Не сидит на месте. Психолог рассказала, как успокоить гиперактивного ребёнка

Ваш ребёнок не может усидеть на месте, постоянно отвлекается, делает 100 дел в минуту и ни одно не доводит до конца? Возможно, это просто особенность характера, но не исключено, что так проявляется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Сегодня этот диагноз ставят детям всё чаще.

Наш эксперт — клинический психолог Маргарита Алексеева.

Настораживает

Синдром дефицита внимания и гиперактивности может определить врач-психиатр, проведя специальное тестирование. Для этого у ребёнка должны быть определённые симптомы, проявляющиеся длительно и в разных сферах жизни.

Трудности с концентрацией внимания на уроках или во время игры. Кажется, что ребёнок не слушает, когда к нему обращаются. Сложности со следованием инструкциям или выполнением задач. Такие дети не любят заниматься делами, требующими длительных умственных усилий.

Рассеянность. Ребёнок часто теряет вещи, не может найти нужное, забывая, куда что положил.

Мышечное беспокойство, неусидчивость, лишние движения. Ребёнок часто двигает руками или ногами, ёрзает на стуле, бегает взад-вперёд, вскакивает с места.

Чрезмерная эмоциональность, выраженная нетерпеливость. Привычка выпаливать ответы прежде, чем дослушает вопрос, прерывать чужой разговор, вмешиваться без разрешения.

Однако только по этим симптомам диагноз не ставится, хотя есть повод обратиться к специалисту.

Остановить непоседу

Повлиять на таких детей и подростков уговорами и угрозами невозможно, они так себя ведут не из вредности. У них на уровне физиологии не хватает компонента, чтобы быть усидчивым и сконцентрированным.

Когда диагноз установлен, можно начать медикаментозное лечение и поведенческую терапию. Массажи, гомеопатия, остеопатия и альтернативная медицина при СДВГ не работают. В России существует лишь один рецептурный препарат (активное вещест­во — атомоксетин), одобренный для лечения СДВГ. Его назначает психиатр, он же подбирает дозировку. Препарат выписывают детям старше 6 лет. Для подростков с 12 лет применяют когнитивно-поведенческую терапию и тренинг-навыки. Эту работу проводит клинический психолог (в группе или индивидуально).

Существуют тренинги и для родителей. Они не только учат, как формировать у детей нужные навыки, но и помогают мамам и папам справляться с раздражением, ощущением бессилия, которые могут появиться при общении с проблемными детьми.

Тренируем внимание

Есть доступные упражнения для улучшения внимательности, увеличения усидчивости, концентрации и объё­ма воспринимаемой информации. Их следует выполнять регулярно утром или в течение дня, если концентрация внимания начала снижаться. Гимнастику можно использовать и как способ быст­рого переключения внимания.

«Секундная стрелка»

В течение 3–5 минут наблюдайте за секундной стрелкой на часах. Концентрируйтесь на стрелке, думайте только о ней. Если вы отвлеклись — начинайте сначала.

«Перевёрнутый текст»

Возьмите любую книгу, переверните верх ногами и попробуйте прочитать.

«Слова наоборот»

Попробуйте вслух произнести слово наоборот, не используя написанный вариант. Начните с несложных слов.

«Обратный отсчёт»

Начните с любого четырёх- или пятизначного числа и ведите обратный отсчёт вслух.