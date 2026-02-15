Что делать, если ребенок лизнул металл на морозе и прилип? Объясняет хирург

Детский хирург первой категории «СМ-Клиника» Сергиенко Максим рассказал Детям Mail, что можно и что нельзя делать, если язык все же примерз к металлу.
Что же делать? В первую очередь не паниковать! Кричать и звать на помощь с высунутым языком не получится, да и в панике можно оторвать язык от трубы, оставив на ней его кусочек.
Растопить образовавшийся лед поможет дыхание.
Для этого стоит обхватить трубу, рот и нос ладошками, создать замкнутое пространство и начать интенсивно дышать. При этом выдох желательно делать ртом, собрав губы трубочкой.
Теплый, согретый телом, воздух направленным потоком растопит лед и язык оттает.
Также можно полить трубу в месте контакта (ни в коем случае не язык, так как можно получить ожог!) теплой водой, температура трубы повысится — и лед растает. Если труба небольшая, то можно зайти с ней в теплое помещение, подождать, пока она согреется и лед растает.
Не стоит ни в коем случае отрывать язык силой, использовать какой-либо предмет, чтобы оторвать язык от трубы, пытаться лить на язык кипяток или использовать открытый огонь. Все это может привести к серьезной травме.
После освобождения язык необходимо помыть теплой водой.
