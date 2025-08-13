Колбаса в тесте на кефире на сковороде

Колбаса в тесте на сковороде - это блюдо на "скорую руку", когда нужно приготовить вкусный и сытный завтрак или перекус в течение дня.
Жидкое тесто (кляр) можно приготовить как с яйцами, так и без них.
Колбасу обязательно выбирайте качественную, вкусную. Также колбасу можно заменить на ветчину. По желанию в тесто можно добавить мелко нарезанный укроп и любимые специи.
Ингредиенты
Колбаса молочная - 200 г
Мука - 1 стакан
Кефир - 1 стакан
Разрыхлитель - 2 щепотки
Соль - 1 щепотка
Масло растительное - 1-2 ст.л.
- 222 кКал
- 40 мин.
- Б: 7.88
- Ж: 12.74
- У: 19.17
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления колбасы в тесте на кефире на сковороде.
Кефир налейте в миску, добавьте соду и перемешайте. Оставьте на несколько минут, чтобы началась реакция и кефир стал воздушным.
Всыпьте в кефир муку и добавьте соль. Количество муки может немного отличаться от указанного в рецептуре. Ориентируйтесь на густоту теста.
Перемешайте. Тесто должно получиться довольно густым.
Молочную колбасу нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
Окуните колбасу в тесто так, чтобы оно полностью ее покрыло.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и положите колбасу в тесте.
Жарьте колбасу в тесте на кефире на сковороде, на среднем огне, под крышкой до румяности поочередно с обеих сторон.
Подавайте колбасу в тесте горячей со свежими овощами или зеленью.
Приятного аппетита!
