Вот такие ингредиенты нам понадобятся для бисквитного рулета на сметане.
Миксером взбить яйца с сахаром до увеличения в размере и пышного состояния.
Добавить сметану, аккуратно перемешать лопаткой.
Добавить муку и разрыхлитель.
Так же вымешать лопаткой, чтобы не было комочков.
Противень (у меня 22x28 см) застелить пергаментом.
Выложить тесто и разровнять.
Выпекать при 170 градусах 10-12 минут, готовность можно проверить спичкой или деревянной шпажкой.
Сразу перевернуть бисквит на полотенце, аккуратно снять бумагу и вместе с полотенцем закрутить в рулет.
Оставить, пока он не станет чуть теплым.
В это время сметану смешать со сгущенкой.
До однородности.
Развернуть бисквит.
Промазать кремом, оставив немного для верха, посыпать ягодами.
Закрутить рулет.
Украсить по желанию, или можно просто посыпать сахарной пудрой.
Бисквитный рулет на сметане убрать на пару часов в холодильник, а после можно нарезать острым ножом и пить чай.
Приятного аппетита.
