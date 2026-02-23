Вот такие ингредиенты нам понадобятся для бисквитного рулета на сметане.

Фото 1

Миксером взбить яйца с сахаром до увеличения в размере и пышного состояния.

Фото 2

Добавить сметану, аккуратно перемешать лопаткой.

Фото 3

Добавить муку и разрыхлитель.

Фото 4

Так же вымешать лопаткой, чтобы не было комочков.

Фото 5

Противень (у меня 22x28 см) застелить пергаментом.

Выложить тесто и разровнять.

Фото 6

Выпекать при 170 градусах 10-12 минут, готовность можно проверить спичкой или деревянной шпажкой.

Фото 7

Сразу перевернуть бисквит на полотенце, аккуратно снять бумагу и вместе с полотенцем закрутить в рулет.

Оставить, пока он не станет чуть теплым.

Фото 8

В это время сметану смешать со сгущенкой.

Фото 9

До однородности.

Фото 10

Развернуть бисквит.

Промазать кремом, оставив немного для верха, посыпать ягодами.

Фото 11

Закрутить рулет.

Фото 12

Украсить по желанию, или можно просто посыпать сахарной пудрой.

Фото 13

Бисквитный рулет на сметане убрать на пару часов в холодильник, а после можно нарезать острым ножом и пить чай.

Фото 14

Приятного аппетита.