Запеканка из блинов

Если у вас остались с завтрака или ужина вкусные сладкие блины, то приготовить из них румяный десерт - дело 40 минут. Запеканка из блинов почитаема не только детьми, но и взрослыми! Минимум усилий и максимум вкуса, аромата и пользы, особенно если детей никак нельзя заставить кушать полезный творог свежим.

По желанию в тесто можно добавлять различные ароматизаторы, немного нарезанной мякоти яблок, вишню без косточек и т.д. Главное, немного, чтобы она не получилась жидкой. Запекается блюдо примерно 30 минут, но вы ориентируйтесь на разогрев духовки, толщину слоя запеканки и т.д.

Я разделила массу на две порции, и они пропеклись и подрумянились за 25 минут.

Ингредиенты

Блины - 3-4 шт.

Творог влажный - 200 г

Сметана любой жирности - 100 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 1 ст.л.

Соль - 1 щепотка

Масло растительное - 20 мл

  • 209 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 9.38
  • Ж: 13
  • У: 13.52

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления творожной запеканки из блинов - перед вами!

 

Фото 1

 

 

Сладкие блины нарежьте мелким кубиком. Сначала разрежьте их пополам, сложите половинки на половинки и снова разрежьте пополам - получатся четвертинки. Затем еще раз пополам и т.д. - так быстрее нарежете все блины. Высыпьте нарезку в миску или салатник.

 

Фото 2

 

 

Вбейте туда же куриное яйцо, выложите творог любой жирности, сметану и добавьте сахар, соль. Можно всыпать ванильный сахар или молотую корицу. Тщательно все перемешайте.

 

Фото 3

 

 

Смажьте форму или формочки растительным маслом, заходя и на бортики.

Можно заменить его сливочным или топленым кокосовым. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте формы на средний ярус.

 

Фото 4

 

 

Запекайте 25-30 минут, в зависимости от толщины и высоты вашей запеканки. Подавайте прямо в формочке с пылу с жару. Запеканка из блинов с творогом полностью готова - добавьте пару ягод, варенье или джем.

 

Фото 5

 

 

Приятного вам!

 

Запеканка из блинов, рецепт с фото
