Что такое эффект «зависших отношений» и чем он опасен для матерей взрослых детей

Удивительно, но женщины, живущие с младшими детьми или пожилыми родителями, сообщали о более высоком уровне удовлетворённости, чем те, кто продолжает жить с повзрослевшими сыновьями. Это объясняется разницей в ожиданиях: в первом случае женщина осознаёт, что на ней забота — и морально готова к этому. А во втором — надеется на самостоятельность, которой не наступает.