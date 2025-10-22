Если у вас остались с завтрака или ужина вкусные сладкие блины, то приготовить из них румяный десерт - дело 40 минут. Запеканка из блинов почитаема не только детьми, но и взрослыми! Минимум усилий и максимум вкуса, аромата и пользы, особенно если детей никак нельзя заставить кушать полезный творог свежим.

По желанию в тесто можно добавлять различные ароматизаторы, немного нарезанной мякоти яблок, вишню без косточек и т.д. Главное, немного, чтобы она не получилась жидкой. Запекается блюдо примерно 30 минут, но вы ориентируйтесь на разогрев духовки, толщину слоя запеканки и т.д.

Я разделила массу на две порции, и они пропеклись и подрумянились за 25 минут.