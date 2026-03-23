Меньше таблеток! Врач Коновалов назвал простой путь быстро вылечить ребенка

Организм человека любого возраста — это сбалансированная система. Так что, если устранить все факторы, мешающие ей функционировать, иммунная система сама будет достаточно активна для адекватной реакции на инфекции и восстановления после их перенесения.

Чтобы иммунитет ребенка справлялся со всеми угрозами, по мнению эксперта, многого не требуется. Однако то, что необходимо, должно соблюдаться регулярно. «На практике это соблюдение адекватного режима бодрствования и сна, режима нагрузки — умственной, физической, а также режима питания — разнообразного и сбалансированного, — говорит эксперт. — Также, конечно, помогает поддержание гигиены — проветривание помещений, мытье рук. Дополнительным защитным фактором является ежегодная сезонная прививка от гриппа».

Чем бы полечить?

Но также важно по возможности минимизировать лекарственную нагрузку. А для этого лучше не полагаться на самолечение, а своевременно обращаться к врачу. В частности, для того, чтобы тот смог оценить течение болезни и провести правильную диагностику. Иногда не всегда понятно, особенно по весне, что именно у ребенка — ОРВИ или аллергия. И нередко родители неделями лечат ребенка от простуды, горстями пичкая в него лекарства, тогда как у него на самом деле поллиноз.

«При ОРВИ, помимо насморка, кашля, часто повышается температура тела, плюс заболевание носит характер вспышки — в организованном коллективе или в семье, при этом редко длится дольше 5-7 дней, — объясняет врач Коновалов. — При аллергии на пыльцу растений и другие поллютанты заболевание может длиться неделями и месяцами, при этом гораздо меньше нарушая общее самочувствие детей, чем простуда».

Таблетки — для тяжелых случаев

Но даже если ребенок очевидно простужен и болеет далеко не в первый раз, лучше обратиться к врачу. Это убережет от осложнений.

«Общий принцип наблюдения детей с ОРВИ — своевременная оценка возможных осложнений (ложный круп, отит, синусит и др.), — предупреждает эксперт. — Для этого ребенка должен осмотреть врач и объяснить родителям, на что обращать внимание в течении болезни».

По словам эксперта, при неосложненной инфекции медикаментозная терапия, как правило, или не нужна вовсе, или назначается только для облегчения симптомов на краткий период болезни. «Не нужно пытаться лечить „красное горло“ или „жар“ в 37,2 градуса противовирусными лекарствами. Такая терапия разработана только для лечения тяжелых случаев подтвержденного гриппа, и к тому же эффективна только при раннем начале лечения. Это еще раз доказывает важность вакцинации — ее эффект очевиден для тех, кто переносил тяжелый грипп, особенно если изначально ребенок болел какой-либо сопутствующей патологией», — отмечает эксперт.

Забота и позитив — лучшие лекарства

По словам Коновалова, при обычной ОРВИ самое главное, что требуется ребенку, — внимательное и заботливое адекватное отношение. Нередко сам спокойный домашний режим и достаточный сон являются основными лекарствами. Эксперт считает, что не нужно пытаться убрать все симптомы, чтобы скорее вернуть ребенка в коллектив, если он не выздоровел. В то же время не надо просто так долго держать его дома, ведь остаточное подкашливание может в норме продолжаться после перенесенной ОРВИ какой-то период времени, хотя ребенок уже активен и готов продолжать учиться.

Тревожность родителей лишь мешает ребенку выздоравливать. «Например, необязательно вымерять до десятых долей градусов температуру тела простудившемуся ребенку, важнее знать критерии необходимости приема разрешенных жаропонижающих средств, — считает эксперт. — То же самое относится и к таким симптомам, как насморк и кашель — это естественные процессы санации органов дыхания, в которые иногда вмешиваться и не требуется. А чтобы понять, что пора вмешаться в их течение, необходимо обязательно проконсультироваться с педиатром, так как универсальных рецептов нет и быть не может: вирусы разные, и пациенты тоже уникальны».