культур забота матери о ребёнке воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Она кормит, обнимает, помогает — и делает это с любовью. Но всё меняется, когда «ребёнку» исполняется тридцать, а он всё ещё живёт в комнате за стенкой, пользуется маминым холодильником и считает «жизнь с родителями» удобной и нормальной.

Журналист, филолог
Designed by Freepik
Источник: Designed by Freepik

Испанские учёные решили проверить, как такое сожительство отражается на психоэмоциональном состоянии женщин. Оказалось — не лучшим образом. Исследователи из Университета Комплутенсе в Мадриде опубликовали работу, в котором проследили связь между совместным проживанием взрослых детей и психологическим состоянием их матерей. В выборке участвовали 13 000 женщин из разных регионов Испании в возрасте от 40 до 70 лет.

Результаты оказались весьма показательными: мамы, живущие со взрослыми детьми, реже чувствовали себя счастливыми и удовлетворёнными жизнью, чем их ровесницы, чьи дети уже съехали. Особенно отчётливо негативные эффекты наблюдались в семьях, где взрослые дети были мужчинами.

Авторы работы подчёркивают, что эффект «несчастья» не объясняется напрямую тем, что женщинам не нравится быть с детьми. Главная проблема — в нарушении границ и непризнании взросления.

Исследователи указывают, что взрослые дети, особенно сыновья, чаще не участвуют в ведении быта, полагаясь на мать так же, как в подростковом возрасте. Женщина остаётся единственным человеком, на ком держится ежедневный комфорт семьи. Такая нагрузка усиливает стресс, вызывает ощущение замкнутости, несправедливости и даже тревожности.

Мамы, по сути, продолжают быть «обслуживающим персоналом» без выхода из роли. Если к этому добавляется отсутствие поддержки, финансовое давление или усталость от постоянной бытовой заботы, чувство неудовлетворённости накапливается.

Авторы статьи связывают проблему с тем, что в современном обществе границы взросления стали размыты. Образование затягивается, рынок труда нестабилен, жильё дорого. Всё это делает совместное проживание практичным. Но психологически — это нередко тупик.

Мать не может начать новый этап жизни — например, больше времени посвящать себе, строить отношения, путешествовать. Её фокус по-прежнему направлен на ребёнка, который, в свою очередь, не торопится взрослеть. Такая зависимость становится обоюдно вредной: и ребёнок не развивается, и мама не отдыхает.

Удивительно, но женщины, живущие с младшими детьми или пожилыми родителями, сообщали о более высоком уровне удовлетворённости, чем те, кто продолжает жить с повзрослевшими сыновьями. Это объясняется разницей в ожиданиях: в первом случае женщина осознаёт, что на ней забота — и морально готова к этому. А во втором — надеется на самостоятельность, которой не наступает.

Также в исследовании отмечается, что мамы дочерей ощущают меньше напряжения, чем мамы сыновей. Дочери чаще помогают по хозяйству, более чутко реагируют на эмоциональные сигналы, а сами отношения в целом воспринимаются как более сбалансированные.

Авторы подчёркивают: речь не идёт о том, чтобы выгнать ребёнка из дома. Речь о здоровых границах и возможности жить своей взрослой жизнью, не растворяясь в потребностях другого. Мамам важно чувствовать уважение к своему времени, свободе и праву на отдых. А взрослым детям — научиться брать на себя ответственность.

Психологи всё чаще говорят: независимость — не только финансовая категория. Это умение организовать быт, нести последствия своих поступков и уважать личное пространство других. Именно с этого начинается подлинная взрослость.

университет комплутенсе, город мадрид
татьяна меньщикова журналист
развитие детей
