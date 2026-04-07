РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Чёртов выродок этот Кравцов! Гнать его надо поганой метлой из образования и из России! Где, в какой стране ещё есть н...Цифры-фасады, мех...
  • Александр Данилов
    Во времена СССР, это была естественная и обязательная процедура. Ни кто от этого не умирал!!!Почему прививки м...
  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...

Почему у рыси кисточки на ушах: объяснение для детей и советы родителям

Если внимательно посмотреть на рысь, сразу бросаются в глаза маленькие чёрные кисточки на кончиках её ушей. Ребёнок может спросить: «Это украшение? Или они для красоты?» На самом деле эти кисточки — не случайность. Они связаны со слухом и образом жизни этого хищника.

Журналист, филолог
рысь
Источник: Unsplash

Почему у рыси кисточки на ушах

Учёные считают, что кисточки могут усиливать восприятие звуков.

Рысь — осторожный хищник, который охотится в лесу и часто в сумерках. Ей важно улавливать даже самый тихий шорох.

Кисточки помогают точнее определять направление звука. Они как бы «собирают» и направляют звуковые волны в ухо.

Можно объяснить ребёнку так: «Кисточки помогают рыси лучше слышать, где шуршит добыча».

Зачем рыси особенно острый слух

Рысь охотится на зайцев и других быстрых животных. Иногда добычу почти не видно за кустами или в снегу. Тогда именно слух подсказывает, где она находится.

Чем точнее рысь слышит, тем больше у неё шансов на удачную охоту.

Есть ли у других животных такие кисточки

Да, похожие кисточки есть у некоторых других кошек, например у каракала. Это говорит о том, что такая особенность действительно полезна для хищников, живущих в лесах и степях.

Только ли для слуха нужны кисточки

Есть предположение, что кисточки могут играть роль и в общении между рысями — например, помогать видеть друг друга на расстоянии. Чёрные кончики ушей хорошо заметны на фоне снега или леса. Но главная их задача всё же связана со слухом.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно привести такой образ. Представь, что у тебя на наушниках есть маленькие «антенны», которые помогают лучше ловить звук.

Или сказать проще: «Кисточки — это как дополнительные помощники для ушей».

Советы родителям

Объясняйте спокойно и без сложных слов: «Кисточки на ушах помогают рыси лучше слышать и находить добычу».

Можно показать фотографии рыси в зимнем лесу и обсудить, как важно ей быть внимательной к звукам.

Так ребёнок поймёт, что необычные детали внешности животных всегда имеют смысл.

Этот вопрос учит замечать детали и понимать, что в природе почти нет случайных украшений. Даже маленькая кисточка на ухе может быть частью сложной системы выживания.

Ссылка на первоисточник
наверх