16 удивительных фактов о беременности

В ожидании ребенка у женщин меняется голос, увеличивается сердце и вырастает новый орган.
Не секрет, что беременность вызывает огромные изменения в женском организме. Когда происходит зачатие, тело женщины начинает подстраиваться, чтобы и она, и ребенок смогли безопасно пережить ближайшие девять месяцев. По мере роста и развития в матке плод тоже проходит череду поразительных трансформаций. Сайт Insider собрал несколько удивительных фактов о беременности, часть из которых, возможно, станет для вас настоящим открытием.
1. За девять месяцев матка может увеличиться в 500 раз. Если на шестой неделе беременности размер матки соответствует, к примеру, апельсину, то в конце третьего триместра ее можно сравнить с арбузом.
2. На 40-50% возрастает объем крови, циркулирующей в организме женщины, чтобы снабжать растущий плод.
3. Увеличивается сердце, чтобы перекачивать этот дополнительный объем крови.
4. Ступни ног вырастают на целый размер. С этим сталкиваются многие беременные, кроме того, у них часто отекают ноги.
5. У беременных меняется тембр голоса. Как и в случае с размером ступни, эти изменения связаны с гормональными сдвигами, сопровождающими беременность. Бурный рост уровня эстрогена и прогестерона вызывает отек голосовых связок, из-за чего голос становится более низким.
6. Десны воспаляются и кровоточат, а изо рта плохо пахнет. Причина этих неприятных изменений тоже кроется в гормонах.
7. Появляются странные вкусовые пристрастия, к примеру, когда хочется мороженого с соленым огурцом. Просто гормональные изменения нарушают работу вкусовых и обонятельных рецепторов. В то же время острое желание определенной пищи может быть знаком того, что организму матери или плода не хватает каких-то важных питательных веществ и микроэлементов.
8. В конце третьего триместра организм беременной за день производит больше гормона эстрогена, чем организм небеременной женщины за год. Дело в том, что за девять месяцев в организме беременной вырастает новый орган – плацента – который вырабатывает гормоны.
9. Суставы беременных становятся более гибкими благодаря гормону релаксину. Так организм готовится к родам, ведь мышцам, связкам и костным сочленениям тазового дна предстоит растянуться, чтобы плод смог успешно пройти по родовым путям.
10. В первом триместре резко обостряется обоняние. Кстати, это может служить сигналом о том, что вы беременны. Не исключено, что это изменение восприятия запахов выработалось в ходе эволюции, чтобы помочь беременным избегать небезопасной для них пищи.
11. Разные части тела беременной могут менять свой цвет. Во-первых, на животе появляются растяжки, кожа в этих местах обычно более бледная. Посередине живота зачастую возникает темная вертикальная линия, идущая от лобка к пупку и даже выше. Во-вторых, на лице могут проступать темные пигментные пятна. У некоторых беременных к концу третьего триместра из-за давления матки меняет цвет и вагина, становясь пурпурной или голубоватой. Все это разноцветье постепенно исчезнет после родов.
12. «Беременный мозг» – вполне реальная вещь. Как показывают исследования, до 80% беременных женщин страдает от ухудшения памяти. С чем это связано, ученым пока не ясно.
13. Волосы у беременных зачастую начинают расти быстрее и выглядят более здоровыми. У этого эффекта есть и не столь приятная сторона – волосы растут не только на голове, но и на других частях тела, включая лицо.
14. Изжога у беременной действительно может означать, что у плода много волос на голове. Результаты небольшого исследования, проведенного американскими учеными, показали, эта народная мудрость не лишена смысла. Высокий уровень половых гормонов не только стимулирует рост волос у матери и плода, но и вызывает расслабление мышц материнского пищевода, что приводит к попаданию в него кислого содержимого желудка, то есть к изжоге.
15. Находясь в матке, плод может слышать голос матери. Слух формируется примерно на 18 неделе гестации, а на сроке 25-26 недель плод начинает активно реагировать на звуки, доносящиеся из внешнего мира, к примеру, широко открывая рот.
16. Плод может знакомиться с разными вкусами. Если пища, которую ест беременная, обладает выраженным вкусом, он проникает в амниотическую жидкость, омывающую плод. Ученые советуют беременным питаться максимально разнообразно и есть побольше овощей, чтобы ребенок уже в материнской утробе привыкал к разным вкусам.
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