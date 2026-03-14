Лактазная недостаточность у детей: причины, симптомы, лечение

Что делать, если малыш не переносит грудное молоко? Неужели отказываться от грудного вскармливания? Или все же есть выход?

Лактазная недостаточность (непереносимость лактозы) – это заболевание, основным признаком которого является нарушенное усвоение молочных продуктов.

Заболевание диагностируется с первых месяцев жизни, потому что в этом возрасте грудное молоко – основной продукт питания ребенка. При этом надо помнить, что выраженность симптомов нарастает по мере увеличения количества потребляемого молока. Непереносимость лактозы может встречаться и среди взрослых.

Лактаза – фермент, синтезируемый клетками-энтероцитами кишечника. Основной функцией этого фермента является расщепление лактозы – главного составного вещества любого молока. Лактаза, расщепляя лактозу, превращает ее в более простые по строению сахара: глюкозу и галактозу, которые затем всасываются через стенку кишечника. Если лактазы недостаточно, или ее совсем нет, то лактоза в кишечнике не расщепляется. Она способствует накоплению в нем воды и развитию диареи – жидкого стула.

Лактазная недостаточность может быть первичной и вторичной.

При первичной недостаточности лактаза выделяется в достаточном количестве здоровыми клетками кишечника, но активность фермента снижена, поэтому лактоза остается нерасщепленной. Первичная лактазная недостаточность, при которой нарушена выработка фермента, встречается очень редко. Существует так называемая транзиторная лактазная недостаточность. Она характерна для недоношенных и для доношенных, но незрелых деток.

Это объясняется тем, что высокая активность фермента нужна только к моменту родов, поэтому начиная расти с 34 недель беременности, активность лактазы достигает максимума на 37-39 неделе. Именно по этой причине недоношенный ребенок может иметь непереносимость лактозы, которая являясь транзиторной, через какое-то время проходит.

Вторичная лактазная недостаточность возникает при повреждении энтероцитов, которое характеризуется нарушением секреция лактазы. Чаще всего нарушение работы клеток вызывается разного рода воспалением в кишечнике (в том числе аллергическим).

Симптомы лактазной недостаточности

Жидкий, желтоватый, пенистый, с кислым запахом стул, который может быть как частым (до 8-10 раз в сутки), так и редким. Стул по виду напоминает дрожжевое тесто. После отстаивания в стеклянной емкости заметно расслоение стула на две фракции: жидкую и плотноватую. Помните: при использовании памперсов жидкая часть впитывается, и нарушение стула можно проглядеть! Беспокойство ребенка во время кормления или после него. Вздутие живота, колики. Ребенок плохо набирает вес или даже теряет его.

У ребенка с лактазной недостаточностью, как правило, хороший аппетит. Зачастую, он начинает жадно сосать, но через какое-то время бросает грудь, поджимает ножки и животу и начинает плакать.

Так как симптомы непереносимости лактозы нарастают по мере увеличения количества потребляемого молока, с первых недель жизни заболевание может никак себя не проявлять. Затем появляется вздутие живота и повышенное газообразование, далее – боли в животе и, наконец, жидкий стул.

Выше описанные симптомы характерны для первичной лактазной недостаточности. При вторичной непереносимости лактозы эти признаки дополняются наличием в стуле большого количества слизи, зелени, могут присутствовать непереваренные комочки пищи.

Диагностика лактазной недостаточности

Определение количества углеводов в кале. Это самый доступный, быстрый и дешевый метод определения углеводов в кале. Но этот анализ неспецифичен, поскольку он не говорит о причинах заболевания, и по результатам этого метода исследования нельзя даже сказать, какой углевод не переносится ребенком. Но поскольку маленькие детки, которым проводят данное исследование, употребляют чаще всего только грудное молоко, можно с большой долей уверенности сказать, что у них имеется непереносимость именно лактозы. Норма содержания углеводов в кале у ребенка в возрасте до 1 года составляет 0 – 0,25%. Отклонения от нормы считаются незначительными, если содержание углеводов колеблется в пределах 0,3 – 0,5%, средними 0,6 – 1,0%, существенными – более 1%. Определение активности лактазы во фрагменте слизистой оболочки тонкой кишки (биопсия) – «золотой стандарт» диагностики непереносимости лактозы. Однако этот метод проводится скорее для дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, чем как рутинный метод исследования. Исследование кала на дисбактериоз. При подозрении на аллергию – анализ крови на специфические антитела.

Принципы лечения

Непереносимость лактозы – не повод отказываться от грудного вскармливания. Можно продолжить кормить ребенка грудью, а с лактозой ему помогут справиться препараты фермента лактазы (например, Лактаза Энзим, Лактаза Бэби), которые нужно применять при каждом кормлении. Дозы препарата подбираются врачом индивидуально в каждом случае. Постепенно по мере созревания ферментативных систем малыша дозировка уменьшается. Вот основные правила применения препаратов фермента лактазы:

Сцедить 10-15 мл молока. Высыпать в сцеженное молоко назначенное врачом количество Лактазы Бэби (или Лактазы Энзим). Лактаза Бэби растворяется легко, а Лактаза Энзим – сложнее. Оставить на 3-5 минут для ферментации. В это время расщепляются все углеводы, содержащиеся в переднем молоке. Начать кормление с этой части молока, ферментированного Лактазой Бэби (или Лактазой Энзим). Продолжить кормление как обычно. Применять при каждом кормлении.

Автор: Екатерина Соловьева

