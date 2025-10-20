Закрытый бургер

Ингредиенты
Мука - 450 г (+/-)
Молоко (теплое) - 350 мл
Масло растительное - 4 ст. л.
Дрожжи сухие - 8 г
Сахар - 1 ч. л.
Соль - 2/3 ч. л.Начинка:
Фарш - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст. л.
Помидор - 1 шт.
Сыр (чеддер) - 50 г
Огурцы маринованные - 3 шт.Соус:
Кетчуп - 1,5 ст. л.
Майонез - 2 ст. л.
Горчица дижонская - 1 ч. л.
Мед - 1/2 ч. л. (по желанию)Для смазывания:
Яйцо/желток - 1 шт.
Молоко - 1 ст. л.
Кунжут для посыпки - 1 ст. л.
- 234 кКал
- 2 ч. 5 мин.
- Б: 8.12
- Ж: 11.88
- У: 23.74
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления теста для закрытых бургеров. Вместо молока можно использовать воду. А если совсем не хотите с тестом заморачиваться, купите готовое, подойдет простое дрожжевое пирожковое.
Также соберите ингредиенты для начинки, у меня сегодня самая простая.
Сначала приготовим тесто. В миску влейте теплое молоко, масло, добавьте соль, сахар, дрожжи, перемешайте. Затем частями всыпайте муку, замешивая тесто сначала ложкой.
Затем руками замесите мягкое, эластичное тесто, по необходимости досыпая муку. Тесто накройте крышкой или пленкой, оставьте в теплом месте.
Пока приготовим начинку. В сковороде, в разогретом масле обжарьте до мягкости лук, нарезанный мелким кубиком.
Добавьте к луку фарш (у меня свинина с говядиной, подойдет фарш и из мяса птицы), обжаривайте до готовности, приправив по вкусу солью, перцем.
Для соуса тщательно перемешайте все составляющие, сыр натрите на мелкой терке. Корнишоны и помидор можно и кружочками нарезать, но удобнее и формовать бургер, и потом его есть, если овощи тоже мелким кубиком нарезаны.
Отдохнувшее тесто разделите на порции желаемого размера, я делаю маленькие бургеры, делю на 12 частей. Заготовки скатываем в шарики, оставляем отдохнуть минут на 10, накрыв пленкой.
Собираем бургер. Каждую заготовку раскатайте скалкой или растяните руками в круг. Края круга при этом делаем тоньше. В центр кладем немного (2/3 ч. л. примерно) соуса, на него - тертый сыр.
На сыр - немного огурчиков и томата.
Фарш кладем последним. При выпекании сыр растает и вместе с соусом пропитает фарш.
Защипываем края, наподобие бурятских поз или мантов, собирая тесто в мешочек.
Тщательно скрепляем, чтоб соки не вытекали.
Выкладываем заготовки швом вниз на противень, застеленный пергаментом, накрываем пленкой/полотенцем, оставляем на расстойку, минут на 20. Делать это надо обязательно, иначе при резком нагреве в духовке они лопнут.
Смазывать булки не обязательно, но мне так больше нравится. Размешиваем яйцо с молоком (или водой), кисточкой смазываем каждую булку. Сверху присыпаем кунжутом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке минут 20. Ориентируйтесь на особенности своей духовки и румяность теста.
Закрытые бургеры готовы! Поначалу они плотные и хрустящие, но когда немного постоят, становятся мягкими и пушистыми.
Приятного аппетита!
