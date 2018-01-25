Поножовщина в школах — повод для зачистки социальных сетей

Вчера в Совете Федерации эксперты родительских организаций в рамках научно-экспертного совета во главе с Еленой Мизулиной обсуждали жуткие факты поножовщины в школах Перми и Бурятии, с которой началась пресловутая «10-летка детства». И если правительственные чиновники так же, как и уполномоченная по детям Анна Кузнецова, не смогли придумать ничего умнее, чем ужесточить школьную охрану и увеличить количество психологов в школе, то участники НЭС предложили гораздо более здравые вещи — в частности, давно продвигаемую институтом уполномоченного по защите семьи в Петербурге идею ввести административную и уголовную ответственность для операторов социальных сетей за то, что они не блокируют опасный контент и опасные игры.



Решения по более жесткому регулированию интернета назрели уже давно, в значительной степени это касается соцсетей и мессенджеров, которые в отсутствие интересных бесплатных кружков, при бюрократизации работы учителей и классных руководителей становятся для детей главными наставниками, инструментами познания мира. Несмотря на действующие законы, призванные оградить школьников от опасного контента, администраторы и руководство таких сетей, как «ВКонтакте», Telegram, WhatsApp фактически дают полную свободу разным анонимам, создающим депрессивные, суицидальные, развращающие группы, сообщества, пропагандирующие жестокость и экстремизм.



«Необходимо подумать о введении ответственности в отношении администраторов и руководства соцсетей и мессенджеров за ту информацию, которая распространяется. Вплоть до административного приостановления деятельности и уголовной ответственности.



Это уже не первый случай, а значит, нужно смотреть на проблему системно. Есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях. В связи с этим стоит вспомнить о суицидальных группах, деятельность которых оказалась организованной и спланированной целой группой лиц.



Мы давно говорим об опасности так называемых групп с играми альтернативной реальности, которые взращивают жестокость, формируют агрессивную модель разрешения конфликтов. Среди детей в интернете в таких группах сейчас активно распространяют информацию о том, что жизнь не одна, будет другая жизнь, как в игре, и все можно будет начать с начала. Детям даются различные задания, в том числе предлагают нападать на полицейских и совершать иные антисоциальные действия, за которые даются оценки», — рассказала сенатор Елена Мизулина.



Эксперты действительно давно говорили о необходимости выработки четких действий в рамках Стратегии национальной безопасности России до 2020 года, чтобы сделать интернет более безопасным, но чиновники и депутаты по «доброй» традиции озаботились проблемой лишь тогда, когда в школах началась поножовщина. Что касается представителей обвиняемых соцсетей, они тут же поспешили опровергнуть необходимость наказания собственных сотрудников.



«Команда модерации "ВКонтакте" оперативно реагирует на запросы и удаляет противоправные материалы — как в рамках собственного мониторинга, так и после жалоб пользователей и обращений госрегуляторов. Обычно данные вопросы решаются в течение нескольких минут. Считаем подобные обвинения беспочвенными», — заявили в пресс-службе соцсети.



Можно заявлять что угодно, однако по факту огромное количество деструктивных, откровенно сатанистских и порнографических сообществ на любой вкус и цвет продолжают здравствовать «ВКонтакте» до сих пор. И конечно не случайно после запрета известного порносервера на территории РФ в этой соцсети было оперативно создано его официальное сообщество, а модераторы поспешили пропиарить данное событие в «Твиттере». И группы типа «Синий кит» и их клоны, выявляемые зачастую самими бдительными пользователями, начали плодиться, как грибы после дождя, именно «ВКонтакте»… Что касается мессенджеров, то там вообще огромное количество разных «тайных чатов», в которых ребенок может наткнуться на кого угодно. Выявлением создателей таких сообществ по телефонным номерам и привлечением их к ответственности должны бы заниматься наши силовики — причем именно в профилактическом режиме, а не когда группа отморозков с ножами забежит в школу. Но пока, увы, работа в должном объеме не ведется.



Более того, есть в этой истории и противоположная сила, имеющая немалый административный и материальный ресурс. Это, в частности, олигарх Алишер Усманов, вкладывающий сотни миллионов долларов в компьютерные игры и продвижение т.н. «киберспорта». Его супруга Ирина Винер-Усманова возглавляет в Общественной палате Комиссию по популяризации здорового образа в жизни (название — словно бы в насмешку!). Недавно она проводила круглый стол в ОП, по итогам которого была составлена рекомендация Министерству спорта — включить «шутеры» и «файтинги» в официальный реестр видов спорта. То есть жестокие кровавые «стрелялки» и драки, где можно, с учетом самой современной графики, симулирующей реальность, расчленять своих противников на куски, калечить их, вырывать им кишки, пускать им кровь самыми разнообразными средствами, ну или убивать незаметно, из-за угла — это уж у кого на что хватит фантазии. Вот такие вот «детские забавы», из-за которых ежемесячно происходит пальба с массовыми убийствами в американских школах и которые начали проявлять себя подобным образом уже и в России, называются лоббистами «полезными» и «укрепляющими здоровье».







Кстати, соцсеть «ВКонтакте» имеет непосредственное отношение к планам Усманова — она принадлежит международной компании Mail.Ru Group, крупным акционером которой является «Мегафон», совладельцем которого, в свою очередь, является инвестиционный холдинг узбекского мультимиллиардера. Буквально в конце января Mail.Ru Group приобрела права на крупный киберспортивный холдинг — и здесь опять не обошлось без участия Усманова. Нет никаких сомнений, что желающий подзаработать на новой «золотой жиле» предприниматель будет и далее продвигать в России жестокие виртуальные игры, посредством неокрепшей психики школьников очень быстро шагающие в реальность.



Так что чиновникам надо зреть в корень проблемы, а не пытаться поливать разгорающийся пожар керосином, как это делают, к примеру, вице-премьер Ольга Голодец и Уполномоченная по защите прав ребенка Анна Кузнецова. Первая предложила резко усилить меры безопасности во всех российских школах, видимо, намереваясь превратить их в неприступные крепости, охраняемые спецназом. А детский омбудсвумен заявила, что «в Российской Федерации в целом давно назрела необходимость срочно ввести должности психологов в общеобразовательных учреждениях, а также укомплектовать и провести серьезную профессиональную переподготовку действующих школьных психологов».



Пора уже нашим законодателям и контролирующим органам наконец обратить внимание на тех, кто спонсирует, снимает и транслирует по центральному телевидению фильмы, сериалы и реалити-шоу, пропагандирующие преступный образ жизни и агрессию среди подростков; тех, кто продвигает компьютерные шутеры и файтинги, пытаясь приравнять их к виду спорта; тех, кто дает полную свободу извращенцам, маньякам и сатанистам в своих соцсетях. Иначе следующее поколение, определяющее будущее России, будет официально именоваться «поколением АУЕ» — арестантско-уркаганского единства.



РИА Катюша