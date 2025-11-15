Хит-парад родительских ошибок

О чтении нотаций, критике второго родителя и других распространенных родительских ошибках мы рассказывали здесь. Сегодняшний материал – продолжение этой темы. Психолог и мама – Екатерина Хломова – рассказывает, в каких воспитательных моментах мамам и папам труднее всего держаться золотой середины.
5. Чрезмерно опекаем
В каждом возрасте дети уже могут что-то делать самостоятельно. Гиперопека отрицательно сказывается на разных сторонах жизни малыша. Возможно, он долго не сможет найти друзей, не научится высказывать свое мнение и отстаивать его, а может и «заработать» невроз.
Развивайте самостоятельность своих детей и поощряйте их инициативы. Позвольте детям помогать старшим, пусть пока и неумело. Не игнорируйте их желания и не вводите тотальный контроль за их общением с друзьями. Оставьте небольшое личное пространство, позвольте испытать ощущение риска.
Не спешите на помощь моментально, дайте ребенку возможность самому решить проблему или попробовать найти выход из сложной ситуации. Идеальный вариант – обмен мнениями. Выслушайте, как ребенок хочет поступить в конкретной ситуации, выскажите свое мнение и оставьте принятие решения за ним. Пусть это будет его ошибка, его маленький опыт.
4. Критикуем ребенка, а не его поведение
«Я буду тебя все равно любить, но твое поведение я не одобряю» – так психологи рекомендуют справляться с нежелательным поведением малыша. Волшебство этой фразы в том, что мы высказываем свое отношение к поступку, а не к самому ребенку.
Его самооценка остается сохранной, а поведение постепенно корректируется, потому что в этой форме дети действительно слышат, что от них хотят взрослые. Их подсознание не «затопляется» обидой и яростью на родителя, виной или стыдом за то, что они плохие.
Увы, чаще родители используют другой «козырь»: «Мамочка больше не будет любить тебя».
Средство не менее, а может быть, и более сильное и жестокое, чем физическое насилие – насилие эмоциональное. Оскорбления, угрозы, шантаж («Я тебя тогда не буду любить», «Ты меня в могилу загонишь»), запугивание («Сейчас уйду и оставлю тебя тут», «Отдам в детский дом», «Заберут тебя в милицию») и так любимое «интеллигентными» родителями и люто ненавидимое детьми игнорирование. Все эти методы очень эффективны – стоит объявить ребенку бойкот, не разговаривать с ним, не замечать его, словно его не существует, и очень скоро даже самый строптивый и наглый начнет заискивать и просить прощения. Проверено тысячами родителей. Действительно сильное средство. И теперь мы уже хорошо понимаем почему. Для ребенка нет ничего ужаснее отвержения со стороны «своего» взрослого. Программа привязанности определенно утверждает: если будет внимательный к тебе взрослый, тот, кто за тобой «смотрит», ты спасен. Если нет – ты обречен. Поэтому угроза родителя «уйти», «отдать» или бойкот, явно демонстрируемое нежелание «смотреть за» очень быстро и эффективно повергает ребенка в настоящий эмоциональный ад.Людмила ПетрановскаяОтрывок из книги «Если с ребенком трудно»
3. Слишком много запрещаем
Некоторые родители полностью забирают у ребенка функцию контроля над опасными ситуациями. При таком неусыпном контроле ребенок теряет не только саму способность к контролю, но и возможность оценивать собственные действия и адекватное представление о собственных возможностях.
Суть запрета сводится к подсознательно проговариваемой установке родителей: «Ты без меня ничего не способен сделать правильно». Ребенок вырастает с мыслью: что бы он ни сделал - это оказывается уже заведомо неправильным.
Другой вариант – «тревожная мама» – она находится в постоянном напряжении: «не надо лезть на горку», «нельзя туда, там качели» и т.п. Ребенок не воспринимает большое количество родительских запретов и, со временем, перестает на них реагировать. Он лазает, прыгает и игнорирует любую опасность. Количество ушибов и травм увеличивается. Даже если ребенок пытается выполнять все запреты, это оказывается невозможным. В итоге у него может развиться депрессия, снизиться самооценка.
Однако к специалисту тревожные родители обращаются не с собственными, а с детскими проблемами: жалуются, что снизилась успеваемость, ребенок стал агрессивным, не слушает старших, и все это без видимых причин.
2. Не говорим «нет»
Другая крайность, в которую не стоит впадать, потому что правила и границы нужны для формирования личности ребенка. Малыш, не знающий запретов, становится заложником собственных порывов и эмоций. Он, как и тот, которому все запрещают, живет в постоянной тревоге. У него нет никакого плана действий, кроме потребности немедленно удовлетворять все свои желания.
Такие дети интуитивно понимают важность запретов и по-своему требуют их. Часто именно тогда, когда ребенок выводит нас из себя, он таким способом «просит» установить границы. Родители не только вправе, но и – обязаны – установить для ребенка определенные правила и ограничения, которые позволят ему усвоить правила жизни в обществе
1. Перебарщиваем с кружками
Многие родители стремятся занимать будни детей с самого раннего возраста огромным количеством занятий, игнорируя то, что ведущая психологическая деятельность в дошкольном возрасте – игра. Дошкольник должен иметь возможность свободно играть не менее 1,5 часов в день – в противном случае он существенно теряет в развитии воображения и фантазии. Кроме того, для полноценного развития дошкольнику нужно достаточное количество кислорода и возможность сбросить мышечное напряжение.
Если жизнь ребенка устроена так, что впечатлений и новых знаний слишком много, это приводит к поверхностному восприятию любой информации: он вроде и слушает, но не запоминает. Когда дети подвергаются постоянным перегрузкам, они теряют интерес к новым знаниям. Если перегрузки продолжаются долго, ребенок рискует приобрести невротические симптомы или даже соматическое заболевание.
В наше время детство перестало быть временем праздности. Многие родители забывают о том, что взрослым их малыш еще побудет, а вот ребенком – уже никогда.
