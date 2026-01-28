Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра

Поговорим о механизмах выживания, которые существуют с давних времен. Вернемся в глубокое прошлое, и немного все утрируем, чтобы картинка получилась более наглядной.



Заря веков. Древние люди. Они злы, вонючи и волосаты. Представим: охотник с копьем идет по лесу и видит погибшую саблезубую рысь. Станет он ее трогать? Нет, разумеется. Не дай тотем! Или: мать кормит ребенка грудью и вдруг видит, что по шкуре, на которой обычно спит ее малыш, ползет здоровенный паук. Что она сделает? Убьет членистоногое? Нет! А вдруг укусит ее эта ползучая тварь? Тогда и ей несдобровать, и, конечно, ребенку. Поэтому она отскочит в ужасе и громко закричит. На ее крик придет суровый первобытный муж и эффективно решит вопрос. Или, например, за совместным ужином кого-то из племени вдруг вырвало... Понимаете? Так формировалось то, что мы теперь называем брезгливостью. Полезная штука, не так ли?