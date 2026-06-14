Топ-5 препаратов, которые чаще других вызывают гибель детей

В первую десятку причин смерти пациентов входят нежелательные реакции на лекарственные препараты. За 10 последних лет свыше 120 медикаментов отозваны с фарм. рынка ЕС по причине несоответствия требованиям безопасности. В США осложнения, связанные с приёмом лекарств стоят на 4-5 позиции среди причин летальных исходов.

Эту информацию, а также данные по нашей стране предоставил заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России Борис Романов на традиционной ежегодной конференции «Лекарство и дети», состоявшейся 19 апреля 2018 г.

Российская база данных имеет 42 сообщения о гибели детей, причиной которой являлись реакции на лекарственные препараты. Причём причинно-следственная связь летальных исходов с медикаментами доказана. Всего база данных нашей страны содержит 173 тысячи сообщений о нежелательных эффектах лекарств. Из них с детьми связано более 20 тысяч, из которых 7 тысяч — серьёзные реакции, приведшие к смерти либо инвалидизации ребёнка, вызвавшие риск летального исхода, госпитализацию или продление её срока.

Из этих 7 тысяч 293 летальных случая, однако, как пояснил Борис, не всегда получается доказать, что причина смерти именно в реакции на конкретный препарат. Случаев, когда связь с применением медикамента доказана, как уже говорилось выше, 42.

На основе этого списка случаев был составлен ТОП препаратов, которые вызывают нежелательные реакции чаще других.

Местный анестетик лидокаин (10 случаев) Антибиотик цефтриаксон (8 летальных исходов) Антибиотик цефотаксим (5 случаев) Общий анестетик севофлуран (4 случая) Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и парацетамол (по три случая)

Также докладчик сообщил, что за период 1998 – 2005 гг.

летальность от применения лекарств в мире выросла в 2,7 раза.

Подготовлено с использованием материалов Портала российского врача «Медвестник»

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