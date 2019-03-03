В ожидании ребенка.

Готовы ли вы стать родителями и как стать хорошими родителями?

Дорогие родители! Помните, что в воспитании малышей всегда важны последовательность, хороший пример, спокойная домашняя обстановка, разумные ожидания, но самое главное — любовь. Безусловная любовь — это именно та почва, на которой вырастают самые прекрасные цветы.

Вы будете любить его просто так, такого, какой он есть: нетерпеливого, капризного, своенравного… Любить — и поэтому легко и радостно смиряться и принимать его всего — от макушки до пяток. Вы никогда не будете замечать недостатки. И если будете сравнивать с другими детьми, так только затем, чтобы лишний раз убедиться: он — самый лучший!

Конечно, иногда вы будете выходить из себя, иногда вам даже придется применять наказания, а это всегда неприятно. Но на ваше настоящее отношение к ребенку, на любовь к нему повседневная суета не должна оказывать влияния. Почему? Вы ведь прекрасно понимаете, что малыш растет и учится быть самостоятельным. Но делает он это вот таким своеобразным способом, потому что иначе еще не умеет. Вам необходимо учить его, поддерживать и помогать. И учиться самим понимать своего ребенка и находить с ним общий язык — удивительный и самый правдивый в мире язык, язык безусловной любви!

Этот язык понятен без перевода, потому что идет от сердца к сердцу. Безусловная любовь — это любовь просто так, без всякой корысти. Это «Я люблю тебя, потому что ты есть». Это настоящая любовь, из которой мы сотканы и которая — единственная в мире — дает ощущение первозданного счастья.

Вы замечали и будете замечать за собой, что иногда так хочется подойти, погладить, утешить нашкодившее дитя, но вы изо всех сил будете сдерживаться. Не делайте этого! Почему? Подумайте: вдруг сейчас рушится самое главное — ваше взаимопонимание? Потому что в эту секунду он усомнился в вашей любви, а значит, и в своем праве любить и быть любимым. И как понять, насколько действенно наказание, а что, если оно приведет к обратному — к полному отчуждению друг от друга, потере душевного контакта со своим ребенком?

Это очень сложно: наказать ребенка за провинность, выказывать неудовольствие, сомнение — и при этом не сломать веру вашего малыша в то, что он достоин любви и что вы всегда будете его любить.

Почему для ребенка так важно прочувствовать эту истинную любовь? Потому что от этого зависит создание его образа собственного «Я», его мнения о себе самом, его самооценка. Потому что только она, любовь без условий, дает родному человечку уверенность в надежности мира, в который он пришел. Человек, недополучивший в детстве этой иррациональной, безусловной любви, не научится по-настоящему любить себя и других, не сможет доверять ни окружающим людям, ни самому себе.

Поначалу ребенок учится принимать нашу любовь, потом начинает учиться отдавать, дарить ее сам — щедро и радостно. И такой «круговорот» любви делает человека счастливым.

Совсем маленьких детей взрослые окружают именно такой, настоящей, безусловной любовью, но вот ребенок подрастает — и что-то в родителях меняется. Что? Сначала мы ставим рамки, выдвигаем условия: «Буду тебя любить, если ты…», причем делаем это как бы понарошку (мы-то знаем, что любить будем всегда!), желая добиться послушания ребенка. Но он-то об этом не знает и не может понять, почему изменились родители.

Чтобы получать удовольствие от воспитания малыша, родители должны осознать, чего именно им следует ожидать от своего ребенка, а затем руководствоваться несколькими добрыми советами.

Детскими психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому — одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение — обязательное условие для нормального развития ребенка. Это происходит, когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, словах: «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы вместе…»

Детские психологи рекомендуют обнимать ребенка несколько раз в день. По их подсчетам, четыре объятия ежедневно совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми. И, между прочим, это касается не только детей, но и взрослых!

Для малыша же знаки безусловного принятия особенно важны, они нужны ему, как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. Если он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении и даже нервно-психические заболевания.

Мы далеко не всегда следим за тем, как обращаемся к детям. Они же очень правдивы в своих чувствах и понимают все буквально, наделяя каждую фразу, сказанную взрослым, абсолютной искренностью. Чем чаще родители раздражаются, критикуют ребенка, тем быстрее он приходит к обобщению: «Меня не любят». Доводы родителей типа: «Я же о тебе забочусь» или «Я делаю это ради твоей же пользы» — дети не слышат. Точнее, они слышат слова, но не могут понять их смысл. У них своя, эмоциональная, бухгалтерия. Для них тон важнее слов, и если он резкий, сердитый или просто строгий, то вывод всегда однозначный: «Меня не любят, не принимают». Иногда это приводит к тому, что ребенок начинает ощущать себя плохим, «не таким», несчастливым.

«Комплекс неприятия» по мере взросления ребенка прогрессирует. Этому способствуют обида, одиночество, отчаяние. При общении с психологом дети рассказывают о том, что родители с ними не «дружат», никогда не говорят «по-человечески», «тычут», «орут», используют глаголы только в повелительном наклонении: «сделай», «убери», «помой»… Многие дети перестают надеяться на улучшение обстановки дома и ищут помощь на стороне.

А что чувствуют родители? Как живется им? У них не меньше горечи и обид: «Не жизнь, а одно мучение…», «Иду домой как на поле битвы», «Перестала спать по ночам — все плачу…»

Однако поверьте, даже если дело дошло до таких крайностей, причем для обеих сторон, еще не все потеряно: родители могут вернуть мир в семью. И начинать надо с себя, поскольку у нас, взрослых, больше знаний и жизненного опыта, а также способности контролировать свои действия.

Давайте попробуем понять, какие причины мешают родителям безусловно принимать ребенка и показывать ему это. Главная причина — это установка на воспитание. Необходимо создать первоначально добрые отношения, а лишь затем на их базе приучать ребенка к дисциплине. Перечислим основные причины эмоционального неприятия и отталкивания ребенка:

рождение незапланированного ребенка;

рождение ребенка противоположного пола, а не того, о котором мечтали;

перекладывание ответственности на ребенка за разладившиеся супружеские отношения;

усиленный воспитательный настрой, стремление родителей компенсировать свои жизненные неудачи, желание, чтобы ребенок воплотил в жизнь их неосуществившиеся надежды и мечты;

желание доказать супругу и всем домашним свою крайнюю необходимость, незаменимость, «тяжесть бремени», которое приходится нести.

Как видим, чаще в помощи консультанта нуждаются не дети, а родители!