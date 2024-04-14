16 удивительных фактов о беременности

Не секрет, что беременность вызывает огромные изменения в женском организме. Когда происходит зачатие, тело женщины начинает подстраиваться, чтобы и она, и ребенок смогли безопасно пережить ближайшие девять месяцев. По мере роста и развития в матке плод тоже проходит череду поразительных трансформаций. Сайт Insider собрал несколько удивительных фактов о беременности, часть из которых, возможно, станет для вас настоящим открытием.