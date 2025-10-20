Закрытый бургер

Соберите ингредиенты для приготовления теста для закрытых бургеров. Вместо молока можно использовать воду. А если совсем не хотите с тестом заморачиваться, купите готовое, подойдет простое дрожжевое пирожковое.

Фото 1

Также соберите ингредиенты для начинки, у меня сегодня самая простая.

Фото 2

Сначала приготовим тесто. В миску влейте теплое молоко, масло, добавьте соль, сахар, дрожжи, перемешайте. Затем частями всыпайте муку, замешивая тесто сначала ложкой.

Фото 3

Затем руками замесите мягкое, эластичное тесто, по необходимости досыпая муку. Тесто накройте крышкой или пленкой, оставьте в теплом месте.

Через 30-40 минут тесто нужно будет обмять и оставить для подъема еще минут на 30.

Фото 4

Пока приготовим начинку. В сковороде, в разогретом масле обжарьте до мягкости лук, нарезанный мелким кубиком.

Фото 5

Добавьте к луку фарш (у меня свинина с говядиной, подойдет фарш и из мяса птицы), обжаривайте до готовности, приправив по вкусу солью, перцем.

Фото 6

Для соуса тщательно перемешайте все составляющие, сыр натрите на мелкой терке. Корнишоны и помидор можно и кружочками нарезать, но удобнее и формовать бургер, и потом его есть, если овощи тоже мелким кубиком нарезаны.

Фото 7

Отдохнувшее тесто разделите на порции желаемого размера, я делаю маленькие бургеры, делю на 12 частей. Заготовки скатываем в шарики, оставляем отдохнуть минут на 10, накрыв пленкой.

Фото 8

Собираем бургер. Каждую заготовку раскатайте скалкой или растяните руками в круг. Края круга при этом делаем тоньше. В центр кладем немного (2/3 ч. л. примерно) соуса, на него - тертый сыр.

Фото 9

На сыр - немного огурчиков и томата.

Фото 10

Фарш кладем последним. При выпекании сыр растает и вместе с соусом пропитает фарш.

Фото 11

Защипываем края, наподобие бурятских поз или мантов, собирая тесто в мешочек.

Фото 12

Тщательно скрепляем, чтоб соки не вытекали.

Фото 13

Выкладываем заготовки швом вниз на противень, застеленный пергаментом, накрываем пленкой/полотенцем, оставляем на расстойку, минут на 20. Делать это надо обязательно, иначе при резком нагреве в духовке они лопнут.

Фото 14

Смазывать булки не обязательно, но мне так больше нравится. Размешиваем яйцо с молоком (или водой), кисточкой смазываем каждую булку. Сверху присыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 20. Ориентируйтесь на особенности своей духовки и румяность теста.

Фото 15

Закрытые бургеры готовы! Поначалу они плотные и хрустящие, но когда немного постоят, становятся мягкими и пушистыми.

Фото 16

Приятного аппетита!