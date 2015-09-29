Перловые замечания учителей в школьных дневниках

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Орфография и пунктуация сохранены
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Бегает по партам с веником.
Ваша дочь не пошла к гинекологу проверяться на девственность! Примите меры!
Веселился на уроке.
Весь урок не вылезал из портфеля.
Выкинул стул из окна.
Вынимал и доставал деньги на глазах учителя.
Громко стучал по парте пальцами. Подстригите ногти ребёнку!
Дрался на линейках с учителем.
Дышал курением!
Житие отрока на уроке Закона Божия препогано вельми. Исторгнул ядра из бумаги жеваной скрозь трубу пластмассову, через что дьяк сделался калечен и слеп. Я изгнал беса из класса. Прошу произвести усекновение сукина сына по заду хворостиною, лишить трапезы и кино, али бить челом об стену!
Зверски мучил товарища!
Кидалась сырками в потолок.
Кувыркалась без мата. Родители, примите меры!
Мешает вести урок собственным мнением.
Мстил на уроке однокласснику
На перемене кидался кактусом и тряпкой.
На уроке ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте ребёнку деньги на завтрак.
На уроке не слушает, просто ляжет на парту и лежит.
На уроке физкультуры ходил вразброд.
На музыке опять пел много лишнего.
На уроке хрустел морковкой, саму морковку найти не смогла. Прошу принять меры.
Не поет! (замечание учителя музыки)
Не по-человечески сидел на стуле.
Не хочет любить Пушкина!
Носит длинные волосы и серьгу в ухе. Половая идентификация затруднена.
Пил пиво прямо на уроке биологии (с муляжом леща) и нагло РЫГАЛ в лицо засл. учителю России!
Плевался в открытое окно на уроке химии.
Подбила класс съесть коллекцию семян в кабинете биологии.
Позволял на себя лаять.
Похабно разглядывал брошь у меня на груди!
Пришёл на урок нетрезвым. Пытался залезть в шкаф с учебными пособиями.
Пытался сломать тиски.
Разговаривал на русском языке!
Разрисовала всю парту и ботинки соседа.
Родители, обратите внимание! Ребенок морально пуст!
Свистнул три раза в присутствии комиссии гороно.
Слушал музыку на уроке музыки.
Совместно с соседкой по парте на уроке биологии распевал матерные частушки. Репертуар ужасный. Прошу родителей зайти.
Сожгла на уроке английского список неуспеваюших по предметам.
Съел весь мел на уроке истории.
Танцевала на парте в носках.
Тихонько уходили с урока в присутствии учителя по причине его плохого зрения. Приходили минут через 15, хрустели чипсами и конфетами под столом. Не рисовали. (Запись учителя рисования)
Тов. родители! Ваш сын гадит каждый день!
Убил шпорцевую лягушку в кабинете биологии. (И всего-то крышку от аквариума внутрь уронил!)
Ударил товарища портфелем по голове. Тов. родители! У Вашего сына слишком тяжелый портфель, проследите за отсутствием лишних книг!
Умышленно портил воздух в классе.
Ходил по классу и громко ругался матом.
Ходил по лицу мальчика ногами.
Щеткой для подметания верстака, причесывал одноклассника, примите меры.
Целовался на перемене с одноклассником.
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