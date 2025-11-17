РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Как не надо лечить ОРВИ: 6 народных средств

Многие мамы до сих пор охотно используют в лечении «от простуды» народные средства. Однако далеко не все они безопасны для детей.

Мама двух детей, инженер-химик
источник: Legion-Media

Педиатр Наталья Суворова рассказала о том, какие методы и рецепты народной медицины подходят детям, а какие, наоборот, могут быть опасны для здоровья.

«Некоторые «народные средства» можно применять при лечении простудных заболеваний у детей исключительно в качестве дополнения к медикаментозной терапии, назначенной врачом. Народные средства и методы лечения не заменяют лекарств! Многие из них не только бесполезны, но и могут нанести серьезный вред здоровью ребенка, поэтому ни в коем случае не используйте без консультации с педиатром рецепты, найденные в интернете или рекомендуемые друзьями и родственниками».

Что не стоит использовать при лечении ОРВИ у детей

Травяные чаи и настои. Использовать их при лечении детей ни в коем случае нельзя без консультации с лечащим врачом. Многие травы могут вызвать у ребенка аллергию или индивидуальную непереносимость, а некоторые категорически противопоказаны детям в возрасте до 3 лет или даже в более позднем возрасте.

«Был случай, когда чрезмерное увлечение одной мамы лекарственными чаями и отварами стало причиной сбоя в иммунной системе ребенка, с которым потом пришлось проводить длительную кропотливую работу по восстановлению иммунитета. Многие родители забывают, что лекарственные травы сами могут стать сильнейшими аллергенами и принести здоровью ребенка больше вреда, чем пользы».

Ингаляция над вареным картофелем или травяным отваром. Температуру пара во время таких ингаляций практически невозможно контролировать, поэтому существует риск возникновения ожогов слизистых дыхательных путей.

Кроме того, вдыхание горячего пара приводит к расширению сосудов и, как следствие, к усилению отека слизистой носа.

Растирания спиртом и уксусом для снижения температуры тела. Этот способ использовать категорически запрещено! Нежная кожа ребенка быстро впитывает спирт и уксус, и такие растирания могут привести к серьезной интоксикации. Кроме того, уксус может травмировать верхний слой эпидермиса, особенно если есть микроповреждения. Также многие родители не знают, что все лекарства на основе парацетамола в сочетании с этиловым спиртом образуют гепатоксичные вещества, смертельно опасные не только для детей, но и для взрослых.

«В моей практике было два случая поступления детей в приемное отделение с алкогольной интоксикацией, возникшей в результате спиртового растирания, которое родители применяли по настоянию бабушек для снижения высокой температуры. К счастью, ни разу это отравление не сопровождалось приемом препаратов на основе парацетамола, иначе последствия такого «народного лечения» могли бы быть очень печальными».

Ванночки для ног с горчицей. Существует мнение, что все тепловые процедуры, начатые уже после развития заболевания, никак не могут повлиять на течение болезни. Кроме того, резкое охлаждение после термических процедур может осложнить течение болезни вместо его облегчения.

Медицинские банки. Этот метод может быть чрезвычайно опасным. Во-первых, существует риск возникновения ожогов и повреждения кожи от сильного вакуумного воздействия. Во-вторых, прилив крови к легким может вызвать затруднение дыхания и в некоторых случаях даже пневмоторакс, то есть разрыв легочной ткани.

Чеснок и лук. Эти растения обладают чрезвычайно полезными бактерицидными свойствами, однако при неосторожном применении могут принести вред. Категорически нельзя использовать капли из лукового или чесночного сока, а также вкладывать в нос кусочки лука и чеснока: капли могут вызвать сильнейший ожог слизистой, а кусочки могут вызвать аспирацию – проникновение в дыхательные пути при вдохе.

источник: Freepik

«Однажды ко мне обратилась мама с жалобами пятилетнего ребенка на сильные болевые ощущения в носовых проходах. Оказалось, что его мама для лечения насморка применяла свежеотжатый луковый сок! Естественно, результатом такого «лечения» явились сильнейшие ожоги слизистой носа у ребенка».

Что можно использовать при ОРВИ у детей

Обильное витаминизированное теплое питье (клюква, брусника, шиповник) поможет быстрее вывести из организма токсины, образующиеся в результате жизнедеятельности вирусов и бактерий.

Цитрусовые в этих целях лучше не использовать. В 100 г апельсина содержится около 60 мг витамина С, даже если фрукт только что сорван с ветки. С каждым днем хранения сорванных апельсинов количество витамина С и других полезных веществ уменьшается. Поэтому лечение апельсиновым соком для жителей средней полосы нерезультативно: витамина С там очень мало. В наших широтах лучше использовать настой плодов шиповника, а также клюквенные и брусничные морсы.

В случае сильной гипертермии можно прикладывать холод на магистральные сосуды (сосуды шеи, паховой области, на локтевых сгибах и под коленками).
Чай с малиной хорош в качестве жаропонижающего средства. Сушеная малина и малиновое варенье содержат в небольших количествах салициловую кислоту, молекулы которой сходны по строению с аспирином. Именно этим объясняется жаропонижающие свойства малинового чая. Но серьезного гипотермического эффекта такой чай оказать не может, поэтому высокую температуру все же лучше снижать при помощи назначенных врачом медикаментов.

Промывание носа раствором морской соли облегчит состояние при насморке. Солевой раствор убивает микробов, а также предотвращает их размножение. Это средство гипоаллергенно, его можно применять для лечения насморка у совсем маленьких деток, которым противопоказаны сосудосуживающие препараты. Для приготовления слабого солевого раствора нужно взять 1 чайную ложку морской соли на 500 мл теплой кипяченой воды. Закапывать нужно по 2-3 капли в каждый носовой проход несколько раз в день.

Ссылка на первоисточник
наверх