Забраковать? Что делать родителям, если подростки хотят вступить в брак?

Семейным законодательством РФ брачный возраст в России установлен в 18 лет. Однако, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.

В некоторых регионах РФ (таковых более 20, и среди них Московская область) при наличии особых обстоятельств можно вступить в брак и раньше – с 14 лет. Порядок и условия вступления в брак несовершеннолетних до достижения возраста 16 лет могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации.

Список особых обстоятельств в каждом субъекте Российской Федерации свой, но два пункта присутствуют во всех списках: это беременность или наличие общего ребенка. В некоторых субъектах РФ к исключительным обстоятельствам относят также уже фактически сложившуюся семью (гражданский брак), скорый призыв жениха в армию и некоторые другие ситуации. Желающие пожениться в 14–17 лет должны получить разрешение местного органа самоуправления и еще, как правило, согласие родителей.

Если ваш подросток 14–17 лет хочет вступить в брак: как реагировать?

На мой взгляд, это большое испытание для родителей. Многие мамы и папы воспринимают такое заявление как трагедию, переживают сердечные приступы, теряют самообладание и даже сходят с ума. Такое смятение вполне понятно и небезосновательно. Ранний брак и раннее становление родителями действительно нежелательны во многих смыслах:

– Подросток не обладает достаточной психологической зрелостью, чтобы брать на себя ответственность за семью и ребенка.

– Он сам еще ребенок, не прошедший сепарацию от родителей. Он сам еще зависим от мамы и папы эмоционально и психологически. Он еще соединен с мамой символической пуповиной.

– Тинейджер еще не прошел эго-идентификацию. Мало кто в возрасте 14–17 лет понимает, кто он есть, освоил какую-то профессию, которая позволяет зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать себя и свою семью.

– Как правило, подростки в этом возрасте живут в доме родителей и не могут позволить себе отдельное жилье. Они даже часто еще не вполне самостоятельны в бытовом плане. Многие не умеют готовить или выполнять другие бытовые функции.

– В этом возрасте подросток зачастую не завершил даже среднего образования, не говоря уж о высшем. Ранний брак и рождение ребенка могут сильно задержать или вообще сделать невозможным получение образования. Потому что надо будет работать, зарабатывать, сидеть дома с ребенком, и будет просто не до учебы.

– В связи со всем вышеперечисленным на родителей подростков ляжет дополнительная нагрузка: материальная, физическая и моральная. Наверняка им придется помогать молодоженам деньгами или даже полностью их содержать, сидеть с внуками, чтоб чадо могло доучиться, а еще выдерживать общественное осуждение и проживать собственные негативные чувства: стыд, отвержение, гнев, обиду, чувство несправедливости.

То есть это действительно проблема. Что же делать? Я очень сочувствую родителям, потому что по факту беременности подростка уже мало что можно предпринять. Я против абортов, тем более они очень опасны в столь раннем возрасте. И тут, на мой взгляд, ответ однозначный – жениться. Но я хочу заметить, что болезнь под названием «ранний брак» легче предупредить, чем лечить. И в том, что возникла такая чрезвычайная ситуация, есть вклад родителей, как и во всем, что происходит с несовершеннолетними детьми.

Почему они так рано женятся?

1.Желание жить половой жизнью. Это наиболее часто встречающаяся причина, которой объясняют ранний брак и раннее рождение ребенка. Какие факторы стимулируют желание рано начать половую жизнь?

– В южных областях нашей страны половая зрелость, в среднем, наступает раньше 14 лет. Причем возраст начала половой жизни сильно зависит от культурного уровня конкретного места проживания. Хотя подростки в деревнях и крупных городах достигают половой зрелости в одном и том же среднем возрасте, но в крупных городах у молодежи есть много альтернативных интересных занятий, помимо секса. Они могут ходить в кино, театры, на концерты, в клубы по интересам, в спортивные секции и на различные другие мероприятия, где могут сублимировать свою сексуальную энергию и направить ее на иное творчество. В небольших же населенных пунктах, где не развита сеть учреждений культурного досуга, секс является наиболее простым и доступным способом приятно провести время.

– Во многих семьях нашей страны тема секса под запретом. Родители, отрицая удовольствие от секса, покрывая завесой из стыда и других непереносимых чувств детали своей сексуальной жизни и вообще ее наличие, делают секс очень интересным и привлекательным для подростка. Подросток начинает стремиться ее познать и исследовать со своими сверстниками.

– В некоторых более редких для нашей культуры семьях, как правило, очень простых, с низким уровнем культуры, секс наоборот может практиковаться очень открыто, он низведен до простого удовлетворения физиологической потребности, мало связан с любовью. В таких семьях может присутствовать попустительство ранней половой жизни ребенка.

– Попустительство может присутствовать и в неблагополучных или неполных семьях, где родителям просто не до ребенка. Например, когда родители алкоголики, наркоманы или мать воспитывает ребенка одна и все время пропадает на работе. У ребенка, оставленного без контроля и внимания, которому родители не сформировали границы, в которых он мог бы чувствовать себя устойчиво и безопасно, может сформироваться паттерн крайней неустойчивости психики, и он может кидаться во все тяжкие в поисках временного удовольствия и удовлетворения.

– Известны случаи, когда дети попадают в беду и во вполне благополучных семьях, в которых возникла временная чрезвычайная ситуация. Например, оба или один из родителей погибли или заболели и попали в больницу, в аварию. Подросток остается временно без присмотра, заботы и внимания, он в сильной тревоге, в стрессе, фактически – у него шоковая травма. И тогда он может потерять контроль и опять же начать искать успокоения в сексуальных отношениях.

– Подросток может путать любовь с сексом. Если ему не хватает в семье внимания, телесного контакта, близости, любви, он может пытаться найти все это в сексе, особенно это характерно для девочек.

– Мальчики в подростковом возрасте иногда самоутверждаются через секс. Так искаженно они понимают мужественность. Так что тут тоже может быть не столько желание самого секса, сколько желание доказать самому себе, что он настоящий мужчина, с сопутствующими этому чувствами собственной важности и крутости.

2. Романтическая влюбленность. Подросткам в силу юношеского максимализма свойственно считать, что их первая любовь – самая большая и единственная. В столь любимом моими ровесниками фильме о подростковой любви «Вам и не снилось» мама героя в исполнении Любови Федосеевой-Шукшиной говорит сыну: «У тебя этих Кать еще будет…!» Очень жестоко и цинично по отношению к первой романтической любви. И потому история плохо кончается. Не будьте такими мамами. Возможно, ваш ребенок заблуждается, но для него эта первая любовь – самая большая ценность. И он не должен ее предавать. И все-таки, не обесценивая его чувств, постарайтесь отговорить его пока жениться.

3. Родовой сценарий. Возраст вступления в брак и рождения первого ребенка очень часто передается по наследству от матери к дочери, от отца к сыну. Если вы сами родили дочь в 16 лет, не удивляйтесь, что и она вам преподнесет тот же сюрприз, что и вы когда-то преподнесли своей маме.

4. Особенности местной демографической ситуации, дефицит мужского или женского населения. В детстве я проводила каждое лето в приволжском городе К. на юге России. В городе был большой текстильный комбинат и в связи с этим, как и в Иваново, большой перевес женского населения. Чтобы привлечь женихов, в городе построили металлургический комбинат, хотя там не было ни металла, ни топлива. А также открыли два военных училища. Отхватить жениха из военного училища считалось большой удачей.

Незамужнюю девушку после 20 лет в К. считали безнадежной старой девой. Обе мои подруги детства выскочили замуж в 17 лет, обе по поддельным справкам о беременности. «Мне пришлось заплатить за фальшивую справку, а то бы моего Сашку другая увела», – объяснила одна из моих подруг. В некоторых регионах, наоборот, перевес мужского населения, и идет конкурентная борьба за девушек, которых берут в жены в очень раннем возрасте.

5) Национальные традиции. У нас в стране жесткое законодательство за растление малолетних, а в некоторых регионах присутствуют также и особенно жесткое отношение населения к этой теме. Например, на Дону или в регионах, где преобладает мусульманское население. Во многих регионах девушки, ведущие половую жизнь вне брака, подвергаются жестокой травле общественности. Если выбирать, жениться или попасть в тюрьму за растление малолетней, жениться или попасть под расправу ее родни, выйти замуж или подвергнуться общественному позору, брак – это меньшее из зол.

6) Желание быть независимым. Иногда подростки хотят отсепарироваться и быть независимыми от родителей. Возможно, они чувствую свой ранг как более высокий, свою роль как более важную, а в семье с ними не считаются. Создание собственной семьи в таком случае – это способ доказать свою взрослость и самостоятельность.

Как предупредить ранний брак?

1) Говорите с подростком о сексе. Рассказывайте и об удовольствии, и об ответственности. Говорите о сексе, но не выставляйте свою сексуальную жизнь напоказ. Это может травмировать романтичного подростка.

2) Окружите подростка вниманием, любовью и теплом. Создайте для него безопасный и уютный дом, который ему не захочется покидать раньше времени.

3) Поддерживайте его самостоятельность: желание осваивать что-то новое, желание работать и зарабатывать деньги, участвовать в семейном бюджете; спрашивайте его мнение в бытовых вопросах и считайтесь с ним при принятии семейных решений.

4) Будьте с ребенком в хорошем контакте. Чтобы между вами были близость и доверие. Подтверждайте ценность и важность его чувств, его большой любви, его привязанности, его выбора. Тогда ребенок будет с вами делиться, вы будете в курсе его личной жизни и, возможно, сможете вовремя дать совет и предотвратить беду.

5) Будьте и сами ответственны. Избавьтесь от нездоровых, вредных привычек и зависимостей.

Если аист уже несет вам внука

Если причины вступления подростка в брак не беременность и не рождение ребенка, а какая-то иная, постарайтесь его отговорить. Расскажите ему обо всех трудностях, с которыми он может столкнуться, обо всем, чего он себя может лишить, столь рано вступая в брак. Если у подростка романтическая любовь, разрешите подросткам пожить вместе. Как, например, Кристина Орбакайте переехала в дом к Владимиру Преснякову в 16 лет, и они стали там вместе жить с разрешения их очень мудрых родителей. Пусть поживут, и если их любовь пройдет проверку временем, пусть женятся с богом.

Если же причина желания вступить брак – беременность, в этом случае, мое мнение, брак – это меньшее из зол, потому что:

– Ранние роды – это лучше, чем ранний аборт.

– Родить в официальном браке – это лучше, чем родить одной.

– Для ребенка лучше родиться в законном браке.

– Для мальчика быть мужчиной и отвечать за свои поступки – это лучше, чем бросить в беде девушку, которая была ему близка.

Не судите ни своего подростка, ни его партнера. Им и так непросто. Передайте брачующимся несовершеннолетним ответственность за их решение. Предупредите о трудностях и последствиях. Но все-таки поддерживайте и помогайте. Они же ведь еще не вполне взрослые. Они дети, которые рано повзрослели. И в том, что возникла такая нестандартная ситуация, есть доля вашей ответственности как родителей, как и за все, что происходит с вашими детьми.