Телефонам в школах пришел конец, а «планшеты Чубайса» ни у кого вопросов не вызвали

1 сентября не за горами, а значит пришло время очередных законов в отношении учебных заведений.

С начала нового учебного года в школах запретят пользоваться телефонами во время занятий.

По словам главы Минпроса Сергея Кравцова, соответствующие ограничения были ранее установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях школьникам нельзя использовать телефоны — за исключением угрозы жизни и здоровью педагогов и детей, а также иных экстренных ситуаций.

При этом, как отметил чиновник, на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами, в соответствии с правилами, устанавливаемыми образовательным учреждением.

В 2022 году Кравцов уже запрещал телефоны. Тогда он объяснил это санитарными нормами:

«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается. Мобильные телефоны могут быть: позвонить, пообщаться — на перемене. Но что касается уроков, то для образовательных целей мобильные средства связи, по СанПиН, использовать не допускается».

Тогда же парламентарий отметил, отказ от гаджетов поможет школьникам сосредоточиться на учебе.

Проблема не только российская. Ограничивать использование телефонов решили и в Чехии. В июле стало известно, правительство страны одобрило закон, по которому детям запрещается пользоваться электронными гаджетами и телефонами в учебных заведениях.

Запрет коснется детсадов, младших классов гимназий и музыкальных школ, общеобразовательных школ.

В отличие от РФ, на переменах гаджетами там также нельзя будет пользоваться, попало под запрет и их использование в школьных столовых.

В 2023 году Владимир Путин уже подписывал закон, запрещающий использование школьниками мобильных телефонов на уроках.

К слову, об электронных устройствах в школах. Небезызвестный Анатолий Чубайс в сентябре 2011 представил электронный планшет Plastic Logic 100 с гибким экраном. Ожидалось, что такие девайсы поступят в продажу в ноябре того же года. Многие видели в устройстве шаг к замене привычных учебников, которые дети ежедневно носят на занятия.

Вот только в 2015 году Чубайс признал, его проект с планшетами провалился. Что вовсе не исключает того, что планшеты в школах есть и, видимо, будут. И как поступать с ними?

Преподаватель кафедры высшей математики РЭУ имени Плеханова Алексей Мирошин рассказал «СП», что поменяет официальный запрет на телефоны:

— Официальный запрет с 1 сентября — это не новая идея, а важный юридический апгрейд. Раньше ограничения носили скорее рекомендательный характер или были в рамках локального акта в школах, теперь же ведомственный приказ дает школам четкий инструмент: телефон на уроке вне экстренных случаев — это прямое нарушение правил.

«СП»: Почему в школах до сих пор не заменили учебники планшетами, как обещал Чубайс? Или же замена идет, но медленно, что мешает?

— Процесс цифровизации идет, но он упирается в 4 барьера: слабая ИТ-инфраструктура в регионах, жесткие нормы СанПиН по времени работы с экранами, необходимость масштабной переподготовки педагогов и отсутствие достаточного финансирования.

«СП»: Почему планшеты не попали под запрет?

— Потому что ключевое различие — в цели использования. Под контролем учителя планшет становится рабочим инструментом, а не игрушкой. Риск, что ребенок «сбежит» в соцсети, решается не изъятием, а грамотной настройкой профилей и ограничением школьного Wi-Fi.

«СП»: Думаете, эта мера правильная?

— Запрет гаджетов на уроках — вынужденная и правильная мера для сохранения когнитивных ресурсов и внимания детей.

Но просто «отобрать телефон» недостаточно. Школа должна предложить качественную альтернативу: живое общение, интерактивные проекты и уроки цифровой гигиены. Иначе мы лечим симптомы, а не болезнь.

Новый приказ Минпроса действительно установил единое правило для всей страны, что отмечает доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова:

— До этого момента каждая школа трактовала правила по-своему, теперь же требование стало универсальным. При этом пользоваться гаджетами на переменах по-прежнему разрешено — конкретный порядок их использования администрация учебного заведения определяет самостоятельно.

Помимо экстренных ситуаций есть и исключение в отношении детей с ОВЗ — предусмотрены особые условия для учеников, которым устройство необходимо по медицинским показаниям.

«СП»: Почему учебники не заменили электронными аналогами? Громкие были обещания…

— Это давний вопрос, у которого нет одного простого ответа, несмотря на популярные отсылки к «обещаниям Чубайса». Причина не одна.

Во-первых, ресурсы. Масштабная цифровая трансформация требует колоссальных вложений: закупки техники, обеспечения стабильного Wi-Fi во всех школах, обучения педагогов и учащихся, а также создания безопасной цифровой среды.

Во-вторых, методика. Не каждый предмет можно полноценно перевести в электронный формат.

Кроме того, бумажные учебники часто оказываются удобнее в использовании и дешевле в производстве. Процесс цифровизации идет, но медленно, ибо требует поэтапного решения множества инфраструктурных задач.

«СП»: Интересно выходит, у планшетов есть возможность «подвижной радиотелефонной связи», а под запрет они не попали…

— Важное значение имеет юридическая формулировка. Ограничение касается исключительно средств подвижной радиотелефонной связи — устройств, предназначенных для звонков и обмена сообщениями, легко помещающихся в руке и разблокирующихся для быстрой связи.

Планшеты чаще всего работают через школьный Wi-Fi (или другие способы доступа) и используются в основном для учебных целей: работы с электронными учебниками, образовательными платформами и совместного выполнения проектов. В глазах регулятора это инструмент обучения, а не средство личной коммуникации в моменте.

«СП»: Что вы скажете о новом законе? Поможет ли он детям больше сосредоточиться на учебе?

— Заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург отмечал, вместо тотального запрета гаджеты стоило бы грамотнее интегрировать в образовательный процесс. Но успех такой трансформации прямо зависит от таланта самого педагога.

В этом и заключается главный баланс: технологии способны помогать учиться, но главная задача школы состоит в том, чтобы научить детей правильно ими пользоваться, а не просто вводить очередные запреты.