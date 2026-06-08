Если в православной семье заболел ребенок

протоиерей Виктор Грозовский

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира

Санкт-Петербургский священник, протоиерей Виктор Грозовский — глава многочисленного семейства и опытный пастырь — рассказывает о духовной стороне болезни детей. В его рассказе раскрываются духовные способы врачевания, которые не только не препятствуют обычному лечению, но и способствуют ему.

©Священник В. Грозовский, текст, 2006

©Издательство «Сатисъ», 2006

Предварительное слово

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему.

(Иак.5,14-15)

Мы не случайно взяли эпиграфом слова из Послания св. апостола Иакова, т.к. они являются для нас первым руководством к действию. Речь идет о том, что первым делом при заболевании ребенка должна совершаться молитва.

Оставив всякую суету и растерянность (добавим — и рассеянность), родители заболевшего дитяти прежде всего должны обратиться к Всемогущему Богу, для Которого нет ничего невозможного, встать на молитву. Важный момент: молитва (обращение к Богу) произносится в состоянии полного доверия к Нему, отбросив всякое сомнение в том, что действие Божие будет спасительным для души человеческой, поскольку Он Сам говорит: Не хочу смерти грешника. В отличие от врага рода человеческого, который хочет погибели душ наших, Господь желает спасения нашего.

Автор брошюры не профессиональный врач, но, воспитывая девятерых детей, которых Бог послал (за что Его от всего сердца благодарит), имеет кое-какой медицинский и духовный опыт в общении со своими детьми, как взрослыми, так и еще с несформировавшимися телесно и духовно.

Конечно, этот опыт не приходит с первым и даже со вторым появившимся на свет ребеночком, но при рождении девятого начинаешь уже кое-что понимать.

I

Болезнь детей указывает на то, что духовно-нравственная жизнь самих родителей почти всегда находится не на должном уровне, что препятствует проникновению в души Божии благодати и, наоборот, способствует распространению греха. Это означает, что настало время каяться и повышать планку духовной жизни, дорогие родители. Но на эту тему мы поговорим чуть ниже.

Понятно, что страждущий родитель заболевшего ребенка, которому попадется в руки сия брошюра, будет отыскивать в ней прежде всего не богословские рассуждения автора на темы духовно-нравственные, а «хвататься» за практические советы: как молиться Богу, чтобы дитя скорее выздоровело; каким конкретно святым, получившим от Бога врачующую благодать. Многие верующие люди знают, что в случае разных недугов и болезней можно обращаться не только непосредственно ко Господу, но и к Божией Матери и другим угодникам Божиим. Приведем здесь несколько необходимых молитв.

Молитва об исцелении болящего:

Владыко, Вседержителю, святый Царю, наказуяй и не умервщвляяй, утверждаяй ниспадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе. Боже наш, раба Твоего (имярек) немоществующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имярек), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконою Пресвятыя Богородицы, именуемою «Целительница»:

Приими, о Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному Образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему.

По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчавши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцелявши, от бесных бесы прогонявши, обидимыя от обид избавлявши, прокаженные очищавши и малые дети милуеши: еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможно ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему.

О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому Образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславной и Непорочней, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Также можно молиться за детей и перед иконами Божией Матери «Нечаянная радость» и «Скоропослушница». Владычица Матерь Божия Сама возвестила о том, что Она будет являть милость и исполнение прошений притекающим к Ее образу «Скоропослушница».

Великий угодник Божий Святитель Николай Чудотворец был прославлен Богом даром чудотворений, в том числе и исцелений, например от болезни глаз.

Приведем здесь тропарь и кондак этому святому (память 6/19 декабря и 9/22 мая).

Тропарь, гл. 4-й

Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, гл. 3-й

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобие, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати.

В болезнях младенцев и детей часто обращаются к святителю Иулиану. Он исцелял и даже воскрешал детей. По древнему преданию, ему и молятся о детях (память ему 13/26 июля). В записях о новых чудесах святого Иоанна Русского есть удивительные случаи: это и спасение безнадежно больных, бесноватых. Но уже давно заметили, что особую любовь святой Иоанн питает к детям. Из числа чудес, совершенных по молитвам святого, более всего поражают и радуют многочисленные случаи благодатной помощи больным детям: исцеления от белокровия, парализованных, бесноватых, а также возвращение детей-наркоманов к здоровой жизни. (Память ему 27 мая/9 июня). При зубной боли мы обращаемся к священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского (память 11/24 апреля). Это тот Антипа, о котором упоминается в Апокалипсисе (2, 13). Когда он был брошен мучителями в чрево раскаленного медного быка, то просил Бога о даровании ему благодати лечить людей в «неутешной зубной боли». При головной боли молятся Иоанну Предтече и Крестителю Господа нашего Иисуса Христа (7/20 января, 24/7 июля). При болезни желудка можно молиться великомученику Артемию (память 20 октября/2 ноября) и преподобному Феодору Студиту (11/24 ноября). При болезни ног — праведному Симеону Верхотурскому (12/25 сентября) и преподобному Серафиму Саровскому (2/15 января и 19/1 августа). Об исцелении детей также молятся мученице Параскеве Пятнице (28 октября/10 ноября) и праведному Симеону Богоприимцу (3/16 февраля), который является и покровителем их. Приведем еще одного святого, к которому прибегают с молитвой при болезни горла или в опасности удавления костью, — это священномученик Власий Севастийский (11/24 февраля). Наконец, необходимо обязательно указать имя великомученика и целителя Пантелеймона (27 июля/9 августа), который еще при жизни в высшей степени обладал даром исцеления от различных и многих недугов.

Мы привели здесь имена лишь немногих святых, к которым необходимо обращаться родителям как взрослых, так и малых детей.

II

Теперь, когда первые меры предприняты (молитвы произнесены с верою во всемогущество Божие), кризис миновал, родителям стоит хорошенько задуматься о том, почему заболел ребенок, по своим ли грехам? А если он еще младенец безгрешный и не приобрел этих самых грехов? Так за что же он, бедный, страдает?

Вполне возможно, что за грехи родителей сегодня он мечется в горячке, бессильно издавая едва слышимый стон.

Ребенок и страдание. Как это осмыслить, как понести ношу незнаемого?

Люди часто задаются вопросом: за что страдают дети? Ну ладно — мы, грешные…

С точки зрения человеческой справедливости этот вопрос неразрешим. Ответ на него дается только в перспективе вечности, в судьбах Божиих. У Федора Михайловича Достоевского это, кстати, один из главных вопросов. Вспомним «Братьев Карамазовых»… И ответ писателю был открыт только после смерти собственного сына, когда он поехал за утешением в Оптину пустынь и беседовал со старцем Амвросием. Окончательно же он уразумел духовный смысл невинных страданий лишь перед собственной кончиной.

Нередко мы слышим ропот: если, мол, Бог справедлив, то как Он допускает страдание детей?

Да, Бог справедлив. Он не учит нас грешить. Он говорит: Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48).

Больные дети как бы принимают на себя подвиг мученичества и юродства ради того, чтобы Господь не до конца прогневался на этот мир, и мы, может быть благодаря им, еще имеем время на покаяние. Но мы, по нашей нераскаянности, по нашей привычке не думать о своих грехах, а винить в них кого-то другого, не чувствуем этого.

Для нас не был бы труден вопрос, за что страдают дети, если бы в этом, как и во всем, мы взирали на Христа Спасителя, соизмеряли с Ним всю нашу жизнь. За что страдают дети? За что страдал Сам Спаситель? Ведь он безгрешен. Каждый рождающийся в мир младенец несет на себе печать первородного греха. А 10 Господь и того не имел. Он — чище любого ребенка — страдал, и как!..

Вот и ответ на вопрос: за что страдают дети. За наши грехи. За наше нерадение о спасении их души, также о своем спасении. Задача родителей состоит в том, чтобы воспитать детей духовно, открыть им дорогу к Богу и не замкнуться только на обеспечении физического существования и удовлетворении все возрастающих материальных потребностей. Постоянная забота о земном, а не духовном может стать для ребенка препятствием на пути ко Христу, на пути спасения души. Потому-то Господь и назидает нас: Не препятствуйте им приходить ко Мне (Мф. 19, 14).

Если мы не приводим младенца в храм, не учим его молиться, если у нас дома нет иконы, Евангелия, если мы не стараемся жить благочестиво, то, значит, мы препятствуем ребенку идти ко Христу. И в этом — наш самый главный грех, который ложится и на наших детей.

Вот почему за наши грехи страдают дети, даже если они в них не виноваты.

Семья — это единый организм, единое тело. Духовный груз, который на ней лежит, часто распределяется между ее членами неравномерно. Дети, часто бывает, расплачиваются своим здоровьем за грехи и ошибки родителей. Грех потому и есть величайшее зло, что от него страдают невиновные. Но искупаются грехи других. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились (Ис. 53, 5), — говорил величайший пророк Ветхого Завета о Господе нашем Иисусе Христе, открывшем нам двери спасения.

Папы и мамы, все мы должны усвоить непреложную истину о том, что перед правосудием Божиим весь мир лежит во зле. А коли так, то все люди преступают заповеди Божии, согрешают перед Создателем нашим, пролившим ради спасения нашего Пречистую Кровь Свою. Видя греховность свою, начнем сетовать, сокрушаться, «болезновать сердцем» — как сказал афонский старец Арсений (Минин), — просить у Небесного Отца прощения; постараемся при этом иметь слезы покаяния, ибо они угашают геенну огненную. Вот, дорогие братья и сестры, святые отцы предлагают нам этот Евангельский путь к спасению души, забота о которой должна быть превыше всего прочего: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф. 16, 26).

Спасение души — главная цель человеческого существования на нашей грешной земле. И одно из величайших средств на пути к этой цели — Таинство Покаяния. Не медлите, идите к Нему, Который зовет нас: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас (Мф. 11, 28). Но мы почему-то медлим, не спешим, не торопимся, словно нам тепло и уютно пребывать в греховном болоте. А Господь нас все ждет и ждет и не спешит нас наказывать, потому Он Многомилостив, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3,9).

Комментарии?.. Просто следует добавить, что регулярная исповедь священнику родителей, да и детей (старше семи лет) — послужит хорошим барьером от проникновения в организм (в душу и тело) человека греховного вируса того или иного заболевания. Повторяем, только регулярная исповедь (не реже одного раза в месяц) может послужить хорошим (необходимым) профилактическим средством.

Если вы почему-то не совершаете молитвенного правила (не молитесь утром, вечером и в продолжение дня), то вы совершаете ошибку, необходимо его (правило) исполнять. Библия, иконы с теплящимися лампадами, святая вода, просфора — необходимы в каждой православной семье.

Почитайте праздники, любите детей, дети — родителей, живите в мире, и Бог мира дарует нам телесное и душевное здравие, а самое главное — измените всю свою жизнь, повернитесь лицом к нашему Спасителю Господу Иисусу Христу, положитесь целиком на Его Божественную волю, не отступайте от Него, не обольщайтесь посулами врага рода человеческого, не стройте иллюзий и рая на земле — месте временного нашего пребывания, а стремитесь в Дом Отца Небесного, у Которого обителей много и Жизнь вечная.

III

Нам, конечно, не раз говорено Самим Господом, Божией Матерью, апостолами и святыми отцами, как можно достигнуть Царства Небесного. Мы же, ленивые и грешные люди, постоянно стремимся к счастью земному, которое ускользает от нас. Казалось бы, всего уже достиг человек в этом мире: и бизнес идет, и палаты построены царские, и загородные дворцы-дачи, и жена красавица, и ласкателей-друзей вокруг полно. Да вот наследников Бог не дает или единственный, и тот на грани угасания жизни — какое уж тут счастье?

Благочестивый же и православный родитель (родительница) знает, что современное мирское понятие «счастье» имеет вполне земное происхождение и складывается из обладания вполне конкретными материальными «ценностями», которые постоянно меняются и возрастают. И эта «погоня» за счастьем чем-то напоминает бегуна, стремящегося достигнуть линии горизонта. Поэтому христианин стремится к тому состоянию души, которое называется блаженство.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5, 8).

Как можно увидеть Его, если человек постоянно прячется от Него: не молится Ему, в Церковь не ходит и заповедей Его не исполняет? Такой «верующий» остается невоцерковленным и невежественным в религиозном отношении человеком. Ему батюшка протянет святую просфору или какую-либо иную святыню — он не знает, что с ней делать.

Поэтому православной семьей можно назвать лишь ту, которая просвещена светом Евангельской истины и не пребывает во тьме, а живет по заповедям Божиим и знает «Закон Божий» (учебник для школы и семьи) хотя бы на элементарном уровне.

А для православных родителей, которые считают себя таковыми лишь только по принципу конфессионального выбора, попробуем в этой брошюре дать ответы на некоторые интересующие их вопросы.

Святая Церковь постоянно молится и печется о здравии пасомых ею людей; о том, чтобы они не были лишены Божественной благодати, о пребывании их в мире и единомыслии, о стремлении ко благотворению и т.д. — о спасении душ наших.

Церковь молится и о упокоении душ усопших своих чад, чтобы Всемилостивый Господь вселил их в место, где праведники пребывают.

Эти молитвы (о здравии и о упокоении чад Божиих) наибольшую силу имеют во время совершения Божественной литургии, которая начинается с проскомидии.

Проскомидия (греч. — «принесение») — так называется та часть Божественной литургии, которая состоит в приготовлении вещества для Таинства Евхаристии, т.е. в приготовлении хлеба и вина, которые во время литургии прелагаются в Тело и Кровь Христовы. Название проскомидии (принесения) произошло от обычая приносить из домов своих в церковь вещи, нужные для богослужения; таким образом, приносили хлеб, вино, елей, ладан. Это действие принесения называлось проскомидия, а самый дар, который был приносим, назывался «просфора» (греч. — «приношение»). Из приношений, которые бывали всегда обильны и превышали потребность, избирались лучшие для Евхаристии (греч. — «благодарение»), а из прочих вынимаемы были части в память принесших.

Таким образом, на проскомидии вынимаются частички из одной просфоры за здравие живущих людей, а из другой — о упокоении усопших. В том и другом случае частички вынимаются только во имя Отца и Сына и Святого Духа — за православных. Далее эти частички, вынутые из просфор, полагаются на дискос, который пребывает на Престоле во время евхаристического канона, а затем омываются Кровию Самого Господа нашего Иисуса Христа, находящейся также на Престоле во Святой Чаше.

Впрочем, нам кажется достаточно этих нескольких сведений о том, что такое просфора; о ее назначении и употреблении для всякого православно верующего христианина. Вкушать эту святыню могут как здоровые, так и болящие люди. Здоровые могут пользовать ее, запивая святой водой (но непременно натощак) , болящие же (особенно дети) могут не соблюдать это условие.

Мы упомянули о святой воде, которая, как и просфора, является церковной святыней.

По-гречески эта святыня называется Агиасмой. Она бывает Великая и Малая, т.к. является результатом Великого и Малого освящения воды. Малое совершается в течение года неоднократно, а Великое — только в праздник Крещения Господня. Хранить святую воду лучше всего рядом с домашним иконостасом (но не в холодильнике!). Благоговейное отношение к святыне позволяет верующему использовать ее в различных случаях: умываться, употреблять понемногу воду, окроплять жилище, вкушать, как духовное утешение, людям, отлученным от Причастия по епитимии.

Предлагая здоровым и болящим просфору и святую воду, мы прилагаем здесь и молитву по вкушению оных:

«Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и святая Твоя вода во оставление грехов моих, просвещение ума моего, во укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих. Аминь».

Хотелось бы также упомянуть еще об одной церковной святыне — об Артосе. Артос по-гречески означает «хлеб квасной», в отличие от опресноков иудейских. Этот хлеб освящается особою молитвою в день Святой Пасхи. Он всю Светлую седмицу хранится в храме на аналое перед иконостасом, а в субботу пасхальную раздается верующим как святыня. Артос напоминает о пребывании с нами воскресшего Спасителя.

Что касается такой святыни, как масло, которое находится в теплящейся лампаде перед святым образом Спасителя, Божией Матери, Николая Угодника и других святых, Богу угодивших, то им можно помазывать различные части тела больного. И вот пример.

У одного верующего долго болела кожа на ноге. Она покрывалась рыбьей чешуей, лопалась, кровоточила. Больной испытывал постоянный зуд, никакие мази и втирания не помогали. Но вот однажды Господь сподобил его посетить Свято-Троицкий женский монастырь, что находится в г. Симферополе, и приложиться к мощам святителя Луки.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) был знаменитым ученым и хирургом с мировым именем. Во время войны 1941-45 гг., занимаясь гнойной хирургией, сохранил жизнь многим воинам нашего Отечества. Несколько лет Владыка провел в лагерях за веру Христову… (Ныне причислен к лику святых.) Помазав маслом, взятым от святых мощей святителя Луки, свою больную ногу, паломник из Санкт-Петербурга чудесным образом исцелился.

В памяти народа Божия за многовековую историю Церкви хранится неисчислимое количество случаев посещения Божественной благодати, немоществующих врачующей.

IV

Апостол Павел говорит, что если страждет один член тела, то страждут и другие. Если болит рука, то другая рука чувствует это.

Семья — это единое тело, единый организм. Многодетная семья — благо; хорошо, когда в ней много детей. Тогда они чутко реагируют на болезнь одного из своих братьев или сестер, как бы проходят необходимую школу христианского милосердия и молитвенного предстояния перед Владыкой жизни нашей. В них появляется чувство соучастия в лечении брата (сестры). Дети начинают действовать не только духовно (молитва за болящего), но и оказывают физическую помощь больному (подать соку или морсу, помыть посуду за ним и т.д.). Надо дать понять детям, что заболевание кого-либо из них должно вызывать духовный отклик у всех; чтобы вся семья жила молитвенно и не было безразличия к болящему у тех, кто устраивает шумные игры в соседней комнате.

Благо будет детям, взявшим на себя (пока болеет брат или сестра) обычную домашнюю работу. Они становятся ответственными, внимательными и тактичными. «Как ты себя чувствуешь? — спрашивает братик болящую сестричку. — Не хочешь ли чего-нибудь?» И это свидетельство не холодного любопытства со стороны вопрошающего (вопрошающей), а искреннее желание скорейшего выздоровления. И, что самое главное, дети начинают молиться за болящего, и тот, чувствуя их поддержку, укрепляется духом. Так и созидается по-настоящему семья, как единое целое, как одна душа, как малая Церковь.

И тогда получается, что болезнь — это не просто неприятность, а духовная школа для всех, посещение Божие, которое касается всей семьи. Господь посещает ее и одного укладывает на одр болезни, а других научает состраданию, смирению, любви. Это и школа воспитания, и школа взаимной уступчивости. Здесь есть все. Это целый мир. И в этом мире люди вдруг начинают меняться. Все приобретают какую-то пользу. Родители — как попечители о духовном и телесном состоянии ребенка. Дети приобретают навык заботы о ближнем, сочувствия, подчинения каких-то своих желаний тому, что происходит в семье. Сам ребенок с ранних лет учится подчинять телесные проявления жизни духа, которая должна быть у человека на первом месте, старается молиться.

Конечно, участие семьи в победе над болезнью одного из членов оной не исключает вызова врача на дом к болящему, также — и священника. Но все это надо делать не в суете и не в состоянии беспомощного стремления ухватиться за то или другое средство, а с разумением. Опытные родители знают, что высокая температура у ребенка вызывает тяжелое самочувствие (до судорог), и еще до прихода врача могут вывести его из этого состояния: взять одну часть теплой воды, столько же — водки и уксусу, перемешать и этим составом намазать тельце младенца. Можно еще наложить марлевые повязки, смоченные в подобном составе, на запястья и на голеностопы. Безусловно, все предпринимаемые меры должны сопровождаться молитвенным обращением к Богу, к Божией Матери, ко святым угодникам.

Взволнованная мать, прибежав в храм (или по телефону), просит священника посетить болящего ребенка. Конечно, эта мера крайняя, т.к., не обладая определенными (конкретными) познаниями в области медицины, батюшка не всегда может обеспечить своим визитом положительный результат. Не каждый пастырь обладает той степенью Божественной благодати (как, например, пресвитер и чудотворец отец Иоанн Кронштадтский), которая в мгновение ока может явить чудодейственную помощь Святого Духа.

Потом, вызывать батюшку к болящему младенцу это одно, а к семилетнему отроку (отроковице) — это другое. Если отрока можно поисповедывать и причастить (запасными Дарами), то как это все можно сотворить над болящим младенцем, который всего только пару дней назад произнес слово «мама»? Правда, из своей пастырской практики я знаю, что маститые протоиереи причащали младенца на дому; но только Кровию и при соблюдении определенных мер предосторожности. Кровь Господа (как и Тело, пропитанное Ею) находится в Чаше на Святом Престоле. Так вот эту Кровь священник вливает в герметически закрытую маленькую чашу (она изготавливается, как и маленькая лжица, эксклюзивно, как бы теперь сказали) и несет у себя на груди к больному младенцу и причащает его этой Кровию.

Отрока же необходимо перед причащением исповедовать и причащать запасными Дарами (т.е. Телом, напоенным Кровию Господа нашего Иисуса Христа).

Но поскольку такой способ причащения младенца на дому не всегда возможен (из-за отсутствия необходимых сосудов, которые не выпускаются в Софрино), то приезд священника маловероятен.

Эта информация напрямую касается невоцерковленных родителей.

Теперь вопрос, когда приглашать священника к болящему ребенку для приобщения Святых Христовых Тайн? Это надо делать тогда, когда больной находится в разумении, а не мечется в горячке, теряя ощущение реальности происходящего. Это надо делать при условии признания отроком Бога как единственного источника исцеления. «Без веры все Таинства для человека не действенны», — так пишет старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Молитесь, мамы болящих детей, и своими словами: «Боже! Ты знаешь все, и любовь Твоя совершенна, возьми же жизнь моего ребенка (имярек) в Свою руку и сделай то, что я жажду сделать, но не могу. Аминь».

V

Наши болезни есть следствие греховной жизни, и лечение надо начинать с покаяния и соборования — это для души. А после соборования надо обращаться и к врачам, чтобы они с Божией помощью помогли и болящему телу.

Молитва, совершаемая в терпении, — лучшее средство для приобретения душевного равновесия и умственного трезвения. Надо знать одну непреложную истину, которая дана именно для нашего времени. Теперь, при оскудении духовных руководителей и при ослаблении веры верующих, Господь дал людям нелицеприятного руководителя, который и лечит, и учит, и вразумляет, — это тяготы жизни: скорби и болезни. Ум людской каверзен, сердце стало лукаво, и поэтому крайне трудно контролировать свои действия, а Господь, зная это, дал нам горькое врачевство от душевных недугов — физические болезни. Нам всем, молодым и старым, полезно понять главное: не на словах, а действительно вверить себя в волю Божию, Которая и пошлет нам освобождение от пут греховных и укажет путь духовного спасения.

Выше мы упомянули о весьма важном Таинстве, преподаваемом в Православной Церкви, — о Таинстве Елеосвящения (в церковной практике называемом Соборованием). Ни с каким таинсгвом не связано столько суеверий и предрассудков, как с Соборованием. Чего только не услышишь от пожилых прихожанок, мнящих себя знатоками Церковного Устава! Говорят, что после Соборования нельзя мыться, есть мясо, нужно поститься по понедельникам; а главное — что принимать это таинство можно только умирающим. Все это неправда.

Таинство Соборования, или Елеосвящения, как оно называется в богослужебных книгах, установлено Господом нашим Иисусом Христом. В Евангелии от Марка мы читаем, как апостолы, проповедуя по всей Палестине, мазали больных маслом и исцеляли их. Наиболее полно сущность этого Таинства раскрыта апостолом Иаковом в его Соборном послании (обратите внимание на эпиграф к данной брошюре).

Можно сказать, что Елеосвящение — Таинство исцеления. Православный писатель XIX века Е. Поселянин писал: «Вовсе не сказано, что болезнь должна быть смертельной или чтобы человек находился в беспомощном состоянии. Не надо забывать, что в христианстве страдание душевное признается тоже болезнью… Итак. Если я страдаю духом от смерти близких людей, от горя, чтобы собраться с силами и снять с себя путы отчаяния — я могу прибегать к Соборованию».

Но и в телесной болезни человеку необходимо обращаться к Богу с молитвой, не надеясь только на врача, который сам является орудием Божьего Промысла.

Обычно Соборование совершается на дому, у постели болящего, но в Великом посту оно бывает в храмах. В ходе Таинства, которое совершают несколько священников («собор»), освящается елей (растительное масло, смешанное с вином), прочитываются 7 Апостолов и Евангелий, столько же пространных молитв. После каждого прочтения батюшки помазывают елеем определенные части тела верующего.

Елей — образ милости Божией, любви и сострадания (вспомним притчу о милосердном самарянине).

Кроме исцеления от болезней, Елеосвящение (Соборование) дарует нам прощение забытых грехов (но не сокрытых сознательно). По немощи памяти каждый человек не может исповедать все свои согрешения, поэтому не стоит и говорить, как велика ценность Соборования. Физически здоровые люди могут прибегать к этому Таинству по благословению священника. (Над младенцами это таинство не совершается.) Елей же, оставшийся от Соборования, понемногу можно вкушать и помазываться им, как это делается во время Таинства Соборования.

VI

Вопрос о причащении больного ребенка может быть связан с таким понятием, как пост.

Несколько слов о нем.

Пост — это воздержание. От чего? От всякого рода излишеств, плотских (телесных) и духовных (душевных). Если человек ведет неумеренный образ жизни, не сдерживает себя в пище и питии, в развлечениях (греховных), в бесконечном удовлетворении своих постоянно растущих материальных потребностей, то его можно сравнить с необузданным конем, который может подвергнуть седока смертельной опасности.

Пост — это удила во рту разгоряченного коня, и опытный всадник, умеющий пользоваться ими, находится в меньшей опасности для своей жизни, чем какой-либо другой невежественный горе-седок.

Церковь Христова своим чадам постановила поститься и указала для этого на определенные периоды в году и даже дни.

Еженедельными постными днями (за исключением «сплошных» седмиц) являются среда и пятница. В среду пост установлен в воспоминание предательства Христа Иудой, а в пятницу — ради крестных страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. В эти дни запрещено вкушать мясную и молочную пищу, яйца и прочую пищу животного происхождения, а во дни строгих постов следует воздерживаться и от рыбы.

Многодневных постов в году четыре. Самый главный и строгий — Великий пост, который продолжается семь недель (40 дней плюс так называемая Страстная седмица) — 49 дней перед Пасхой. Самые строгие из них — Первая, Четвертая и Страстная. Этот пост установлен в память сорокадневного поста Спасителя в пустыне.

По своей строгости близок к Великому пост Успенский (от 1/14 по 14/27 августа). Этим постом святая Церковь почитает Пресвятую Богородицу, предстоящую перед Богом и неизменно молящуюся за нас. В эти строгие посты рыбу можно вкушать только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта/7 апреля), Входа Господня в Иерусалим (за семь дней до Пасхи) и Преображение (6/19 августа). Рождественский пост продолжается 40 дней (с 15/28 ноября по 24 декабря/6 января). В этот пост рыбу вкушать разрешается, кроме понедельника, среды и пятницы. После же праздника в честь Николая Угодника (С/19 декабря) рыбу можно вкушать лишь по субботам и воскресным дням, а дни, в период со 2-го по 6-е января, надо проводить по полной строгости.

Четвертым в году является пост, установленный Церковью в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, так называемый Петров пост. Он начинается с Недели Всех Святых и заканчивается 29 июня/12-го июля, в день праздника апостолов. В этом посту, как и в Рождественском (в его первый период до праздника Святителя Николая Чудотворца), устав о вкушении пищи такой же.

Днями строгого поста являются Крещенский сочельник (5/18 января), праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи (14/27 сентября). Допускается послабление поста больным, беременным и кормящим женщинам, а также людям занимающимся тяжелым физическим трудом. Это необходимо делать для того, чтобы пощение не стало причиной резкого упадка сил и не привело к неспособности трудиться (работать физически) и совершать молитвенное правило.

Не должно думать нам, что пост — это воздержание от скоромной пищи, плотских удовольствий. Пост — это, главным образом, обуздание и смирение гордыни, освобождение души от греховных мыслей и действий, это вознесение ума к Богу в спасительном молитвенном подвиге.

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи! Истинный пост, — учит святитель Иоанн Златоуст, — есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления».

Тело постящегося, не отягощаясь пищей, становится легким, укрепляется для принятия благодатных даров. Постом мы укрощаем плоть, смягчаем наш нрав, подавляем гнев, сдерживаем порывы сердца; ум наш становится бодрым, душа обретает спокойствие, чувства же — воздержание. Как говорит святой Василий Великий, постясь постом благоприятным и удаляясь от всякого греха, совершаемого всеми чувствами, мы выполняем благочестивый долг православного христианина.

«Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других оружие против диавола, тот и не воин Христов, ибо бросает оружие и отдается добровольно в плен своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти; тот, наконец, слеп и не видит отношений между причинами и последствиями дел», — пишет в своей книге «Моя жизнь во Христе» святой праведник Иоанн Кронштадтский.

Пост — целительное средство для души и тела человека, лекарство для болящего телом и расслабленного духом верующего. Всякое лекарство надо принимать с разумением и по назначению врача. Наверное, нельзя давать ребенку слабительное, когда у него болят глаза, или при ангине промывать желудок. Все имеет свой строй и порядок.

Поэтому поститься или не поститься ребенку во время болезни — вопрос неоднозначный (особенно при кратковременном недуге). Например, ребенок отравился рыбными консервами, или молочными продуктами, или еще чем-нибудь. Такому больному (если это не младенец) можно назначить и пост, а не потчевать разными сладостями и вкусненькими яствами.

В случае же упадка сил и сильного переутомления — наоборот, необходимо отменить всякий пост (даже во дни Великого поста). Добавим, что хорошо при этом взять родителям и благословение у священника.

Бывает, что батюшка, прежде чем идти причащать больного ребенка, попросит родителей (с их согласия, конечно) до причастия ничем его не кормить (речь не идет о младенцах).

В заключение этой темы скажем еще раз вообще о посте, как о благодатном и врачующем средстве для христианина.

Пост приятен Богу, заповедь о посте — разумная заповедь. И если бы кто стал говорить вам, что неразумно отказывать себе в хорошем питании и что в этом ничего не может быть богоугодного, и если услышите такие речи, знайте, что кто говорит так, тот о Самом Спасителе богохульно говорит, что Он совершал неразумные действия… Ибо Сам Христос показал нам пример поста; и кто подражает Ему, тот не соглашается с теми «богословами», которые думают, что человек живет для того, чтобы есть и пить, а не наоборот — ест и пьет для того, чтобы жить.

Некоторые, искушающие благочестивого христианина, могут привести слова Евангелия: Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека (Мф. 15, 11). Казалось бы, прямое запрещение (упразднение) постов. Такому совопроснику можно ответить: «А пьянство, входящее в уста, тоже, значит, не оскверняет человека?! Если входящее в уста не сквернит человека, то как же мог осквернить первого человека райский запрещенный под?!» И еще добавить: «Да, пища не оскверняет человека, иначе Святая Церковь не позволила бы ее вкушать и в другие дни. Но если к пище присоединяется бесчисленное похотение, или невоздержание, или непослушание и даже прямое нарушение благословения Божия, тогда пища оскверняет человека, но оскверняет не по самому существу, а по тем нравственным поступкам, с которыми связано невоздержание».

Чтобы надлежащим образом понимать слова Спасителя, приведенные в Евангелии (Мф. 15, 11), нужно знать, что они сказаны были Им в обличение фарисеев, которые хотя и соблюдали иудейские заповеди о посте, но во многих других отношениях находились на самой низкой отметке морально-нравственного уровня благочестия. Естественно, Божественный Учитель не признавал такого фарисейского поста, потому что без благочестия бесполезен самый строгий пост.

Таким образом, нарушители заповеди о посте не имеют никакого основания для своего оправдания. Восставая против распоряжений Церкви о посте, они восстают против Самого Христа, Который Своим примером освятил пост, показал его богоугодность, сказав, что учению! Его будут поститься. А разве мы не учению! Его?

Можно услышать и такие рассуждения, что, мол, можно и мясо съесть в постный день, если умеренно (строго), и будет соблюден пост, а можно насытиться (неумеренно) постными изысканными блюдами, и пост будет нарушен. Хвалящийся оскоромившийся дерзкий ослушник просто не понимает того, что он принимает одну каплю яда, но достаточную для того, чтобы умереть.

Главное, что необходимо нам всем усвоить, это то, что неисполнение церковных установлений есть непослушание Матери Церкви, о которой Сам Господь сказал, что Она — Его создание, и что врата ада не одолеют Ее. Нам надлежит быть добрыми детьми нашей Матери, Православной Церкви, и не оскорблять ее своим непослушанием. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18, 3).

VII

Мы уже говорили о том, что родительская молитва о детях имеет особую силу; особенно в периоды болезни наших детей мы должны усиленным образом обращаться к нашему Целителю, Которому подвластно все, и даже сама смерть!

Молясь Духом Святым (Иуд. 1, 20), мы ожидаем милости от Господа нашего Иисуса Христа, чтобы наследовать жизнь вечную. «Молитва есть возношение ума к Богу» (митр. Филарет), созерцание Его, дерзновенная беседа твари с Творцом, благоговейное стояние души перед Ним, освящение души, укрепление ее и тела, бодрость и мужество при всех скорбях и искушениях жизни, утверждение веры, надежды, любви. Молитва — исправление жизни, мать сердечного сокрушения и слез, безопасность жизни, уничтожение страха смертного… Молитва — вода живая, которой душа утоляет свою жажду.

Повторяем, молитва должна быть всегда искренняя и совершенно свободная, а не невольная, вынужденная обычаем или экстремальными обстоятельствами, она должна быть свободным и вполне сознательным излиянием души перед Богом, Который нас, одичавших и непослушных чад Его, как любящая мать, желает заключить в объятия Своей любви, чтобы избавить нас от сети ловца, от гибельной язвы и явить нам спасение душ наших (Пс. 90).

На молитве необходимо намеренное, обдуманное, крайнее смирение. Особенно это нужно во время чтения молитвы Господней «Отче наш».

Говорят: нет охоты, так и не молись, — плотское, лукавое мудрствование, толкающее к забвению о необходимости связи с Богом; не стань только молиться, так и совсем забудешь о Нем; плоть того и хочет. Царство Небесное нудится (Мф. 11, 12); не станешь принуждать себя к добру — не спасешься.

Надо крепко внимать своему сердцу, чтобы оно не лгало, чтобы каждое слово выходило из глубины его, как сказано: Из глубины воззвах к Тебе, Господи (Пс. 129, 1), т.е. надо крайне заботиться о той искренности, которая делает своими все слова молитвы, составленные другим, почитает истинным каждое слово молитвы, произнесенное без сомнения, в простоте сердечной, и тогда молитва напитает тебя нетленною пищею, напоит благодатной росою, согреет сердце твое Божественным теплом.

Молитва — тот золотой ключ, которым открываются сокровища милосердия Божия и прощения. Это духовное оружие, которым — по слову Господа Спасителя — побеждается невидимый враг рода человеческого. Молитва помогает нам освободиться от тех оков, которыми опутывают нас земные помыслы. Молитва низводит на нас с высоты небесной бесчисленное проявление любви Божией к нам. Молитва всегда нам нужна, на каждый день нашей жизни; без молитвы не может быть жизни со Христом.

Молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кланяться телом перед Богом и написанные молитвы читать; можно и без этого в любое время и в любом месте умом и духом молиться. Можешь в пути, во время еды, лежа или дело делая, при людях или в уединении ум и сердце обращать к Богу и так милости и помощи у Него просить. Бог везде и в любом месте есть, и всегда двери к Нему открыты и подход к Нему прост, не так как к человеку; и всегда и везде по Своему человеколюбию Он готов нас слушать и нам помогать. Везде же и всегда, во всякое время, во всякой нужде и случае, можем к Нему с верою и молитвой приступать, можем везде умом говорить Ему: «Господи, помилуй!», «Господи, помоги!»

Все сказанное (очень кратко) о значении молитвы в жизни христианина необходимо усвоить как самим родителям, так и их детям. И не надо никогда ждать, пока «гром грянет», чтобы обращаться к Богу за помощью в скорби, болезни, несчастье, а всегда быть с Ним неразлучно до скончания дней своих.

Теперь несколько слов о том, говорить ли ребенку, что болезни попускаются Богом, и рекомендовать ли больному самому молиться. Безусловно, надо говорить обо всем этом, надо и научать молитве тоже. Но делать это благочестиво, с любовью, чтобы и в самом ребенке вызывать покаянное чувство своего недостоинства и желание испросить у Бога прощения грехов, от которых страдает не только душа, но и тело.

Повторяем, все делается с разумением и вовремя, а не в момент критического состояния болящего.

Христианское отношение к болезням заключается в смиренном принятии воли Божией, в осознании своей греховности и тех грехов, за которые попущена болезнь, в покаянии, в изменении жизни.

Господь дает понять нам, что земная жизнь — это краткий миг, за которым стоит вечность, а какой она будет у каждого, зависит от его жизни на земле. Болезнь смиряет нас, являясь тем заградительным барьером, который заставляет нас очищаться от собственных страстей и пороков, а возможно, и не допускает совершать злые и гибельные поступки.

Очень часто Господь вырывает нас болезнью из обычного хода жизни, сберегая от серьезной беды, малой неприятностью избавляя от большей.

Обо всем этом должны знать родители. А нужно ли знать ребенку о том, что болезни попускаются Богом? Нам кажется — безусловно. Ему необходимо знать о том, что болезнь — результат греховного поведения человека, которое оскверняет не только душу, но и заставляет страдать физически (тело). Болезнь вызывает в душе чувство сожаления о тех поступках и действиях, которые совершаются по непослушанию и самовольству.

Ведь если больной дочери (или сыну) приходится по тысяче раз говорить: «Не ходи босиком по холодному полу», а она не слушается, — то это оборачивается усугублением греха и всякими осложнениями болезни.

Пусть этот наивный пример и вызовет улыбку читателя (не это главное), но знайте, родители, грех порождает болезнь.

Отроки и отроковицы (наши дети) об этом должны знать и иметь четкое представление. Наша (родителей) задача дать им ведение всего этого.

Непослушание — это не только причина болезней, но и всякого нестроения. Не следует допускать, чтобы дети выходили из послушания. Послушание — это основа всякого успешного доброго начинания.

Немного в Евангелии повествуется о детстве и отрочестве Господа нашего Иисуса Христа, но это немногое весьма важно и поучительно. О 12-летнем Иисусе евангелист Лука записал следующее: Иисус пошел и пришел с Иосифом и Марией, Матерью Своею, в Назарет и был в повиновении у них (Лк. 2, 51). То самое, что св. апостол Лука поставляет в похвалу отроку Иисусу, т.е. послушание, то самое св. апостол Павел прославляет в Иисусе, достигшем мужского возраста, послушание Его Небесному Отцу: Он послушен был даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 8). Апостол идет еще дальше: как от непослушания одного Адама пришел грех, так от послушания одного Христа пришло оправдание (Рим. 5, 17).

Жития святых изобилуют примерами безусловного послушания своим родителям, старшим наставникам, духовным отцам и т.д.

Посмотрим, что говорится в житии игумена земли Русской Сергия Радонежского. Приведем пример, сыновнего послушания. Варфоломей (так звали в отрочестве будущего святого преподобного Сергия) не уподоблялся детям века своего, не всегда покоряющим волю свою воле родителей: он знал достоинство того, чего желал (монашества), однако согласился до времени томиться неисполненным желанием, дабы сохранить повиновение родителям и через то наследовать их благословение.

А вот что мы читаем в житии святителя Филиппа, митрополита Московского: «Игумен, старец Алексий, принял его благосклонно и назначил послушником. Безропотно и усердно стал Федор (имя святого в юности) исполнять возложенные на него обязанности: носил воду, рубил дрова, работал в кухне, на огороде и на мельнице; он служил всем с кротостью, иногда терпел оскорбления, даже побои, но все переносил терпеливо. Нелегка, вероятно, была такая жизнь сыну богатого боярина, воспитанному в роскоши».

Что говорить о послушании угодников Божиих, когда Сама Богородица Дева Мария явила пример величайшего послушания Своим родителям, когда в младенчестве была отдана ими на воспитание в Иерусалимский храм. Через послушание Богу Она стала Избранным Сосудом Божиим, способным вместить Невместимое.

Хорошо, когда ребенок послушен родителем, но при этом очень важно, чтобы он научался слышать Бога, обращаться к Нему с просьбами и благодарить за оказанную милость. Все это он может делать как с помощью безыскусных своих простых слов, так и в молитвах, которым он научен, таких как «Отче наш», «Богородице Дево», «Царю Небесный», «Достойно есть…» и пр. В трудных ситуациях мы чаще вспоминаем о Боге, нежели в период благодушествования. Болезнь также может напомнить о Его присутствии. У ребенка может возникнуть желание обратиться за помощью к Богу, Божией Матери или святым угодникам об исцелении от болезни. Родители обязательно должны помочь ему в этом. Но не просто указать на молитвослов — и молись, а дать понять, что все в руках Божиих и «милость Его на боящихся Его». И если Господь будет медлить с исцелением, то это не потому, что Он желает смерти грешника, но по Своей Премудрости смиряет нас, научая терпению и доверию Его человеколюбию.

VIII

Кто из нас, дорогой читатель, не наблюдал следующую картину: у постели заболевшего ребенка жужжит рой домочадцев. Мама советует пойти немедленно за нужным лекарством и дать болящему, папа — вызывать врача, тетушка — обратиться к целителю, пользующемуся нетрадиционными методами, бабушка — бежать в церковь ставить свечку, — словом, сколько людей — столько и мнений. А что же больной? А ему все равно, лишь бы перестало бросать в жар и прекратила болеть голова.

Такое разнообразие предложений о помощи не случайно, т.к. связано со скептическим отношением людей к человеку в белом халате, чей труд, однако, благословил Сам Господь.

Нам известны имена многих святых, для которых медицина была профессиональной принадлежностью в их служении Богу и людям. Вот лишь несколько имен: св. апостол Лука, св. великомученик Пантелеймон, святые Косьма и Дамиан, Кир и Иоанн, святитель Лука (Войно-Ясенецкий) и др. Их жития и летописи свидетельствуют, что они были носителями обетованного Спасителем благодатного дара исцелений (Мк. 16, 18; 1 Кор. 12, 28).

Полезно послушать и подвижников благочестия о том, что они не считали лечение больных медицинскими средствами не угодными Богу. «Врачи и лекарства от Бога, и обращаться к ним и придерживаться советов профессиональных врачей необходимо.

Но всякое обращение к ним надо предварять обращением к Господу в Таинствах Соборования и Причастия. И делать это надо не только над ребенком, но и над родителями. Теперь дети очень часто страдают за беззакония своих родителей.

Надо, чтобы все были крещены, брак венчан и чтобы семья воцерковлялась, жила бы жизнью Церкви», — советует в своих письмах верующим архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Многие болезни возникают от действия нечистых духов. При этом симптомы демонических нападений бывают очень сходны с естественной болезнью. Из Евангелия ясно, что исцеленная Господом скорченная женщина (Лк. 13, 11-26) не была бесноватой, но причиной ее болезни было действие духа нечистого. В таких случаях врачебное искусство бессильно, и исцеление возможно только силой Божией, изгоняющей духа злобы.

Так как же нам следует относиться к врачам, задача которых и состоит в том, чтобы не навредить, а помочь недугующему человеку? Да так, как об этом было сказано выше, — с вниманием, как получившим дар от Господа. Своим детям мы также не должны прививать другого отношения к медицинскому работнику, который много трудится на благо нашего здоровья и не всегда получает за свой труд достойное вознаграждение.

Понятно, что исцеление совершает Сам Бог Своею могущественною силою, через угодных Ему людей.

Не всегда болезни доставляют человеку только горести, но обязательно и духовную пользу. Вот как об этом свидетельствует старец Паисий Святогорец: «Болезнь приносит огромную пользу всегда. Болезни помогают людям, у которых нет добродетелей, умилостивить Бога. Здоровье — это большое дело, но то доброе, что приносит человеку болезнь, здоровье ему дать не может! Болезнь приносит человеку духовное добро. Болезнь — это великое, великое благодеяние. Она очищает человека от греха, а иногда «гарантирует» ему (небесную) мзду. Душа человека подобна золоту, а болезнь подобна огню, который это золото очищает. Посмотри, ведь и Христос сказал апостолу Павлу: Сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12, 9). Чем больше мучается человек от болезни, тем более чистым и святым он становится — лишь бы он терпел и принимал болезнь с радостью.

Единственное, что необходимо в некоторых болезнях, — это немного терпения. Бог попускает болезнь для того, чтобы человек получил небольшую мзду, и посредством этой болезни

Бог очищает человека от имеющихся у него недостатков. Ведь телесная болезнь помогает в исцелении болезни душевной. Болезнь телесная приносит человеку смирение и таким образом нейтрализует его душевную болезнь. Бог из всего извлекает пользу для блага человека! Все, что Он попускает, оказывает нам духовную пользу. Он знает, что необходимо каждому из нас, и в соответствии с этим дает нам болезнь либо для того, чтобы мы восприняли за нее мзду, либо для того, чтобы мы расплатились за какие-то грехи» (Слова. Изд. дом «Святая Гора». Москва, 2004. С. 232-233). Скажем прямо, не всем приходится по нраву такой взгляд на болезнь, но он очень верный. Трудно смиряться, но необходимо: Бог гордым противится, смиренным дает благодать, — говорит св. апостол Иаков. А мы, верующие, и стремимся быть под благодатным покровом Господа нашего Иисуса Христа, Которым и дышим, и живем.

IX

А как нам не благодарить Бога за Его милости и человеколюбие к грешным человекам? Несколько перефразируя слова апостола Павла, скажем: болеем ли — для Бога болеем, исцеляемся ли — для Бога исцеляемся, — все — для Бога и в Боге. И за все мы должны благодарить Его, все могущего.

Но вот пронеслись над нами грозовые тучи, болезнь миновала, ребенок снова в школе среди шумных одноклассников, домашние живут в прежнем режиме: работа, вечером телевизор, утром опять работа, вечером… и т.д. И не всегда вспоминают Того, Кто вернул им душевный покой и стабильность. В житейской суете они забыли поблагодарить Бога за Его милосердие.

Св. апостол Павел во Втором послании к Фессалоникийцам, стих 18, говорит: За все благодарите: ибо такова о нас воля Божия во Христе Иисусе.

Формы же благодарения могут быть многоразличны. Это и благодарственные молитвы, вознесенные в домашней Церкви (в семье), это и заказные благодарственные молебны в храме, это и различного рода подаяния и жертвы, это и благотворительная деятельность человека (и не только одноразового характера) и т.д. и т.п.

Известны случаи, когда в благодарность Богу за исцеление ребенка родители приносили в храм (в монастырь) крупные суммы денег на строительство или восстановление оных.

Главное же, в душе человека должно возникать чувство искренней благодарности к Человеколюбцу.

Эпилог

Что касается скорбей и болезней, то они были, есть и будут пребывать с нами.

Вся кратковременная земная жизнь с ее бедствиями и скорбями дана человеку, чтобы он употребил ее на свое спасение, то есть на возвращение себя от смерти к жизни. Спасение, или оживотворение Духом Святым, совершается при посредстве Искупителя Господа нашего Иисуса Христа.

В заключение приведем древнее поучение: «Милостыней купи, стяжи себе помилование от Бога, смирением — вечную славу, чистотой и целомудрием — венец, кротостью — в рай вхождение, молитвой — с Ангелами житие. Стяжи себе трудом — покой, молитвенным бдением — общение с Богом, постом и жаждой — наслаждение вечными благами. Имей рассуждение духовное: возноси ум свой к Богу, но низводи и долу, размышляя, что рано или поздно все в землю возвратимся. Внимай чтению книг Божественных, сокрушайся о грехах, говори одну правду, уста чаще открывай для молитвы, руки отверзай на подаяние нуждающимся, сердце удержи от гнева, в теле сохрани чистоту, в пище — воздержание, колена преклоняй на поклонение Богу. Если сохранишь это, то и будешь чадом Света и сыном Царствия Небесного — спасешь душу свою».

И сегодня, когда ты находишься в полном здравии и не лежишь сам на одре болезни, помолись о болящем ребенке (младенце, отроке или отроковице), о котором тебя просят помолиться его родители, близкие или знакомые (а может, и незнакомые) тебе люди. Воздохни. Если здоровые не будут хоть немного молиться о больных, то очень может статься, что Христос очень скоро скажет им: «Вы были здоровы и не молились за тех, кто страдал? Истинно говорю вам: не знаю вас» (Мф. 25, 12).

Многие, вероятно, желают внимательного (хорошего) отношения к себе со стороны окружающих их людей, но немногие помнят слова Господа о том, что и самому нужно относиться к другим соответствующим образом: …как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки (Мф. 7, 12).

Каково должно быть наше поведение в этой земной жизни — обо всем этом мы доподлинно узнаем из Святого Евангелия, чтение которого должно стать ежедневной духовной пищей, без которой не может обходиться ни одна христолюбивая душа, чающая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Использованная литература:

Паисий Святогорец. «Семейная жизнь». Т. IV. Москва, 2004. «Проснись, душа…» Изд. «Ковчег». М., 2005. «Невидимая брань». М., 1912. Перев. с греч. еп. Феофана. Е. Поселянин. «Душа перед Богом». С.-Петербург, 1909. «Азы православия». «Сатись», 1996. Святые. Изд. «Прометей». М., 1996. Прот. И. Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе». Изд. Московской Патриархии, 1920. «О самом главном». С.-Петербург, 1994. Свящ. Алексий Грачев. «Когда болеют дети». Москва, «Трим», 1993. Епископ Тихон. «Наставление». Греция, 1997. «Почему ты не в Церкви?» Почаевская Лавра. Архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий). М., 1997. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Письма. Еп. Ириней. Поучения. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. Моск. Патриархия, 1988.

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