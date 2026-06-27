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Свежие комментарии

  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Единственное замечание,никогда не говорите "чёрный хлеб".Чёрный это плохой,а мы едим ржаной или пшенично-ржаной хлеб.Котлеты «Школьные»
  • Мария Науменкова
    а  нам педиатр запретил принимать доксициклин, просто мы уже года 3 подряд с дачи ездим к нему с клещом... нам сказал...Ребенка укусил кл...
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Во время еды. Педиатр Павловская объяснила, сколько хлеба можно детям

Любимые всеми белые батоны со сладковатым вкусом менее полезны.
Любимые всеми белые батоны со сладковатым вкусом менее полезны. istockphoto.com

Запрещать детям есть хлеб — вредное заблуждение. Однако важно правильно его выбирать для детского питания, учитывать размеры порций и предлагать полезные сочетания с другими продуктами.

300 граммов в день

«Хлеб, конечно же, полезен и детям, и взрослым. И исключать его из питания ни в коем случае не надо, — рассказала aif.ru ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Елена Павловская. — Более того, нельзя отказываться от хлеба даже тогда, когда у ребенка есть лишний вес (просто замените белый батон на зерновой). Хлеб — это полезный компонент пищи, богатый витаминами, растительным белком, пищевыми волокнами».

По словам врача-педиатра, хлеб можно давать детям уже с первого года жизни — по 10-20 г в сутки, это примерно один тонкий ломтик. Согласно официальным нормативам, дошкольникам 3-7 лет рекомендуется 130 г хлеба в сутки, школьникам — до 300 г.

Врач рекомендует контролировать размер порций, для этого не выставлять корзинку с нарезанным хлебом на стол. Фото: istockphoto.com

«Так что в целом можно давать ребенку 1-2 средних кусочка хлеба с каждым приемом пищи — завтраком, обедом и ужином отдельно либо в виде бутерброда с чем-нибудь нежирным, лучше белковым, — советует врач. — Это может быть ломтик сыра, отварного мяса или птицы, в крайнем случае очень нежирная вареная колбаса.

Лучше не сочетать сыр и колбасу вместе, а вот хлеб со сливочным маслом и сыром вполне допустим. Если хочется с чем-то сладким, то можно предложить не слишком сладкий джем, варенье, но дозированно — один такой бутерброд в день. Горячие бутерброды с сыром тоже допускаются, а вот майонез, кетчуп и прочие соусы на хлебе — совершенно нездоровое питание».

Врач подчеркивает, что бутерброды стоит употреблять не всухомятку, а именно во время приема пищи, также не использовать их в качестве замены завтрака или перекуса. Для перекусов предпочтительнее фрукты, овощи, хлебцы. Бутерброд с вареной и копченой колбасой, копченой и соленой рыбой — это праздничный вариант не на каждый день, допускается один-два раз в месяц, нельзя вводить такую еду в привычку. Бутерброды с сыром, джемом, сливочным маслом можно давать ребенку каждый день.

 

Наибольшую пользу принесет употребление ржаного или цельнозернового хлеба.

 

Вместо белого батона — зерновой

Имеет значение не только количество хлеба, но и качество.

«На сегодня у очень большого процента населения нашей страны — у детей и взрослых — выявляется дефицит пищевых волокон в питании, — утверждает Елена Павловская. — Поэтому лучше всего выбирать хлеб, который содержит либо отруби, либо цельные злаки, в нем больше пищевых волокон и витаминов группы В. Любимые всеми белые батоны со сладковатым вкусом менее полезны. Хлеб из ржаной муки не является более полезным, чем пшеничный, если не содержит в своем составе цельных злаков».

Кроме того, врач рекомендует контролировать размер порций, для этого не выставлять корзинку с нарезанным хлебом на стол, а давать ребенку на тарелке дозированно 1-2 кусочка, можно в виде бутерброда.

 

Продукт из муки высшего сорта с добавлением сахара и жиров — ближе к десерту, чем к хлебу.

 

Специально для детей

Специалисты НИИ хлебопекарной промышленности советуют также при выборе хлеба для детей обращать внимание на этикетку. В составе изделий не должно быть консервантов и эмульгаторов, прочих добавок, улучшающих вкус. Лучше всего выбирать продукт с простым и понятным составом — мука, вода, соль, дрожжи или закваска.

«Лидерами по содержанию пищевых волокон являются ржаной, „Бородинский“, а также цельнозерновой хлеб. В пшеничном хлебе несколько больше белка, а в ржаном — целый перечень важных пищевых компонентов. К примеру, в трёх кусочках ржаного хлеба, помимо суточной нормы витаминов группы В, содержится железа больше, чем в яблоке», — отмечает ведущий научный сотрудник, заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности (НИИХП) Олеся Савкина.

Стоит отметить, что специалистами НИИХП разработан ассортимент хлебобулочных изделий для питания детей дошкольного и школьного возраста и соответствующие стандарты их производства — ГОСТ Р 58161-2018 «Изделия хлебобулочные для детского питания» и ГОСТ 34836-2022 «Продукция пищевая специализированная. Изделия хлебобулочные для детского питания на основе пшеничной муки. Технические условия». В них прописано, что хлеб для детей должен содержать больше белка, чем аналогичный продукт для взрослых, а также иметь пониженное количество жира и соли, быть обогащен витаминами и микроэлементами. В частности, такой стандарт распространяется на хлебобулочные изделия для детского питания на основе пшеничной муки «Здравушка», «Школярик», «Вкусняшка», «Добрыня».

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юлий борт
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