Мама, открой глаза. Как понять, что ребёнок подвергся сексуальному насилию

На Дону за неделю было выявлено два случая сексуального насилия в семье. По статистике, чаще такие преступления совершают близкие родственники и друзья семьи, которым дети доверяют.

Почему мамы не замечали происходящее и как понять, что ребёнок стал жертвой педофила, выяснял rostov.aif.ru.

Почему это происходит

Первый произошёл в ростовском Донецке. По данным регионального Следкома, отчим годами насиловал свою малолетнюю падчерицу. Второй - в городе Каменск-Шахтинский, где 27-летний брат подвергал сексуальному насилию несовершеннолетнюю сестру два года.

Примечательно, что в случае с отчимом девочка о происходящем рассказала маме и бабушке. Однако ей родные не поверили, просто закрыли глаза на происходящее. Когда школьнице исполнилось 12 лет, она поделилась бедой с подругой матери. И та обратилась в полицию.

«К сожалению, внутри семей это происходит гораздо чаще, чем мы можем себе представить, — рассказывает. – Если взять группу из 20 человек, где один заявляет о том, что был жертвой педофила, то примерно половина тоже сообщит об аналогичном опыте. Однако речь не всегда идёт об изнасиловании: к кому-то дядя на улице подошёл, представился врачом и потрогал, кому-то кто-то демонстрировал гениталии».

Зачастую мама или бабушка замечают, что с ребёнком происходит что-то неладное, но они не хотят в это верить.

Вторая проблема заключается в том, что жертва обычно молчит. В основном это происходит именно с теми детьми, которые знают, что мама им не поверит, не защитит, а может ещё и отругает.

Почему игнорируют ситуацию родные? Потому что придётся реагировать и действовать, а это пугает. Порой такие мамы зависят от мужчины морально, эмоционально или материально. А разбирательство закончится арестом «кормильца» или разводом. Либо же насильник склонен к рукоприкладству, и мама элементарно его боится.

Что касается ситуации, когда речь идет о насилии брата над сестрой, по словам эксперта, это всегда связано с какими-то изъянами в семейной системе в целом, в воспитании детей и демонстрации им не самых лучших морально-этических примеров со стороны взрослых.

Порой насильник может страдать психическими отклонениями, которых родители тоже иногда «не замечают». А возможно, насильник и сам когда-то был такой же жертвой сексуального воздействия.

«Я занималась с девочкой, к которой приставал родной брат. Сейчас он на принудительном лечении в психиатрической больнице. Скорее всего, у него были какие-то отклонения ещё тогда. Почему родители не принимали никаких мер, не лечили старшего ребенка вовремя - большой вопрос», — привела ещё один пример собеседник.

ФАКТ Сексуальное желание к детям говорит о психических отклонениях. К ребёнку это желание не может возникать, он асексуален.

Разговаривайте с ребёнком

Если в семье есть «безопасный взрослый», которому можно доверять и который защитит, дети сами расскажут родителям, если вдруг столкнутся с домогательствами.

Проблема ещё в том, что зачастую педофилы производят на окружающих благоприятное впечатление. И когда маленькая девочка обвиняет такого человека в преступлении, окружающие отказываются ей верить.

«У мужа одной моей клиентки был лучший друг, замечательный человек. Отношения были доверительными, семьи часто отдыхали вместе. Потом выяснилось, что во время совместного отдыха на море днём вместе пели песни под гитару, купались, а каждую ночь этот друг приставал к 13-летней девочке», — рассказывает эксперт.

Евгения считает, что основная проблема в том, что в нашей культуре не принято доверять детям, верить им на слово. Безусловно, ребёнок может и солгать, но если он о чём-то говорит, то информацию надо проверить. Родителям нужно чаще общаться со своими детьми, вникать в их жизнь, разбирать конфликтные ситуации.

Ловите признаки

«Обратный случай из моей практики: ребёнок доверяет родителям. Сын друзей семьи во время общего застолья начал «оказывать внимание» пятилетней девочки. Она тут же за столом рассказала об этом папе. Тот не задумываясь, развернулся и врезал парню. Девочка точно знала, что её защитят, и папа действительно за неё заступился. Значит, этого ребёнка системно насиловать никто не сможет. Такая девочка сразу же расскажет об этом родителям», — приводит в пример Евгения.

Внимательный родитель всегда может уловить признаки случившейся беды. Ребёнок, который подвергся насилию, сразу же закрывается от окружающих, рассказывает психолог. Беззаботность в глазах исчезает, меняется взгляд.

Психологи также говорят, что родителям стоит обеспокоиться если у ребёнка:

начались проблемы со сном

испортился аппетит

появились проблемы с учебой и в общении с ровесниками

начались речевые проблемы (например, заикание)

проявляется агрессия, в том числе в играх со сверстниками

имеются случаи нанесения себе травм.

Если поведение ребёнка резко изменилось, а попытки вывести на разговор оказались безуспешны, нужно обратиться к психологу, который сможет выяснить, имело ли место сексуальное насилие.

К сожалению, очень часто и само общество не хочет верить жертве. Как рассказала эксперт, люди пытаются защитить себя таким образом от пугающих их мыслей: «Когда начинаешь с этим работать, то оказывается, что такой опыт имеет примерно каждый третий клиент. Это может быть не прямое насилие, а какие-то домогательства. Человеку с этим очень сложно справиться, поэтому проще не верить тому, что такое происходит повсеместно. Этим людям просто страшно», — объясняет психолог.

Хуже всего, когда общество винит в преступлении саму жертву, пытается переложить на ответственность на пострадавшую. Многие из нас наверняка сталкивались с мнениями в духе: «Сама спровоцировала, не так одевалась, не так себя вела». Но запомнить нужно одно: в любом насилии всегда виноват агрессор, а не его жертва.

«Чтобы жертва не молчала, надо, чтобы у ребёнка была возможность без страха осуждения рассказать о своей беде если не маме, то кому-то ещё. Это глобальная работа всего общества, к которой нам нужно идти. Корень зла – в молчании», — считает Евгения Суркова.