Мандариновая панна котта – простой, незатейливый в приготовлении и очень аппетитный праздничный десерт. Приготовленный на основе сливок и йогурта, десерт обладает невероятно соблазнительным сливочным вкусом и кремовой, шелковистой текстурой.

Нежная, сливочная основа этого десерта прекрасна уже сама по себе, но в сочетании с соблазнительными нотками белого шоколада, украшенная сочным и красочным мандариновым желе, дольками свежих фруктов, она становится просто незабываемой на вкус. Такой легкий, яркий и приятно освежающий десерт станет настоящим украшением праздничного стола. Попробуйте!

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Подготовьте ингредиенты по списку.

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Желатин подготовьте согласно инструкции на упаковке. Я использую быстрорастворимый желатин, и просто заливаю 1 ст.л. желатина 3-4 ст.л. горячей воды, а затем перемешиваю до полного растворения. Если желатин плохо растворяется, можно поместить ёмкость с желатином на несколько секунд на водяную баню и слегка прогреть. Процесс пойдет гораздо быстрей.

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Соедините сливки и йогурт, перемешайте и доведите практически до кипения. Приготовить этот десерт можно и исключительно из сливок, но мне в этот раз хотелось сделать его чуть более легким, поэтому часть сливок я заменила менее жирным йогуртом.

В горячую смесь сливок и йогурта, добавьте сахар и белый шоколад. Я добавляют плитку шоколада, и для большей сладости - несколько столовых ложек сахара (по вкусу). Шоколад в этом рецепте я использую как приправу - помимо сладости, он придает и аромат, и вкусовой оттенок. По желанию, также добавьте немного ванили.

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Затем, помешивая, тонкой струйкой влейте растопленный желатин.

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Тщательно все перемешайте, процедите смесь и разлейте по порционным формам (мне нравится подавать такой десерт в широких стаканах или в бокалах).

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Слегка охладите смесь, а затем поместите десерт в холодильник еще на 2-2.5 часа, для того чтобы сливочный слой полностью застыл.

Можно придать десерту рисунок, установив бокалы под наклоном на время охлаждения.

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Приготовьте мандариновое желе. Очистите мандарины и выжмите из них сок. Я измельчаю мандарины в блендере, а затем процеживаю через сито, отделяя оболочки долек и семечки.

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К получившемуся соку добавьте по вкусу немного сахара. Перелейте в кастрюлю и на среднем огне прогрейте, помешивая до полного растворения сахара. Кипятить сок не нужно, достаточно того, чтобы он был горячим – так в нем лучше растворится желатин.

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В горячий мандариновый сок добавьте быстрорастворимый желатин и тщательно все перемешайте, до полного растворения желатина.

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Слегка охладите смесь, а затем добавьте в формы с охлажденной сливочной основой.

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Подождите несколько минут, и когда мандариновое желе начнет застывать – выложите дольки мандаринов. Затем снова поместите десерт в холодильник, для окончательного охлаждения.

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Когда желе застынет, десерт можно подавать к столу. По желанию, готовый десерт можно украсить, добавив щепотку натертого белого шоколада и веточку мяты.

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Мандариновая панна котта готова! Приятного аппетита!