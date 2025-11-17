Как не надо лечить ОРВИ: 6 народных средств

Медицинские банки. Этот метод может быть чрезвычайно опасным. Во-первых, существует риск возникновения ожогов и повреждения кожи от сильного вакуумного воздействия. Во-вторых, прилив крови к легким может вызвать затруднение дыхания и в некоторых случаях даже пневмоторакс, то есть разрыв легочной ткани.



Чеснок и лук. Эти растения обладают чрезвычайно полезными бактерицидными свойствами, однако при неосторожном применении могут принести вред. Категорически нельзя использовать капли из лукового или чесночного сока, а также вкладывать в нос кусочки лука и чеснока: капли могут вызвать сильнейший ожог слизистой, а кусочки могут вызвать аспирацию – проникновение в дыхательные пути при вдохе.