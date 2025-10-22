Если у вас остались с завтрака или ужина вкусные сладкие блины, то приготовить из них румяный десерт - дело 40 минут. Запеканка из блинов почитаема не только детьми, но и взрослыми! Минимум усилий и максимум вкуса, аромата и пользы, особенно если детей никак нельзя заставить кушать полезный творог свежим.
По желанию в тесто можно добавлять различные ароматизаторы, немного нарезанной мякоти яблок, вишню без косточек и т.д. Главное, немного, чтобы она не получилась жидкой. Запекается блюдо примерно 30 минут, но вы ориентируйтесь на разогрев духовки, толщину слоя запеканки и т.д.
Я разделила массу на две порции, и они пропеклись и подрумянились за 25 минут.
Ингредиенты
Блины - 3-4 шт.
Творог влажный - 200 г
Сметана любой жирности - 100 мл
Яйцо куриное - 1 шт.
Сахар - 1 ст.л.
Соль - 1 щепотка
Масло растительное - 20 мл
- 209 кКал
- 40 мин.
- Б: 9.38
- Ж: 13
- У: 13.52
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления творожной запеканки из блинов - перед вами!
Сладкие блины нарежьте мелким кубиком. Сначала разрежьте их пополам, сложите половинки на половинки и снова разрежьте пополам - получатся четвертинки. Затем еще раз пополам и т.д. - так быстрее нарежете все блины. Высыпьте нарезку в миску или салатник.
Вбейте туда же куриное яйцо, выложите творог любой жирности, сметану и добавьте сахар, соль. Можно всыпать ванильный сахар или молотую корицу. Тщательно все перемешайте.
Смажьте форму или формочки растительным маслом, заходя и на бортики.
Запекайте 25-30 минут, в зависимости от толщины и высоты вашей запеканки. Подавайте прямо в формочке с пылу с жару. Запеканка из блинов с творогом полностью готова - добавьте пару ягод, варенье или джем.
Приятного вам!
Свежие комментарии