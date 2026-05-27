Нужно ли ребенку есть суп каждый день? Отвечает педиатр

Если отвечать коротко, суп — это не обязанность, а вариант формы подачи теплой еды. Многие родители очень сильно из-за этого переживают, но ни в международных, ни в отечественных источниках нет рекомендации, что суп должен быть абсолютно каждый день.
Питание ребенка должно быть сбалансированным и разнообразным, вне зависимости от формы. Гораздо важнее состав блюда и его питательная ценность: достаточно ли белка, клетчатки, витаминов.
Важно помнить, что «гарвардская тарелка» — это признанная концепция здорового питания, где важны ингредиенты, а не форма их подачи.
Борщ, шаурма или паста с овощами — все варианты допустимы, если они сбалансированы. Не заставляйте, а предлагайте ребенку разные полезные блюда. Так что суп — возможный, но необязательный элемент детского рациона.
