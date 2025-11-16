Учим ребенка обращаться с деньгами

Финансовая грамотность – чрезвычайно важный навык во взрослой жизни, поэтому необходимо развивать его у детей. Маленькие дети могут думать, что деньги берутся из банкоматов свободно и в любых количествах.

Следует с раннего возраста привить ребенку правильное понимание денег и их роли в жизни человека.

В первую очередь ребенок должен понять ценность денег. Деньги играют важную роль в жизни людей, и их нужно зарабатывать. Деньги не даются человеку просто так, поэтому их важность нельзя недооценивать.

В возрасте 5–6 лет ребенок уже обладает достаточными познавательными навыками для того, чтобы различать купюры и монеты по номиналу, считать сдачу и подсчитывать, хватит ли имеющихся у него денег для покупки чего-либо.

Рассмотрим несколько способов научить ребенка обращаться с деньгами.

Научите ребенка основам математики

Когда ребенок пойдет в школу и научится выполнять простейшие арифметические действия, объясните ему ценность денег и поощряйте, чтобы он применял полученные знания на практике. Например, дома вы можете научить ребенка обменивать копейки на купюры.

Можно также поручать ребенку какую-либо работу по дому и давать ему за это символическое денежное вознаграждение. У психологов нет однозначного мнения на этот счет. Одни считают, что такое решение неправильно и дети должны помогать родителям безвозмездно. Другие выступают за материальное поощрение, считая, что это научит ребенка бережливому отношению к финансам.

Родители должны решить для себя сами, приемлем ли такой способ мотивации в их семье.

Маленькие дети хорошо обучаются чему-то новому в игровой форме. Дома вы можете играть с ребенком в магазин: приклейте ценники на различные предметы в доме, затем дайте ребенку небольшую купюру (можно использовать реальные деньги или деньги из «Монополии») и предложите выбрать себе предметы на эту сумму.

Кроме этого, когда ребенок немного подрастет, играйте с ним в настольные игры типа «Монополии». Это поможет ребенку постепенно понять ценность денег и разовьет основные навыки обращения с деньгами.

Подарите ребенку копилку

Положите в копилку несколько мелких купюр и предложите ребенку откладывать в нее деньги. Это научит его ответственному отношению к деньгам. Также научите ребенка вести счет деньгам. Это можно сделать на реальном примере (когда вы даете ребенку небольшие суммы денег) или во время игр.

Устройте ребенку экскурсию в банк

Когда ребенок немного подрастет, возьмите его с собой в банк и вкратце расскажите о банковской системе. Маленькому ребенку можно объяснить, что банк чем-то похож на большую копилку: вы можете держать в нем деньги до того момента, как они вам понадобятся.

Объясните ребенку, что такое банковский счет, расскажите о том, что счет можно пополнять или снимать с него деньги. Если вы снимете деньги со своего счета, он будет пуст до тех пор, пока вам не перечислят зарплату на работе или вы сами пополните его. Ребенок должен понять, что нельзя просто так купить все, что ему захочется, и что он должен ответственно относиться к своим покупкам, выбирая только то, что ему действительно нужно.

Можно даже открыть небольшой счет на имя ребенка – это будет мотивировать его больше экономить и научит его пониманию важности денег.

Выдавайте ребенку небольшие суммы на карманные расходы

Сумма, которую вы даете ребенку, должна быть небольшой, но достаточной для того, чтобы покупать мелочи или сладости. Когда вы берете ребенка с собой в супермаркет, скажите ему взять свои деньги на случай, если он захочет что-нибудь себе купить.

Если же ребенок истратил все свои карманные деньги, но просит у вас купить ему мороженое, скажите, что ему следует подождать до конца недели, когда вы опять выдадите ему деньги на карманные расходы. Если вы сдадитесь и купите ребенку мороженое, он вряд ли поймет необходимость бережного отношения к деньгам.

Если ребенок хочет что-то, на что ему не хватит карманных денег, даже если он будет экономить (например, книгу или игрушку), помогите ему посчитать, сколько ему нужно откладывать из карманных денег каждую неделю, чтобы купить желаемое. Затем напоминайте, чтобы он клал необходимую сумму в копилку.

Также поощряйте ребенка тратить свои деньги не только на себя. Предложите ему часть карманных денег жертвовать на благотворительность.

Позволяйте ребенку тратить карманные деньги на себя

Когда ребенок хочет что-либо купить в супермаркете, помогите ему правильно посчитать нужную сумму. Позвольте ему самому расплатиться с кассиром. Расскажите ребенку, что иногда товары можно покупать со скидкой, но для этого нужно подождать некоторое время. Однако, если вы считаете, что его покупка неуместна или может принести ему вред, вы можете настоять на том, чтобы ребенок не тратил деньги.

Следуйте этим рекомендациям – с их помощью вы сможете объяснить ребенку ценность и важность денег, а также научить его распоряжаться деньгами разумно.