Путин позвонил Лебедеву: «за признаки насилия» детей отнимать не будут

Верховный суд под давлением общественности исключил из Проекта постановления Пленума об отобрании детей некоторые опасные нормы



Вчера, 14 ноября 2017 г. прошло заседание Пленума Верховного суда по проекту о практике разрешения споров о лишении, ограничении родительских прав, об отобрании детей. Изначально проект постановления содержал явно ювенальные нормы ( см.нашу статью: Верховный суд действует как иностранный агент ), в связи с чем общественники организовали поток народных жалоб в Верховный суд и пикетов у гос. структур . Вчера вечером выяснилось что эти усилия были не напрасными - Верховный суд учел ряд претензий.



В частности, в конечной редакции постановления Пленума была исключена одна из опаснейших норм – о возможности отобрания ребенка за «признаки насилия» - абзац 4 пункта 28. Именно данный пункт был отмечен как особо опасный в наших жалобах,направленных в Верховный суд . О недопустимости указанного положения говорил также эксперт Общественного уполномоченного на парламентских слушаниях в Совфеде 31 октября 2017 г. в присутствии представителя Верховного суда РФ.







Норма пункта 28 могла привести к тому, что изъятия детей из семьи за «синяки, царапины, плаксивость, капризность, плохую успеваемость, смирение с происходящим» и т.п., были бы поставлены на поток, поскольку такие неадекватные "признаки насилия" последние годы стали использоваться в правоприменении благодаря прозападным методичкам. Частично суд воспринял и одну из наших претензий к пункту 16 постановления: о недопустимости лишения родительских прав за «создание препятствий в обучении». Обучение – понятие широкое. В результате норма скорректирована: лишать прав будут в случае создания препятствий в получении «общего образования», а не любого «обучения». Понятно, что простор для толкования остается, но последняя редакция лучше.



Исключено также положение о допустимости отобрания ребенка до составления акта об этом. Это предложение исходило от сенатора Елены Мизулиной.



К сожалению, не учтено хорошее предложение Минюста о том, что лишение прав при злоупотреблении родительскими правами должно происходить только в случае причинения существенного вреда ребенку. Представитель Верховного суда РФ А. Кликушин заявил: «Семейный кодекс исходит из того, что наказывать родителей надо, предупреждая проблему, то есть, например, при склонении ребенка к попрошайничеству, а не после».



С такой позицией невозможно согласиться. Именно вмешательство в семью «до того, как там что-нибудь произошло» - ключевой принцип сторонников ювенальной юстиции, который преподносится под соусом «для семьи лучше профилактика». По-другому эта ювенальная установка называется «принцип раннего вмешательства», который прямо противоречит основополагающему принципу Семейного кодекса – «недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи» (статья 1 СК). Надо признать, однако, что проблема заключается не только в позиции Верховного суда, но и в тексте Семейного кодекса, в котором к основаниям лишения прав прямо отнесены такие неопределенные формулировки как: «злоупотребление родительскими правами», «уклонение от выполнения обязанностей родителей», «жестокое обращение с детьми» - и все это без каких-либо пояснений. Поэтому менять надо в первую очередь Семейный кодекс.



И еще один момент, на который следует обратить внимание: отдельные широкие формулировки нового Постановления Пленума буквально скопированы из старого - Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей". В частности, еще в 1998 году говорилось: «под злоупотреблением родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например, … склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п.» (п. 11). Такие же формулировки содержатся в новом пункте 16.



Однако Верховный суд не учел серьезную проблему: за последние 20 лет – в результате медленного, но верного внедрения ювенальной идеологии в правоприменение очень сильно изменилась и практика, и сознание служащих социальной сферы, особенно молодых, которых учат абсолютно ложным, антисемейным, установкам. Например, в учебных и методических пособиях, в том числе, спускаемых Минобром, Минтруда, навязывается парадигма, что наказание ребенка – это «насилие» и т.п.. Этот важный момент Верховный суд, к сожалению, не осознает. А для защиты детей суд должен был пойти в своем толковании СК (особенно, статьи 69 о лишении прав) - на обеспечение действенной защиты семьи о произвольного вмешательства.



Интересно, к примеру, что согласно Постановлению Пленума в случае отказа суда в иске о лишении прав суд может объявить родителям предупреждение; но такой нормы нет в Семейном кодексе. Почему-то здесь Верховный суд не видит проблемы в том, что предлагает свой подход, исходя из принципов семейного права. Так должен был поступить суд и с другими вопросами в целях защиты семьи от ювенальных технологий.



В итоге положения пункта 16 нынешнего постановления с его широкими формулировками как основаниями лишения прав по-прежнему создают угрозу институту семьи. Например, в п. 16 сказано, что «Жестокое обращение с детьми может выражаться, в частности, в осуществлении родителями физического или психического насилия». С учетом современной широчайшей трактовки понятия насилия (воспитательные шлепки и т.п.), этот пункт будет использован против родителей (и такая практика уже есть).



Добавим для сведения родителей, что в постановлении есть один весьма актуальный пункт – о недопустимости отобрания ребенка по причине тяжелого материального положения семьи, если родители заботятся о детях в соответствии с имеющимися материальными и финансовыми возможностями семьи (пункт 33).

В общем, принятое постановление вызывает весьма противоречивые чувства. В любом случае важно, что родители всей страны высказали свое массовое неприятие опасных положений проекта, и в определенной части они учтены. Нам нельзя опускать руки – если бы просемейные движения молчали, ювеналка накрыла бы страну по полной программе еще в лет двадцать назад. Так что следим за событиями и действуем дальше.

Смотрите выступление представителя Верховного суда А.Кликушина о последних правках проекта Постановления Пленума Верховного суда, принятых в результате учета замечаний к проекту от 17.10.17 г.







Пресс-служба Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге