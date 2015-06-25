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Лучшие Снимки Фотографов-Любителей Рунета

На сегодняшний день благодаря доступности и широкому выбору камер, многие любители фотоискусства получили возможность превратить фотографию в хобби и даже профессию. Более того за последние десять лет в сети Интернет появились десятки порталов, где каждый желающий может выкладывать свои работы для оценивания другими пользователями. Стоит отметить, что массовое увлечение фотоискусством породило огромное количество неповторимых снимков, которые заслуживают быть увиденными.

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