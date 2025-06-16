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Цикорий в детском саду: полезный напиток или дань традиции? Объясняет врач

Он похож на кофе, но без кофеина.

Редактор, мама двух девочек
Девочка пьет кофе

Чем полезен этот напиток и почему его часто включают в меню дошкольников, объясняет к. м. н., доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Владимировна Тарасова.

Во многих детских садах цикорий уже много лет входит в меню как полезная альтернатива кофе.

Цикорий — это растение с голубыми цветами семейства астровых, которое растет вдоль дорог и на лугах. Для приготовления напитка используют его длинный крепкий стержневой корень, который высушивают, обжаривают и измельчают. По вкусу он напоминает кофе, но не содержит кофеина.

Основное преимущество цикория — высокое содержание инулина, натурального пребиотика, который улучшает работу кишечника и помогает усвоению кальция (что важно для формирования костной ткани у ребенка). Кроме того, напиток богат витаминами группы B, калием, железом и другими микроэлементами, важными для развития ребенка.

Вводить цикорий в рацион можно с 2-3 лет, начиная с небольшой порции (½ чайной ложки на стакан воды).

Детям школьного возраста допустимо давать 1-2 чайные ложки. Главное — следить за реакцией и проконсультироваться с педиатром, чтобы исключить аллергию.

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