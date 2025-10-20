РЕБЁНОК.РУ
Закрытый бургер

Бургеры любят многие, дети особенно. А такие закрытые бургеры я как раз и готовлю для детей, особенно на детские праздники - их удобно есть, ничего не выпадает ни на стол, ни на пол 🤣, да и самим детям такие бургеры есть удобнее. Еще их можно брать с собой в дорогу, давать ребенку в школу. Готовятся такие бургеры не сложнее обычных пирожков, ну а с начинками можно и поэкспериментировать 😉.

Ингредиенты

Тесто:

Мука - 450 г (+/-)

Молоко (теплое) - 350 мл

Масло растительное - 4 ст. л.

Дрожжи сухие - 8 г

Сахар - 1 ч. л.

Соль - 2/3 ч. л.

Начинка:

Фарш - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 2 ст. л.

Помидор - 1 шт.

Сыр (чеддер) - 50 г

Огурцы маринованные - 3 шт.

Соус:

Кетчуп - 1,5 ст. л.

Майонез - 2 ст. л.

Горчица дижонская - 1 ч. л.

Мед - 1/2 ч. л. (по желанию)

Для смазывания:

Яйцо/желток - 1 шт.

Молоко - 1 ст. л.

Кунжут для посыпки - 1 ст. л.

Получится 10-12 штук
  • 234 кКал
  • 2 ч. 5 мин.
  • Б: 8.12
  • Ж: 11.88
  • У: 23.74

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления теста для закрытых бургеров. Вместо молока можно использовать воду. А если совсем не хотите с тестом заморачиваться, купите готовое, подойдет простое дрожжевое пирожковое.

 

Фото 1

 

 

Также соберите ингредиенты для начинки, у меня сегодня самая простая.

 

Фото 2

 

 

Сначала приготовим тесто. В миску влейте теплое молоко, масло, добавьте соль, сахар, дрожжи, перемешайте. Затем частями всыпайте муку, замешивая тесто сначала ложкой.

 

Фото 3

 

 

Затем руками замесите мягкое, эластичное тесто, по необходимости досыпая муку. Тесто накройте крышкой или пленкой, оставьте в теплом месте.

Через 30-40 минут тесто нужно будет обмять и оставить для подъема еще минут на 30.

 

Фото 4

 

 

Пока приготовим начинку. В сковороде, в разогретом масле обжарьте до мягкости лук, нарезанный мелким кубиком.

 

Фото 5

 

 

Добавьте к луку фарш (у меня свинина с говядиной, подойдет фарш и из мяса птицы), обжаривайте до готовности, приправив по вкусу солью, перцем.

 

Фото 6

 

 

Для соуса тщательно перемешайте все составляющие, сыр натрите на мелкой терке. Корнишоны и помидор можно и кружочками нарезать, но удобнее и формовать бургер, и потом его есть, если овощи тоже мелким кубиком нарезаны.

 

Фото 7

 

 

Отдохнувшее тесто разделите на порции желаемого размера, я делаю маленькие бургеры, делю на 12 частей. Заготовки скатываем в шарики, оставляем отдохнуть минут на 10, накрыв пленкой.

 

Фото 8

 

 

Собираем бургер. Каждую заготовку раскатайте скалкой или растяните руками в круг. Края круга при этом делаем тоньше. В центр кладем немного (2/3 ч. л. примерно) соуса, на него - тертый сыр.

 

Фото 9

 

 

На сыр - немного огурчиков и томата.

 

Фото 10

 

 

Фарш кладем последним. При выпекании сыр растает и вместе с соусом пропитает фарш.

 

Фото 11

 

 

Защипываем края, наподобие бурятских поз или мантов, собирая тесто в мешочек.

 

Фото 12

 

 

Тщательно скрепляем, чтоб соки не вытекали.

 

Фото 13

 

 

Выкладываем заготовки швом вниз на противень, застеленный пергаментом, накрываем пленкой/полотенцем, оставляем на расстойку, минут на 20. Делать это надо обязательно, иначе при резком нагреве в духовке они лопнут.

 

Фото 14

 

 

Смазывать булки не обязательно, но мне так больше нравится. Размешиваем яйцо с молоком (или водой), кисточкой смазываем каждую булку. Сверху присыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 20. Ориентируйтесь на особенности своей духовки и румяность теста.

 

Фото 15

 

 

Закрытые бургеры готовы! Поначалу они плотные и хрустящие, но когда немного постоят, становятся мягкими и пушистыми.

 

Фото 16

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 17

 

 

