Тепловой удар у ребенка: симптомы, первая помощь и профилактика

Дети страдают от теплового удара достаточно часто из-за незрелых механизмов терморегуляции. Нередко они даже не замечают появления первых симптомов, увлекшись игрой на открытом воздухе или в душном помещении. Важно, чтобы взрослые знали о вероятности развития теплового удара у ребенка и методах оказания первой помощи. Упущенное время чревато развитием тяжелых последствий для организма, вплоть до летального исхода.
Что такое тепловой и солнечный удар
Тепловой удар — тяжелая форма перегревания организма, при котором сильно повышается температура тела (выше 40 °C) с последующим нарушением функций внутренних органов (1). Больше всего страдают нервная и сердечно-сосудистая система, а также желудочно-кишечный тракт.
Солнечный удар — один из видов теплового удара, при котором помимо внешних температурных условий на человека дополнительно влияет солнечное излучение (радиация). Солнечный удар происходит преимущественно во время или после пребывания на солнце.
Для развития теплового удара (отличие от солнечного) не нужны солнечные лучи. Перегревание может произойти и в закрытом, обычно плохо проветриваемом помещении. Встречаются в основном две формы теплового удара (2).
- Классический. Возникает, когда температура окружающей среды длительно превышает нормальную. Кроме детей младшего возраста, нередко страдают пожилые люди.
- Связанный с напряжением. Развивается за несколько часов или даже минут, когда ребенок интенсивно занимается физической нагрузкой, а окружающие условия отличаются повышенной влажностью и температурой. Встречается у подростков и спортсменов с активным образом жизни.
В подобных условиях нарушается способность организма к самоохлаждению (терморегуляция). Возникающая гипертермия (сильное повышение температуры тела) приводит к резкому расширению кровеносных сосудов и нарушению водно-солевого баланса. В итоге нарушается кровообращение и снижается поступление кислорода к жизненно важным органам.
Симптомы теплового удара у ребенка
Тепловой удар обычно начинается остро с быстрым нарастанием симптомов (отсюда и название — «удар»). Первые настораживающие признаки:
- частое мочеиспускание;
- резкое прекращение потоотделения;
- сухость кожных покровов.
При перегреве, связанном с физической нагрузкой, потоотделение может быть обильным.
Следующие за этим симптомы теплового удара зависят от степени повреждения внутренних органов. Возможные варианты:
- температура тела выше 40 °С;
- нарушение сознания (от поверхностного до глубокого) — невнятная речь, головокружение, бред, галлюцинации, нарушение походки, обморок, ступор, кома;
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- учащенное, поверхностное дыхание;
- головная боль;
- мышечные судороги;
- боли и ломота в мышцах;
- учащенный пульс;
- шум в ушах;
- расширение зрачков;
- падение кровяного давления.
У детей младшего возраста симптомы обычно развиваются быстрее и тяжелее.
Что делать, если ребенок получил тепловой удар: оказание первой помощи
При появлении первых подозрительных симптомов нужно в первую очередь вызывать «неотложку», а потом приступать к оказанию первой помощи.
Охлаждение
В ожидании бригады скорой помощи нужно попытаться остановить процесс патологического перегревания:
- прекратите физическую нагрузку;
- перенесите ребенка в более прохладное место (тень, комната с вентилятором);
- снимите сдавливающую одежду и обувь, откройте большую поверхность кожи;
- увлажняйте поверхность кожи влажной прохладной (но не холодной) тканью;
- опрыскивайте тело водой комнатной температуры;
- используйте вентилятор, чтобы ускорить испарение и охлаждение за счет конвекции;
- положите охлаждающие пакеты на шею, в паховые и подмышечные области;
- следите за температурой тела, если есть градусник.
Жаропонижающие средства в данном случае не понизят температуру тела, так как воздействуют на другие механизмы терморегуляции. При тепловом ударе они могут быть вредны, усиливая повреждение внутренних органов (3).
Регидратация
Если ребенок находится в сознании, дополнительно стараемся восстановить водно-электролитный баланс. Отпаивать можно с помощью таких жидкостей:
- глюкозо-солевые растворы;
- изотонические напитки;
- разбавленный фруктовый сок;
- минеральная вода.
Вспомогательные мероприятия
Пострадавшему нужно обеспечить комфортные условия до приезда медиков:
- горизонтальное положение;
- при появлении рвоты уложить набок;
- ноги приподняты несколько выше уровня головы, чтобы улучшить приток крови к головному мозгу;
- оптимальная температура окружающей среды — от 18 до 20 оС;
- хорошо вентилируемое помещение.
Резко охлаждать пострадавшего тоже нельзя (4).
Когда необходимо обращаться за медицинской помощью
Детский организм может сильно пострадать в результате теплового удара. Бывают даже смертельные случаи. Поэтому при любом тяжелом перегреве рекомендуется вызывать скорую помощь, которая определит, нужно ли госпитализировать пострадавшего в стационар или нет.
Лечение теплового удара у ребенка
Обследования проводят по мере необходимости, опираясь на симптоматику. Пострадавшему могут сделать развернутый анализ крови, УЗИ внутренних органов, компьютерную томографию или МРТ.
Немедикаментозное лечение
Ребенку обеспечивают покой и постельный режим. В легких случаях достаточного физического охлаждения и регидратации. Педиатр также может назначить лечение в условиях стационара и ингаляции кислородом (1).
При тяжелой степени перегревания пострадавших госпитализируют в отделение интенсивной терапии (реанимация), где лечение проводится в соответствии с выраженностью повреждения внутренних органов.
Инфузионная терапия
Для стабилизации гемодинамики (кровообращения) и внутренней температуры в стационаре могут назначить капельницы с глюкозо-солевыми или кристаллоидными растворами. При необходимости внутривенно вводят другие симптоматические препараты, например противосудорожные (1, 4).
Осложнения теплового удара у детей
В зависимости от того, как долго сохраняется высокая температура, возможно развитие таких осложнений (5):
- отек головного мозга;
- повреждение нервных структур;
- повреждение жизненно важных органов (почки, печень, сердце) с развитием их недостаточности;
- рабдомиолиз — разрушение мышечной ткани;
- нарушение свертываемости крови;
- дыхательная недостаточность;
- летальный исход.
Наиболее чувствительны к влиянию повышенных температур младенцы и дети младшего возраста. Только в США с 1999 по 2007 было зарегистрировано более 200 смертельных случаев теплового удара (6). В 80% случаев дети были оставлены без присмотра в припаркованных автомобилях (7).
Как долго проходят симптомы теплового удара
Скорость восстановления состояния зависит от таких факторов:
- продолжительность, интенсивность температурного воздействия;
- возраст ребенка;
- индивидуальные особенности организма;
- наличие сопутствующих заболеваний;
- общее состояние здоровья;
- скорость оказания первой и специализированной помощи.
После легких случаев перегревания состояние пострадавшего улучшается по мере оказания помощи, симптомы проходят уже через несколько часов. Чем старше и крепче ребенок, тем лучше прогноз.
После перенесенного теплового удара больному нужно полностью восстановиться и набраться сил. На некоторое время лучше будет отказаться от интенсивной физической нагрузки. При тяжелых тепловых ударах полное восстановление может занять несколько недель (9).
Рекомендации по предотвращению повторного удара
Самый безопасный тепловой удар — тот, которого не допустили. Профилактика нужна не только детям, но и взрослым.
- Выбирайте свободную и легкую одежду в жару. Слишком тесная одежда не дает организму нормально охлаждаться. Ткань должна быть «дышащая», например из хлопка или льна.
- Пейте достаточно жидкости. Предпочтение лучше отдавать минеральной воде, изотоническим смесям, слабо заваренному зеленому чаю, натуральным разбавленным сокам.
- Защищайтесь от прямых солнечных лучшей. В жаркую погоду головной убор обязателен, лучше с широкими полями. Чувствительным детям также бывает необходим солнцезащитный крем и очки.
- Не занимайтесь изнуряющей физической активностью под палящим солнцем или в помещениях с плохой вентиляцией.
- Регулярно делайте перерывы на тренировках, чтобы отдохнуть, немного остыть и выпить воды.
- С маленькими детьми гуляйте в тени до 10–11 часов дня или вечером. Загорать детям, вопреки распространенным стереотипам, нежелательно (8).
- Регулярно проветривайте помещения в доме, поддерживая оптимальный температурный режим и влажность.
- Соблюдайте особую осторожность в жарких условиях, если ребенок принимает лекарственные препараты (мочегонные, антидепрессанты, бета-блокаторы).
- Избегайте жирной и тяжелой пищи на жаре. Отдавайте предпочтение зелени, фруктам и овощам.
Никогда не оставляйте маленьких детей и животных без присмотра в жару, особенно в припаркованных машинах. Приоткрытое окно не спасет ситуацию.
Мнение врача
Комментирует наш эксперт — аллерголог-иммунолог, пульмонолог, педиатр Юлия Михайлова:
«Тепловой удар наиболее опасен для младенцев и детей раннего возраста, однако и подростки нередко ему подвержены, особенно занимающиеся спортом. Обязательно контролируйте наличие головного убора у детей в жаркую погоду, не занимайтесь активными играми и спортом в часы наиболее активного солнца, делайте перерывы для отдыха и приема жидкости (лучше делать небольшой глоток, но каждые 10–15 минут).
В случае если тепловой удар все-таки произошел, не пытайтесь самостоятельно оценить степень его тяжести. Незамедлительно вызовите бригаду скорой медицинской помощи, а затем приступайте к охлаждающим мероприятиям: отнесите пострадавшего в прохладное место, освободите как можно больше поверхности тела от одежды. Можно положить охлаждающую грелку, завернутую в ткань в области шеи, подмышечных впадин и паха.
Если ребенок в сознании, постепенно отпаивайте его небольшим количеством воды (лучше — минеральной) или Регидроном. Рекомендуется давать по чайной ложке каждые пять минут. Укладывать пострадавшего стоит на бок на случай, если начнется рвота. Не оставляйте ребенка одного до приезда медиков».
Что нужно знать о тепловом и солнечном ударе у ребенка
Подводя итоги, резюмируем основные факты про тепловой удар.
- Тепловой удар — опасное состояние, особенно для детей младшего возраста.
- Родителям нужно помнить о первых симптомах перегрева, уметь вовремя их купировать.
- Если состояние прогрессивно ухудшается или страдает сознание ребенка, вызов скорой помощи обязателен.
- О профилактике теплового удара нужно помнить не только летом.
- На догоспитальном этапе не стоит давать пострадавшим детям никаких медикаментов — они могут и навредить.
- Особую осторожность стоит соблюдать, если у вас есть машина, — не оставляйте в ней ребенка одного.
Игнорирование мероприятий по профилактике теплового удара может привести к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода.
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Эксперт — Юлия Михайлова, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, педиатр.
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