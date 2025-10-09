Реформы и политическая близорукость довели образование до системного кризиса

За последние десять лет российская система общего образования переживает не просто трансформацию — она проходит через системный кризис, вызванный хроническим недофинансированием, сокращением кадров, ростом бюрократической нагрузки и идеологическими экспериментами, маскирующимися под «оптимизацию».

Согласно данным Росстата и Минпросвещения, проанализированным независимым проектом «Равенство», в первом полугодии 2025 года средняя зарплата учителя в России составила 72,4 тыс. рублей — при условии работы на нескольких ставках. Это 71% от средней зарплаты по стране. Для сравнения: в 2014 году этот показатель составлял 97%. За десять лет отставание выросло с 3% до почти 30%.

В реальном выражении, с учётом инфляции, зарплата учителя сегодня лишь на 5% выше, чем в 2014 году — на пике предыдущего цикла повышения окладов. Даже если измерять доходы в прожиточных минимумах, картина не меняется: в 2014 году зарплата учителя равнялась 3,63 ПМ, в 2025 — 3,72 ПМ. Рост — на 3%.

Демографический бум — педагогический коллапс

С 2014 года число школьников в России выросло на 28% — с 14,1 млн до более чем 18 млн. Число учителей за тот же период — не изменилось: 1,07 млн человек. Это значит, что нагрузка на каждого педагога выросла пропорционально росту числа учеников — без увеличения штатов, без пропорционального роста зарплат, без расширения инфраструктуры.

Сегодня в среднем по стране на одного учителя приходится 17 учеников. Для сравнения: в 1990 году — 14. Если вернуться к этой норме, стране потребуется дополнительно более 220 тысяч педагогов.

Бюрократия вместо педагогики

По данным опроса Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС (май–июнь 2024 г.), 71% преподавателей вузов и школ заявляют, что тратят на отчётность и административные процедуры больше времени, чем хотели бы. При этом 94% опрошенных считают, что бюрократия не должна занимать более 25% рабочего времени, а 70% — что не более 10%.

Однако реальность иная: преподаватели вынуждены тратить часы на заполнение рабочих программ, где, например, «литература в списке должна быть не старше пяти лет» — даже если речь идёт о классических учебниках по линейной алгебре советского периода. Время, которое могло бы быть потрачено на подготовку к уроку, на индивидуальную работу с учеником, уходит на формальности.

Законопроект о снижении бюрократической нагрузки, принятый Госдумой в первом чтении в июне 2024 года, предлагает ограничить количество обязательных документов до двух: рабочая программа дисциплины и экзаменационная ведомость. Но даже если он будет принят — это лишь капля в море системной проблемы.

Финансирование: падение в долгосрочной перспективе

Доля расходов на образование в федеральном бюджете неуклонно снижается:

- 2019 г. — 4,5%

- 2024 г. — 4,0%

- 2025 г. (план) — 3,8%

Это происходит на фоне роста числа учащихся и инфляции. Для сравнения: в Китае, несмотря на все различия в экономической модели, доля госрасходов на образование в последние годы стабильно держится на уровне 4,5–5% ВВП — и это при том, что китайские власти активно инвестируют в цифровизацию, строительство школ и повышение квалификации педагогов. В России же даже текущие 3,8–4,2% бюджета не обеспечивают базовых условий для нормальной работы школ.

Идеология сокращения: «спрессовать» — значит обесценить

Опаснейшая тенденция последних лет — попытки пересмотреть саму длительность и содержание школьного образования. В сентябре 2023 года помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что «11 лет школы — это непозволительная роскошь» и предложил «спрессовать» обучение, чтобы подростки раньше переходили к профподготовке.

Эта идея поддержана и в Общественной палате: Сергей Рыбальченко, председатель комиссии по демографии, предлагает сократить школу до 8–10 лет, чтобы «молодёжь раньше задумывалась о детях» — то есть, использовать образование как инструмент демографической политики.

Но, как справедливо отмечает председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, объём знаний, который 50 лет назад усваивался за 8–9 лет, сегодня требует 11–12 лет. Сокращение срока обучения неизбежно приведёт к упрощению программы, потере фундаментальных знаний и дальнейшему расслоению общества: кто сможет — наймёт репетиторов, кто нет — останется с «урезанной» программой.

Не реформа, а деградация

То, что происходит с российским образованием, — это не модернизация. Это планомерное снижение социальной роли школы, превращение её из института равных возможностей в механизм социального отбора. Когда зарплата учителя ниже средней по стране, когда на одного педагога — 17 детей, когда треть рабочего времени уходит на отчёты, а государство сокращает финансирование и предлагает «спрессовать» программу — это не путь в будущее.

Это путь в прошлое. В самое худшее прошлое — девяностых, когда образование было никому не нужно, кроме самих учителей и родителей.

Если страна хочет сохранить своё будущее — она должна вернуться к приоритету образования. Не в лозунгах. В цифрах. В финансах. В уважении к учителю.