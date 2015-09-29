Перловые замечания учителей в школьных дневниках

Абсолютно не знает Пушкина! Уважаемые родители! Прошу познакомить! Андрей категорически не посещает уроки французского языка, заявляя мне, что не собирается ехать в Париж по причине скудности семейного бюджета. Бегал в туалете! Бегал на уроке физкультуры! Бегала за мальчиками по школе с палкой. Без разрешения учителя повесился на брусьях. Безобразничал на труде. Сломал тиски. Довел до слез учителя. Бросил под ноги учителю 100 долларов, чем поставил его в неудобное положение. Василий на каждом уроке раздевает меня глазами, как опытный мужчина без стыда и совести. Ваш ребенок боится козла больше, чем меня. Физрук. Ваш ребенок пропустил субботнюю дискотеку! Разберитесь! Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы. Ваш сын надувал на физике резиновые изделия для взрослого применения. Я сделала ему замечание. А он вульгарно посоветовал мне не строить из себя девочку сексуальной отсталости. Ваша дочь стала увлекаться заглядыванием не только на мальчиков, но и на учителей мужского строения. Весь урок играл на принесенном из дома компьютере. А мне не дал! Весь урок трахал соседа по парте, не обращая внимания на учителя. Влюбляется во всех девочек - прошу разобраться, наконец. Во время урока ботаники у вашей дочери под партой обнаружен Эйдельман! Выл на уроке. Высморкался в рисунок товарища. Двусмысленно смотрит на доску. Дергал за косички учеников начальных классов. Дрессировал таракана на уроке математики. Мог бы дождаться биологии! Жил своей жизнью на уроке биологии. Забыл принести анализ кала. Играл на нервах, причём фальшиво. Как классному руководителю Сергея, мне необходимо встретиться с вами в любое удобное для вас время, а конкретно 6 декабря в 16:30. Курил в учительской. Курил на физкультуре, бегал на перемене, а надо — наоборот! На перемене Максим ругался таким отборным матом, что даже я покрылась краской стыда по всему телу. Надевал противогаз на другие части тела. Носит в портфеле кирпич. Зачем - не говорит. Обмазал девочку слюнями. Прошу сейчас же принять меры. Обратите внимание на внешний вид вашего сына. Брюки вечно наглажены, причесан аккуратно, ногти подстрижены. Откуда это чистоплюйство?! Огрызался вместе с учителем. Перед тем, как войти в кабинет к завучу, постучал в дверь условным стуком физрука. Помыл пол в классе шалью завуча. Постарайтесь научить вашего сына уважать во мне женщину, иначе он плохо кончит. Превратил поход в цирк в балаган! Пришел в школу лысым. Прошу принять меры. Пришла в школу без сменки и нетрезвая! Расписка. Я, Стригин Аркадий, ученик 2-го класса А, обязуюсь соблюдать технику безопасности, то есть не бегать по школе, так как школа находится в аварийном состоянии. Стригин. Родители ознакомлены: ....... Разговаривал на уроке пения, дерзил учителю, что это рэп. Сорвал урок алгебры, выставив ноги в проход. Списывал у двоечника. Тов. родители! Научите вашего ребенка прыгать через козла! Ув. родители! Подстригите своего ребенка. Хочется посмотреть ему в глаза. У.р. дайте ребенку выспатся. Он спит на уроках! Хочу предупредить вас, как учительница, как женщина и, в конце концов, как мать, что за вашей дочерью нужен глаз да глаз, в области смазливости ее натуры. Явился на урок без трусов. (Запись в дневнике учителя физкультуры)