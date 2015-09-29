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Перловые замечания учителей в школьных дневниках

Орфография и пунктуация сохранены

Перловые замечания учителей в школьных дневниках

 

Абсолютно не знает Пушкина! Уважаемые родители! Прошу познакомить!

Андрей категорически не посещает уроки французского языка, заявляя мне, что не собирается ехать в Париж по причине скудности семейного бюджета.

Бегал в туалете!

Бегал на уроке физкультуры!

Бегала за мальчиками по школе с палкой.

Без разрешения учителя повесился на брусьях.

Безобразничал на труде. Сломал тиски. Довел до слез учителя.

Бросил под ноги учителю 100 долларов, чем поставил его в неудобное положение.

Василий на каждом уроке раздевает меня глазами, как опытный мужчина без стыда и совести.

Ваш ребенок боится козла больше, чем меня. Физрук.

Ваш ребенок пропустил субботнюю дискотеку! Разберитесь!

Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы.

Ваш сын надувал на физике резиновые изделия для взрослого применения. Я сделала ему замечание. А он вульгарно посоветовал мне не строить из себя девочку сексуальной отсталости.

Ваша дочь стала увлекаться заглядыванием не только на мальчиков, но и на учителей мужского строения.

Весь урок играл на принесенном из дома компьютере. А мне не дал!

Весь урок трахал соседа по парте, не обращая внимания на учителя.

Влюбляется во всех девочек - прошу разобраться, наконец.

Во время урока ботаники у вашей дочери под партой обнаружен Эйдельман!

Выл на уроке.

Высморкался в рисунок товарища.

Двусмысленно смотрит на доску.

Дергал за косички учеников начальных классов.

Дрессировал таракана на уроке математики. Мог бы дождаться биологии!

Жил своей жизнью на уроке биологии.

Забыл принести анализ кала.

Играл на нервах, причём фальшиво.

Как классному руководителю Сергея, мне необходимо встретиться с вами в любое удобное для вас время, а конкретно 6 декабря в 16:30.

Курил в учительской.

Курил на физкультуре, бегал на перемене, а надо — наоборот!

На перемене Максим ругался таким отборным матом, что даже я покрылась краской стыда по всему телу.

Надевал противогаз на другие части тела.

Носит в портфеле кирпич. Зачем - не говорит.

Обмазал девочку слюнями. Прошу сейчас же принять меры.

Обратите внимание на внешний вид вашего сына. Брюки вечно наглажены, причесан аккуратно, ногти подстрижены. Откуда это чистоплюйство?!

Огрызался вместе с учителем.

Перед тем, как войти в кабинет к завучу, постучал в дверь условным стуком физрука.

Помыл пол в классе шалью завуча.

Постарайтесь научить вашего сына уважать во мне женщину, иначе он плохо кончит.

Превратил поход в цирк в балаган!

Пришел в школу лысым. Прошу принять меры.

Пришла в школу без сменки и нетрезвая!

Расписка. Я, Стригин Аркадий, ученик 2-го класса А, обязуюсь соблюдать технику безопасности, то есть не бегать по школе, так как школа находится в аварийном состоянии. Стригин. Родители ознакомлены: .......

Разговаривал на уроке пения, дерзил учителю, что это рэп.

Сорвал урок алгебры, выставив ноги в проход.

Списывал у двоечника.

Тов. родители! Научите вашего ребенка прыгать через козла!

Ув. родители! Подстригите своего ребенка. Хочется посмотреть ему в глаза.

У.р. дайте ребенку выспатся. Он спит на уроках!

Хочу предупредить вас, как учительница, как женщина и, в конце концов, как мать, что за вашей дочерью нужен глаз да глаз, в области смазливости ее натуры.

Явился на урок без трусов. (Запись в дневнике учителя физкультуры)

Бегает по партам с веником.

Ваша дочь не пошла к гинекологу проверяться на девственность! Примите меры!

Веселился на уроке.

Весь урок не вылезал из портфеля.

Выкинул стул из окна.

Вынимал и доставал деньги на глазах учителя.

Громко стучал по парте пальцами. Подстригите ногти ребёнку!

Дрался на линейках с учителем.

Дышал курением!

Житие отрока на уроке Закона Божия препогано вельми. Исторгнул ядра из бумаги жеваной скрозь трубу пластмассову, через что дьяк сделался калечен и слеп. Я изгнал беса из класса. Прошу произвести усекновение сукина сына по заду хворостиною, лишить трапезы и кино, али бить челом об стену!

Зверски мучил товарища!

Кидалась сырками в потолок.

Кувыркалась без мата. Родители, примите меры!

Мешает вести урок собственным мнением.

Мстил на уроке однокласснику

На перемене кидался кактусом и тряпкой.

На уроке ботаники съел наглядное пособие. Тов. родители, давайте ребёнку деньги на завтрак.

На уроке не слушает, просто ляжет на парту и лежит.

На уроке физкультуры ходил вразброд.

На музыке опять пел много лишнего.

На уроке хрустел морковкой, саму морковку найти не смогла. Прошу принять меры.

Не поет! (замечание учителя музыки)

Не по-человечески сидел на стуле.

Не хочет любить Пушкина!

Носит длинные волосы и серьгу в ухе. Половая идентификация затруднена.

Пил пиво прямо на уроке биологии (с муляжом леща) и нагло РЫГАЛ в лицо засл. учителю России!

Плевался в открытое окно на уроке химии.

Подбила класс съесть коллекцию семян в кабинете биологии.

Позволял на себя лаять.

Похабно разглядывал брошь у меня на груди!

Пришёл на урок нетрезвым. Пытался залезть в шкаф с учебными пособиями.

Пытался сломать тиски.

Разговаривал на русском языке!

Разрисовала всю парту и ботинки соседа.

Родители, обратите внимание! Ребенок морально пуст!

Свистнул три раза в присутствии комиссии гороно.

Слушал музыку на уроке музыки.

Совместно с соседкой по парте на уроке биологии распевал матерные частушки. Репертуар ужасный. Прошу родителей зайти.

Сожгла на уроке английского список неуспеваюших по предметам.

Съел весь мел на уроке истории.

Танцевала на парте в носках.

Тихонько уходили с урока в присутствии учителя по причине его плохого зрения. Приходили минут через 15, хрустели чипсами и конфетами под столом. Не рисовали. (Запись учителя рисования)

Тов. родители! Ваш сын гадит каждый день!

Убил шпорцевую лягушку в кабинете биологии. (И всего-то крышку от аквариума внутрь уронил!)

Ударил товарища портфелем по голове. Тов. родители! У Вашего сына слишком тяжелый портфель, проследите за отсутствием лишних книг!

Умышленно портил воздух в классе.

Ходил по классу и громко ругался матом.

Ходил по лицу мальчика ногами.

Щеткой для подметания верстака, причесывал одноклассника, примите меры.

Целовался на перемене с одноклассником.

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Брюкиюмор
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