Мечты Грефа зарубили на корню. Хватило одного вопроса Путина

Фото: Пресс-служба Кремля/Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Глава государства и министр обсудили самые животрепещущие вопросы образования, среди которых удалённое и дистанционное обучение школьников, доплаты педагогам и другие. В прошлый раз такая встреча была год назад, с тех пор ситуация в стране в целом резко изменилась, а вот изменилась ли она в образовании? "Первый русский" разбирался в вопросе вместе с экспертами.

Путин и Кравцов не виделись с глазу на глаз почти год. За это время многое изменилось: Россия привыкла жить под гнётом и в условиях коронавирусной инфекции и карантинных мер, связанных с эпидемией, а сфера образования научилась передавать детям знания в самом современном, но... губительном стиле: через интернет и не выходя из дому, удалённо и дистанционно. Это был один из первых вопросов, которые обсудили президент и министр. У нас планы в 2021 году закончить целиком оборудование всех школьных учреждений страны скоростным интернетом. Как идёт эта работа? – поинтересовался Путин. Ответ Кравцова заслуживает того, чтобы привести его полностью и без купюр. Так, как он зафиксирован в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля. Фото: Пресс-служба Кремля "Владимир Владимирович, в целом хочу сказать, что 2020 год был непростым для системы образования, но с основными вызовами мы справляемся. Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения. Мы уже создали цифровую образовательную среду, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видео-конференц-связи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами", – ответил Кравцов. Дистанционное обучение не заменит обычного?

Вот от этого ответа министра мы и оттолкнёмся, особо выделив главную мысль: никогда дистанционное обучение не заменит традиционное.

Но так ли дело обстоит в России на самом деле? Вспомнить хотя бы потуги главы Сбера Германа Грефа, который очень надеялся ввести тотальную цифрофизацию, и начать собирался именно со школ. "Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы", – пояснял глава Сбера. Не удалось со школами, точнее, пока не удалось – создадим экосистему, в итоге решил Греф. И – создал.

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Конечно же, тотальная цифровизация и дистанционка ни к чему хорошему не приведут. Об этом рассказал Царьграду и заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. По его мнению, позицию министра просвещения нужно поддержать.

"Конечно, я поддерживаю курс министра, и этот курс прозвучал в ответ на заявку власти на то, чтобы дистанционное обучение не стало тотальным и всеохватным на долгую перспективу. Разумеется, эта идея мне близка и я её разделяю. Сама заявка правильная, и отклик министра тоже. Виртуальный мир сейчас вступил вступил в решающую схватку с реальным миром – я об этом прямо говорю ученикам. Мы находимся в фазе мощного столкновения двух миров. Конечно, я не призываю отказываться от достижений виртуального мира, но, естественно, не нужно поддаваться в полной мере его соблазнам", – объяснил педагог.

По мнению Снегурова, "провалы" отечественного образования начались не сейчас и не с приходом в нашу жизнь коронавирусной инфекции. Процесс длится уже много лет.

"Последние годы мы видим нарастание таких тенденций, как бюрократизация, коммерциализация обучения, шаблонизация в целом образовательного процесса. То есть его механистичность нарастает. И педагогический диалог, личностный диалог нарушен, между учителем, учеником и родителем как основными субъектами и членами администрации. Он нарушен, он формализован, и в последние годы попытки реформ и сами реформы проводили только к ухудшению ситуации – с фрагментами локальных побед. Их тоже нельзя не признавать. То есть мы лишаемся индивидуальных черт, педагогика лишается, и мы тоже через педагогику лишаемся. Педагогика лишается прежних черт и достижений прежних эпох, эти достижения на уровне лозунгов и трибун учитываются, поддерживаются, но в реальной практике не наблюдаются", – добавил заслуженный учитель России.

Русское – значит лучшее

Нельзя не согласиться с мнением понимающего человека. Конечно же, кризис начального и среднего образования возник не сейчас и не только "в последние годы", как заметил Снегуров. Россия потеряла, а точнее, отказалась по ряду причин от системы советского образования, которое даже наши враги скрепя зубы признавали лучшим в мире.

Ещё на примере США стало ясно, что ЕГЭ и тестовая система образования оказались самым массовым средством поражения молодёжи. Конечно, не все американцы приняли тестовую систему в образовании. Президент США Джон Кеннеди вообще открыто заявлял: лучшая система образования – в Советском Союзе. Многие помнят его крылатое выражение: "СССР выиграл космическую гонку за школьной партой". Кстати, уже в наши дни глава "Майкрософт" Билл Гейтс заявил, как только выдался удобный случай: "Господа, американская школа умерла. Виной тому – все те тупые тесты и тупое натаскивание, которые мы с вами последние годы практикуем". И это по сути – о той системе, которую внедрили и в России.

А тут ещё новая напасть: ковид. К и так "егэнутой" школе добавилось ещё одно средство отупления детей: дистанционное обучение.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

ЕГЭ как мина под будущее

"Если мы с вами говорим, что вынужденной мерой для пандемии стало дистанционное образование – это одно. Но когда под эгидой дистанционной формы, вынужденной формы образования, продвигаются всевозможные мыслимые и немыслимые цифровые проекты и закрепляются на законодательном уровне, то, конечно, этого не может быть.

Здесь заложена мина замедленного действия.

Мы через десять лет получим страну непрофессиональных врачей, непрофессиональных архитекторов, инженеров и так далее. Это вообще недопустимо", – поделилась с "Первым русским" своими мыслями директор гимназии Святителя Василия Великого Елена Хавченко.

По её словам, дистанционное обучение пагубно отражается на здоровье ребёнка, на формировании памяти, на формировании речевой активности. Происходит этакое переформатирование человека.

"Посмотрите, у нас сидят за одним столом семьи, каждый со своим гаджетом. У нас люди, которые находятся в одном офисе, не переговариваются: они переписываются в чате. Мы с вами получаем совершенно других людей. Если мы этого не понимаем, тогда надо сказать: как же это круто, как это красиво, ярко, развлекательно! Да, в определённых условиях цифровое образование, цифровые технологии, конференции – это удобно, качественно, хорошо и замечательно. Но это не должно быть тотально, агрессивно, с полным игнорированием заключений экспертов в области гигиены, здоровья, психологии, психиатрии. Тома написаны! Люди, что вы делаете? Это опасно, этого делать категорически нельзя! У нас Васька слушает, да ест. А ещё образовательная цифровая среда подразумевает контроль за поведением, за эмоциями, за передвижением детей. Зачем это?" – вспомнила о Грефе и Хавченко.



Фото: Киселёв Сергей/Агентство "Москва"

Реформа образования встретила родительский отпор

Лидер движения "Родительский отпор" Николай Мишустин тем временем высказал Царьграду собственную позицию, не такую оптимистичную, как у других экспертов. По мнению Мишустина, нас всё равно настигнет тотальная цифровизация и почти повальное дистанционное образование. И пора прямо сейчас бить тревогу, иначе потом будет поздно.

"Во всех регионах, особенно в Москве, я сам сталкиваюсь со своими шестью детьми – жуткий прессинг: запрещать традиционное образование, запрещать традиционные журналы бумажные или дневники. Только через портал государственных услуг, только всё в электронном виде, с тотальным контролем и мониторингом семей. И несмотря на те декларативные заявления, что это какая-то дополнительная, вспомогательная функция, внедряют, просто об колено, насильственно, командно это всё насаждают. Уже образование на 80% выполняет несвойственную функцию. Можно посмотреть программу классных часов, куда насильно гонят детей. Там уроки по толерантности, с пропагандой нетрадиционных меньшинств. Это детские уроки по правам ребёнка, где пропагандируют стучать на родителей. Уже 10 лет это внедряется. Под видом борьбы со СПИДом идёт пропаганда контрацепции, беспорядочных сексуальных связей, секспросвета", – перечислил Мишустин свои опасения.

По его словам, в России уже был положительный опыт образования. Благодаря той системе страна получала талантливую молодёжь, которая умела мыслить, видеть причинно-следственные связи, думать, творить, изобретать. Умела делать всё то, от чего отучает система ЕГЭ. В частности, чем плоха была раздельная система обучения – при которой мальчиков учили отдельно, девочек – отдельно? В некоторых частных школах и сейчас практикуют такую систему, причём как новаторскую – и получают прирост интеллекта у детей на 20–30% выше, чем у "обычных" школьников. При этом, считает Мишустин, школа может воспитать достойного ребёнка и члена общества только в условиях полного союза с семьёй, и тут просто необходима синхронизации интересов образования с семейным воспитанием.

"Школа, фактически игнорируя права семьи, права родителей, презирая элементарно педагогическую этику, вслед за олигархами готова пуститься во все тяжкие. Поэтому мы имеем полное недоверие со стороны родителей к школе, со всеми вытекающими последствиями", – заключил глава "Родительского отпора". И тут остаётся лишь надеяться, что столкновения элит на поле российского образования не произойдёт. И наши дети будут в безопасности, как и обещал министр.