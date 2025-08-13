РЕБЁНОК.РУ
Колбаса в тесте на кефире на сковороде

Колбаса в тесте на сковороде - это блюдо на "скорую руку", когда нужно приготовить вкусный и сытный завтрак или перекус в течение дня.

Жидкое тесто (кляр) можно приготовить как с яйцами, так и без них.

Колбасу обязательно выбирайте качественную, вкусную. Также колбасу можно заменить на ветчину. По желанию в тесто можно добавить мелко нарезанный укроп и любимые специи.

Ингредиенты

Колбаса молочная - 200 г

Мука - 1 стакан

Кефир - 1 стакан

Разрыхлитель - 2 щепотки

Соль - 1 щепотка

Масло растительное - 1-2 ст.л.

Стакан = 180 мл
  • 222 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 7.88
  • Ж: 12.74
  • У: 19.17

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления колбасы в тесте на кефире на сковороде.

 

Фото 1

 

 

Кефир налейте в миску, добавьте соду и перемешайте. Оставьте на несколько минут, чтобы началась реакция и кефир стал воздушным.

 

Фото 2

 

 

Всыпьте в кефир муку и добавьте соль. Количество муки может немного отличаться от указанного в рецептуре. Ориентируйтесь на густоту теста.

 

Фото 3

 

 

Перемешайте. Тесто должно получиться довольно густым.

 

Фото 4

 

 

Молочную колбасу нарежьте кружочками толщиной около 1 см.

 

Фото 5

 

 

Окуните колбасу в тесто так, чтобы оно полностью ее покрыло.

 

Фото 6

 

 

Разогрейте сковороду с растительным маслом и положите колбасу в тесте.

 

Фото 7

 

 

Жарьте колбасу в тесте на кефире на сковороде, на среднем огне, под крышкой до румяности поочередно с обеих сторон.

 

Фото 8

 

 

Подавайте колбасу в тесте горячей со свежими овощами или зеленью.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

Колбаса в тесте на кефире на сковороде, рецепт с фото
