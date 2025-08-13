Колбаса в тесте на кефире на сковороде

Колбаса в тесте на сковороде - это блюдо на "скорую руку", когда нужно приготовить вкусный и сытный завтрак или перекус в течение дня.

Жидкое тесто (кляр) можно приготовить как с яйцами, так и без них.

Колбасу обязательно выбирайте качественную, вкусную. Также колбасу можно заменить на ветчину. По желанию в тесто можно добавить мелко нарезанный укроп и любимые специи.