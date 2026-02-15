РЕБЁНОК.РУ
Что делать, если ребенок лизнул металл на морозе и прилип? Объясняет хирург

Пошаговая инструкция от врача и самые опасные ошибки.

Редактор, мама двух девочек
Дети зимой
Источник: freepik.com

Кто в детстве не пробовал лизнуть металлическую, покрытую инеем, трубу языком? Пожалуй, каждый уважающий себя ребенок хотя бы раз это делал. Но вот незадача, на поверхности языка всегда есть небольшое количество влаги, которая на крепком морозе мгновенно превращается в лед.

 

Детский хирург первой категории «СМ-Клиника» Сергиенко Максим рассказал Детям Mail, что можно и что нельзя делать, если язык все же примерз к металлу. 

Что же делать? В первую очередь не паниковать! Кричать и звать на помощь с высунутым языком не получится, да и в панике можно оторвать язык от трубы, оставив на ней его кусочек.

Растопить образовавшийся лед поможет дыхание.

Для этого стоит обхватить трубу, рот и нос ладошками, создать замкнутое пространство и начать интенсивно дышать. При этом выдох желательно делать ртом, собрав губы трубочкой.

Теплый, согретый телом, воздух направленным потоком растопит лед и язык оттает.

Также можно полить трубу в месте контакта (ни в коем случае не язык, так как можно получить ожог!) теплой водой, температура трубы повысится — и лед растает. Если труба небольшая, то можно зайти с ней в теплое помещение, подождать, пока она согреется и лед растает.

Не стоит ни в коем случае отрывать язык силой, использовать какой-либо предмет, чтобы оторвать язык от трубы, пытаться лить на язык кипяток или использовать открытый огонь. Все это может привести к серьезной травме.

После освобождения язык необходимо помыть теплой водой.

Небольшие повреждения слизистой не требуют какого-то специального лечения, язык быстро заживет.

Но если в результате травмы образовалась рана с кровотечением, оторвался кусочек языка или спустя время появился отек — необходимо обратиться за медициной помощью.

