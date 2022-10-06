ЦИНИЧНЫЕ ЗАКОНЫ "СИРОТПРОМА" В РОССИИ ЛИКВИДИРУЮТ

Россия берёт курс на ликвидацию циничных законов "сиротпрома". По крайней мере, именно это декларируется на официальном уровне.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова в своём выступлении на сегодняшнем съезде подчеркнула, что в нашей стране неприемлемо продвижение идеи замены семей социальными учреждениями. И любые заявления о том, что некоторым детям лучше в приютах, будут пресекаться, особенно если их делают омбудсмены на местах.

Наша позиция: ребёнок должен жить в семье, у нас не может быть другой позиции никакой, - подчеркнула Мария Львова-Белова.

Безусловно, указанная позиция не исключает работы с асоциальными семьями. Если нет иной возможности помочь семье, то рассматривается вопрос лишения родительских прав. Однако внимание следует уделять и вопросу обучения родителей уходу за ребёнком:

Я очень вас прошу, коллеги, если от уполномоченных будет звучать хотя бы даже мысль о том, что учреждения могут заменить семью, тогда я буду просто поднимать вопрос о том, что, значит, эта должность не для вас.

К слову, реплика Марии Львовой-Беловой прозвучала в ответ на сказанное одним из коллег. В ходе съезда омбудсмен действительно сказал, что в ряде случаев изъятие из семьи будет лучшим вариантом.

Бизнес на детях

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Царьград не первый год говорит о создании в России целой системы "сиротпрома", где выгоднее отдать ребёнка в приют, нежели помочь ему остаться в семье. Часто неадекватное вмешательство в дела семьи приводило к скандалам - детей забирали в приюты без суда, силовым путём. Подобное происходило, например, если опека сочла, что семья недостаточно богата... Ребёнок оказывался без близких людей в условиях "сиротпрома", а родители затем месяцами доказывали, что произошло самое настоящее преступление.

Удивительно, но случаи, описанные нами, замалчивались. В то же время любые конфликты, произошедшие в семьях, выносились на всеобщее обозрение через СМИ, на что указывал и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев:

Каждый день мы читаем: мама оставила ребёнка на балконе, в чулане, он не ел, одичал, поставили на горох… А теперь давайте спросим наших зрителей: мы что, действительно с вами считаем, что в семье ребёнку хуже, чем в детском доме? А почему тогда такие новости? А новости именно потому, что "сиротпром" существует. Эта "сиротпромовская" мафия существует. Эти люди зарабатывают! Кто эти люди? Это люди, которые ремонтируют детские дома. Это люди, которые торгуют органами. Это огромная мафия, начинающаяся от детских порнографов и заканчивающаяся просто коррупционерами на местах. Они все связаны с "сиротпромом". Если государство хочет покончить с этим, то у нас должна быть цель. Цель - "сиротпром" должен быть ликвидирован.

На сегодняшний день в России насчитывают около 44 000 детей-сирот и ещё 30 000 так называемых скрытых сирот - тех, чьи родители лишены права опеки. Это огромная и страшная цифра, особенно учитывая то, какое будущее ждёт этих ребят и девчонок.

Зато для людей, оседлавших "выгодный бизнес", трагедия наших маленьких сограждан - настоящая золотая жила. Детские дома получают подушевое финансирование. Чем больше детей в приюте, тем больший объём денежных средств отпускается федеральным бюджетом.

В рамках собственного расследования Царьград рассказывал, какие суммы зарабатывают на отобрании детей. Эту практику следует прекратить, дав детям безусловное право на семью.

Главное - право ребёнка на семью

Чтобы справиться с перечисленными выше проблемами, в Госдуму был направлен проект закона, который позволит защитить семьи России от необоснованного и избыточного вмешательства. Сенаторы Елена Мизулина, Андрей Клишас, Владимир Полетаев, Маргарита Павлова, Екатерина Алтабаева, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Ольга Ковитиди, Вячеслав Наговицын настаивают на 20 поправках, которые следует внести в Семейный кодекс России, а также на 25 поправках, необходимых 7 федеральным законам.

Сенаторы уверены, что институт изъятия ребёнка из семьи в России требует корректив в соответствии с новыми конституционными положениями, которые касаются государственной функции защиты семьи и ребёнка. Сенатор Елена Мизулина пояснила, что проект закона обеспечит необходимую защиту ребёнка от любых угроз.

Законопроект позволит обеспечить необходимую защиту ребёнка от любых угроз силами самой семьи, включая родственников, или при поддержке государства, и защитить семьи с детьми от необоснованного и избыточного вмешательства в их внутренние дела, тем самым будет способствовать укреплению института семьи, достижению согласия в обществе и реализации обновлённой Конституции России,

- пояснила Мизулина.

Сопредседатель Межведомственной рабочей группы Елена Мильская добавила, что проект закона учитывает принцип максимального обеспечения интересов семьи: