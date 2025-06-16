Цикорий в детском саду: полезный напиток или дань традиции? Объясняет врач

Цикорий — это растение с голубыми цветами семейства астровых, которое растет вдоль дорог и на лугах. Для приготовления напитка используют его длинный крепкий стержневой корень, который высушивают, обжаривают и измельчают. По вкусу он напоминает кофе, но не содержит кофеина.