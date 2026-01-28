Когда чистота вредна для детей: мнение педиатра

Поговорим о механизмах выживания, которые существуют с давних времен. Вернемся в глубокое прошлое, и немного все утрируем, чтобы картинка получилась более наглядной.
Заря веков. Древние люди. Они злы, вонючи и волосаты. Представим: охотник с копьем идет по лесу и видит погибшую саблезубую рысь. Станет он ее трогать? Нет, разумеется. Не дай тотем! Или: мать кормит ребенка грудью и вдруг видит, что по шкуре, на которой обычно спит ее малыш, ползет здоровенный паук. Что она сделает? Убьет членистоногое? Нет! А вдруг укусит ее эта ползучая тварь? Тогда и ей несдобровать, и, конечно, ребенку. Поэтому она отскочит в ужасе и громко закричит. На ее крик придет суровый первобытный муж и эффективно решит вопрос. Или, например, за совместным ужином кого-то из племени вдруг вырвало... Понимаете? Так формировалось то, что мы теперь называем брезгливостью. Полезная штука, не так ли?
Но вот вопрос: насколько брезгливость полезна современному человеку? Разумному-разумному. И главное: следует ли ее как-то осмысливать и контролировать с помощью нашего главного эволюционного достижения – разума, или, может быть, нужно потакать древним идеям заботливой матушки-природы, сохраняя и развивая эту самую брезгливость?
Теперь-то мы знаем: в туше несчастной рыси не только активно накапливаются токсичные продукты распада белков, но и кишмя кишат микробы. Разные. В том числе – и болезнетворные. Потрогает наш охотник то, что не следует, и считайте, что он как минимум заболеет. Мы это знаем, поэтому, как и много тысяч лет назад, всякую дрянь трогать руками не станем. И детям своим не дадим.
«Брось каку!» – призывал я своего полуторогодовалого сына, когда он предъявлял мне отлепленную с общественной скамейки жвачку. Это разумно. Что за субъект жевал эту жвачку, неизвестно. А дал бы я ему пожевать свою жвачку? Разумеется, нет. Опасно такому карапузу жевать жвачки, он может подавиться. Но лизнуть с ним вместе один леденец на палочке – а почему бы и нет? Ведь у сына в глотке живет тот же самый резистентный ко всему, чему только можно, родовитый питерский стафилококк. Мой стафилококк.
Но представим: я завис в социальной сети или важная почта по работе пришла, и мне пришлось на несколько минут погрузиться в мобильник. Тем временем мой сын отковырял наконец жвачку. Он очень старался, и сделал это несмотря на то, что мама вчера вечером под ноль остригла ему ногти. И вот она, его награда, зажата в маленьком кулачке! Он сует жвачку в рот, смакует. А потом глотает. Как вы думаете, кто-нибудь об этом узнает? Я думаю, нет. Потому что в большинстве случаев с ребенком ничего не произойдет. Вы, кстати, знаете, что дети любят ковыряться в земле и есть жуков и червяков?
Недавно одна мама пожаловалась мне, что случайно заметила, как ее двухлетняя дочка лижет свои стопы. Я похвалил девочку за гибкость. «Но там же микробы, вы понимаете?!» – возмутилась родительница. Тогда я посоветовал ей проводить ребенку перед сном гигиенические процедуры в том числе и ног. «Только прошу вас, обойдемся без перегибов. Используйте самое обычное мыло или простой детский гель для мытья», – сказал я.Сергей ЩегловПедиатр
Сколько копий уже сломано в этой неравной битве врачей с антибактериальным мылом! Я скажу вам так: многие врачи считают, что используя столь популярные в наше время средства гигиены (мыло, салфетки, гели, спреи и т.п.), в состав которых входит противомикробный компонент (то есть, по сути, антибиотик), мы заставляем микроорганизмы в ответ на наши действия развивать устойчивость к антибиотикам. И когда в использовании антибиотиков действительно появится надобность – например, для лечения пневмонии, – их эффективность будет как минимум сильно снижена.
К тому же противомикробные компоненты в составе косметических средств могут вызывать и другие нежелательные последствия, например, аллергические реакции. Кроме того, в отдельных странах (например, в США) даже запрещены к продаже косметические средства, в состав которых входят некоторые антибактериальные компоненты.
Да, повсюду микробы. Но далеко не все они болезнетворны. Правила асептики и антисептики никто не отменял, но эти правила разработаны прежде всего для медицинских учреждений, то есть таких специальных мест, где с заведомо болезнетворными микроорганизмами работают специальные люди – медики. Не нужно на кухне городской квартиры устанавливать профессиональное стерилизационное оборудование. Не следует автоклавировать бутылочки. Стерильность не полезна! Для нормального становления систем иммунитета организму необходимо взаимодействовать с различными микробами: знакомиться с ними в объеме, необходимом для последующего формирования адекватного иммунного ответа.
В городах за эпидемиологической безопасностью водопроводной воды следят санитарные врачи. И делают они это по всей строгости санитарных правил и норм. Шутка ли: если попадет зараза, то случится катастрофа национального масштаба! Поэтому детей вовсе не требуется купать в кипятке. А чтобы уберечь новорожденного от настоящей инфекционной угрозы, я рекомендую лучше следить за гигиеной пупочной ранки. Вот уж где действительно может вырасти гадкая гноеродная флора. Лишь в некоторых случаях, когда малыш или мама не вполне здоровы, стерилизация может иметь смысл.
6 принципов здорового отношения родителей к чистоте
1. Не нужно стерилизовать бутылочки, пустышки, погремушки и тому подобную утварь. Достаточно обычного мытья в проточной водопроводной воде с использованием моющего средства.
2. Нет необходимости купать ребенка в кипяченой воде и проглаживать пеленки горячим утюгом с обеих сторон.
3. Не следует пользоваться антибактериальным мылом.
4. Не падайте в обморок, если ребенок в обычной ситуации облизал какой-нибудь нестерильный предмет. Вероятность того, что ребенок заразился инфекцией, очень низка. Большинство микроорганизмов, окружающих нас, не являются болезнетворными. Но даже если в рот иммунологически здоровому малышу попала не самая миролюбивая бактерия, скорее всего его организм справится с ней без последствий. Разумеется, здесь тоже лучше обойтись без крайностей.
5. Не ходите с ребенком первого года жизни по магазинам. Поймите: микробные пейзажи каждого человека во многом индивидуальны. Внутри одной семьи по понятным причинам эти самые пейзажи становятся более однородными. Если говорить проще, то у Щегловых в глотках живет один штамм золотистого стафилококка, а у Ивановых – другой. Так пусть сначала ваше чадо подружится с вашим родным семейным микробом.
6. В тех общественных местах, где бывать действительно необходимо (например, в медицинских учреждениях), ребенок не должен находиться на полу или на уровне ног. Взвесь городской уличной пыли, попадающей в таких условиях ребенку в воздухоносные пути, в своем составе имеет множество различных химических соединений, которые, мягко говоря, не все одинаково полезны. В том числе и по этой причине не рекомендуется использовать для переноски корзинки и люльки. Поликлиника – не супермаркет.
