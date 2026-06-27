Во время еды. Педиатр Павловская объяснила, сколько хлеба можно детям

Запрещать детям есть хлеб — вредное заблуждение. Однако важно правильно его выбирать для детского питания, учитывать размеры порций и предлагать полезные сочетания с другими продуктами.

300 граммов в день

«Хлеб, конечно же, полезен и детям, и взрослым. И исключать его из питания ни в коем случае не надо, — рассказала aif.ru ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Елена Павловская. — Более того, нельзя отказываться от хлеба даже тогда, когда у ребенка есть лишний вес (просто замените белый батон на зерновой). Хлеб — это полезный компонент пищи, богатый витаминами, растительным белком, пищевыми волокнами».

По словам врача-педиатра, хлеб можно давать детям уже с первого года жизни — по 10-20 г в сутки, это примерно один тонкий ломтик. Согласно официальным нормативам, дошкольникам 3-7 лет рекомендуется 130 г хлеба в сутки, школьникам — до 300 г.

Врач рекомендует контролировать размер порций, для этого не выставлять корзинку с нарезанным хлебом на стол. Фото: istockphoto.com

«Так что в целом можно давать ребенку 1-2 средних кусочка хлеба с каждым приемом пищи — завтраком, обедом и ужином отдельно либо в виде бутерброда с чем-нибудь нежирным, лучше белковым, — советует врач. — Это может быть ломтик сыра, отварного мяса или птицы, в крайнем случае очень нежирная вареная колбаса.

Лучше не сочетать сыр и колбасу вместе, а воти сыром вполне допустим. Если хочется с чем-то сладким, то можно предложить не слишком сладкий джем, варенье, но дозированно — один такой бутерброд в день. Горячие бутерброды с сыром тоже допускаются, а вот майонез, кетчуп и прочие соусы на хлебе — совершенно нездоровое питание».

Врач подчеркивает, что бутерброды стоит употреблять не всухомятку, а именно во время приема пищи, также не использовать их в качестве замены завтрака или перекуса. Для перекусов предпочтительнее фрукты, овощи, хлебцы. Бутерброд с вареной и копченой колбасой, копченой и соленой рыбой — это праздничный вариант не на каждый день, допускается один-два раз в месяц, нельзя вводить такую еду в привычку. Бутерброды с сыром, джемом, сливочным маслом можно давать ребенку каждый день.

Вместо белого батона — зерновой

Имеет значение не только количество хлеба, но и качество.

«На сегодня у очень большого процента населения нашей страны — у детей и взрослых — выявляется дефицит пищевых волокон в питании, — утверждает Елена Павловская. — Поэтому лучше всего выбирать хлеб, который содержит либо отруби, либо цельные злаки, в нем больше пищевых волокон и витаминов группы В. Любимые всеми белые батоны со сладковатым вкусом менее полезны. Хлеб из ржаной муки не является более полезным, чем пшеничный, если не содержит в своем составе цельных злаков».

Кроме того, врач рекомендует контролировать размер порций, для этого не выставлять корзинку с нарезанным хлебом на стол, а давать ребенку на тарелке дозированно 1-2 кусочка, можно в виде бутерброда.

Специально для детей

Специалисты НИИ хлебопекарной промышленности советуют также при выборе хлеба для детей обращать внимание на этикетку. В составе изделий не должно быть консервантов и эмульгаторов, прочих добавок, улучшающих вкус. Лучше всего выбирать продукт с простым и понятным составом — мука, вода, соль, дрожжи или закваска.

«Лидерами по содержанию пищевых волокон являются ржаной, „Бородинский“, а также цельнозерновой хлеб. В пшеничном хлебе несколько больше белка, а в ржаном — целый перечень важных пищевых компонентов. К примеру, в трёх кусочках ржаного хлеба, помимо суточной нормы витаминов группы В, содержится железа больше, чем в яблоке», — отмечает ведущий научный сотрудник, заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности (НИИХП) Олеся Савкина.

Стоит отметить, что специалистами НИИХП разработан ассортимент хлебобулочных изделий для питания детей дошкольного и школьного возраста и соответствующие стандарты их производства — ГОСТ Р 58161-2018 «Изделия хлебобулочные для детского питания» и ГОСТ 34836-2022 «Продукция пищевая специализированная. Изделия хлебобулочные для детского питания на основе пшеничной муки. Технические условия». В них прописано, что хлеб для детей должен содержать больше белка, чем аналогичный продукт для взрослых, а также иметь пониженное количество жира и соли, быть обогащен витаминами и микроэлементами. В частности, такой стандарт распространяется на хлебобулочные изделия для детского питания на основе пшеничной муки «Здравушка», «Школярик», «Вкусняшка», «Добрыня».