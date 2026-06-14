Топ-5 препаратов, которые чаще других вызывают гибель детей

В первую десятку причин смерти пациентов входят нежелательные реакции на лекарственные препараты. За 10 последних лет свыше 120 медикаментов отозваны с фарм. рынка ЕС по причине несоответствия требованиям безопасности. В США осложнения, связанные с приёмом лекарств стоят на 4-5 позиции среди причин летальных исходов.
Эту информацию, а также данные по нашей стране предоставил заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России Борис Романов на традиционной ежегодной конференции «Лекарство и дети», состоявшейся 19 апреля 2018 г.
Российская база данных имеет 42 сообщения о гибели детей, причиной которой являлись реакции на лекарственные препараты. Причём причинно-следственная связь летальных исходов с медикаментами доказана. Всего база данных нашей страны содержит 173 тысячи сообщений о нежелательных эффектах лекарств. Из них с детьми связано более 20 тысяч, из которых 7 тысяч — серьёзные реакции, приведшие к смерти либо инвалидизации ребёнка, вызвавшие риск летального исхода, госпитализацию или продление её срока.
Из этих 7 тысяч 293 летальных случая, однако, как пояснил Борис, не всегда получается доказать, что причина смерти именно в реакции на конкретный препарат. Случаев, когда связь с применением медикамента доказана, как уже говорилось выше, 42.
На основе этого списка случаев был составлен ТОП препаратов, которые вызывают нежелательные реакции чаще других.
- Местный анестетик лидокаин (10 случаев)
- Антибиотик цефтриаксон (8 летальных исходов)
- Антибиотик цефотаксим (5 случаев)
- Общий анестетик севофлуран (4 случая)
- Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и парацетамол (по три случая)
Также докладчик сообщил, что за период 1998 – 2005 гг.
Подготовлено с использованием материалов Портала российского врача «Медвестник»
Свежие комментарии