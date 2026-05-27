Нужно ли ребенку есть суп каждый день? Отвечает педиатр

Можно ли заменить первое шаурмой?

Редактор, мама двух девочек
Как организовать сбалансированное питание для детей
Многие родители уверены: без тарелки горячего супа обед – не обед. Но так ли это на самом деле? Дети Mail выяснили у врача-педиатра сети «Клиника Фомина» Екатерины Кайсиной, что действительно важно в рационе ребенка и можно ли заменить суп другими полезными блюдами.

Если отвечать коротко, суп — это не обязанность, а вариант формы подачи теплой еды. Многие родители очень сильно из-за этого переживают, но ни в международных, ни в отечественных источниках нет рекомендации, что суп должен быть абсолютно каждый день. 

Питание ребенка должно быть сбалансированным и разнообразным, вне зависимости от формы. Гораздо важнее состав блюда и его питательная ценность: достаточно ли белка, клетчатки, витаминов.

Важно помнить, что «гарвардская тарелка» — это признанная концепция здорового питания, где важны ингредиенты, а не форма их подачи.

Борщ, шаурма или паста с овощами — все варианты допустимы, если они сбалансированы. Не заставляйте, а предлагайте ребенку разные полезные блюда. Так что суп — возможный, но необязательный элемент детского рациона.

