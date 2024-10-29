Не звони мне! Что такое телефобия и почему она бывает у подростков?

По данным социологов, современные тинейджеры и молодые люди всё чаще отказываются от разговоров по телефону, предпочитая переписку в мессенджерах. Да и многие взрослые замечают за собой, что стали предпочитать живой беседе обмен сообщениями. А если предстоит телефонный разговор, то в глубине души возникает тревога.

Из-за чего этот страх возникает?

Почему так?

Психологи это явление обозначают термином «телефобия». Её можно рассматривать как форму социальной тревожности, то есть страх взаимодействия и общения с окружающими людьми. В наши дни этот страх подкрепляется возможностью альтернатив — дополнительных способов коммуникации.

Это в первую очередь мессенджеры и социальные сети. Используя их, человек имеет время тщательно обдумать свой ответ, удалить уже набранное сообщение и т.п. Удобно? Не то слово! Иное дело — телефонный разговор. Там приходится реагировать немедленно и отвечать на заданные вопросы, поддерживая диалог.

Однако в результате того, что человек отдаёт предпочтение переписке, он постепенно утрачивает навык телефонных разговоров и начинает испытывать перед ними если не страх, то тревогу.

Что же это за страхи?

«Во-первых, страх того, что меня не поймут, что я скажу что-то не так, — объясняет заведующая кафедрой клинической психологии Алтайского государственного университета, кандидат психологических наук Анна Кузьмина. — Во-вторых, страх, что мой голос будет звучать недостаточно чётко или красиво. Ведь есть люди, которые очень сильно переживают по поводу того, как звучит их голос. Например, те, у кого существуют какие-то речевые дефекты, неспособность произнести определённые звуки. Это усиливает их беспокойство, и чем оно больше, тем сильнее нарастает социальная тревога».

Как уже отмечено, телефобия встречается не только у подростков, но и у представителей других возрастных групп, особенно если человек в принципе нечасто разговаривает по телефону в ходе своей профессиональной деятельности.

Как преодолеть телефобию?

Психологи давно знают: для борьбы с любым страхом нужно начать совершать те действия, которые его и вызывают.

Анна Кузьмина даёт такой совет. Сначала оцените силу своего страха по шкале от 1 до 10 баллов и составьте список людей, с которыми вы иногда разговариваете по телефону, начиная с наименьшего уровня страха. Например, 1 — совершенно не страшно, 2 — немного напряжённо, 3 — заметно тревожно.

Потом принимайтесь звонить этим людям, начиная с тех, кто вызывает у вас наименьшую тревогу. Старайтесь подготовиться к звонку: продумайте, о чём вы будете говорить и что отвечать на вопросы собеседника.

После разговора следует проанализировать свои ощущения и выяснить, подтвердились ли ваши страхи и были ли последствия такими негативными, как вы ожидали.

«Если страх не подтвердился, значит, можно позвонить следующему абоненту, тому, кто на шкале страха помещён на второй уровень. Таким образом, вы получаете опыт телефонного общения, что снижает тревогу, — говорит Кузьмина. — Дело в том, что в когнитивно-поведенческой терапии важно выяснить, какие убеждения и представления вызывают тревогу и насколько они рациональны. Наши убеждения меняются только тогда, когда мы преодолеем свой страх. Поэтому, если что-то мешает вам в жизни, необходимо предпринять активные действия».