Овощной суп из свежих помидоров.

Ингредиенты:
- Помидоры - 6 шт.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Лавровый лист - 1 шт.
- Раст. масло - 2 ст. л.
- Овощной бульон - 500 мл.
- Соль, перец - по вкусу
- Песто - по укусу
Приготовление:
1. Помидоры на минуту опустите в кипяток. Ополосните под холодной водой. Очистите от кожицы и семян, нарежьте небольшими кусочками.
2. Измельчите лук и чеснок.
3. В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости. Закиньте чеснок и подрумянивайте ещё полминуты.
4. Добавьте помидоры, лавровый лист, соль и перец. Убавьте огонь до умеренного и готовьте всё вместе ещё 10–15 минут.
5. Залейте горячим бульоном. Прикройте крышкой и варите ещё 20 минут.
6. Выбросьте лаврушку и взбейте суп погружным блендером. Добавьте немного песто.
- Помидоры - 6 шт.
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика
- Лавровый лист - 1 шт.
- Раст. масло - 2 ст. л.
- Овощной бульон - 500 мл.
- Соль, перец - по вкусу
- Песто - по укусу
Приготовление:
1. Помидоры на минуту опустите в кипяток. Ополосните под холодной водой. Очистите от кожицы и семян, нарежьте небольшими кусочками.
2. Измельчите лук и чеснок.
3. В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости. Закиньте чеснок и подрумянивайте ещё полминуты.
4. Добавьте помидоры, лавровый лист, соль и перец. Убавьте огонь до умеренного и готовьте всё вместе ещё 10–15 минут.
5. Залейте горячим бульоном. Прикройте крышкой и варите ещё 20 минут.
6. Выбросьте лаврушку и взбейте суп погружным блендером. Добавьте немного песто.
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