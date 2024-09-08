Овощной суп из свежих помидоров.

Ингредиенты:- Помидоры - 6 шт.- Лук - 1 шт.- Чеснок - 2 зубчика- Лавровый лист - 1 шт.- Раст. масло - 2 ст. л.- Овощной бульон - 500 мл.- Соль, перец - по вкусу- Песто - по укусуПриготовление:1. Помидоры на минуту опустите в кипяток. Ополосните под холодной водой. Очистите от кожицы и семян, нарежьте небольшими кусочками.2. Измельчите лук и чеснок.3. В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости. Закиньте чеснок и подрумянивайте ещё полминуты.4. Добавьте помидоры, лавровый лист, соль и перец. Убавьте огонь до умеренного и готовьте всё вместе ещё 10–15 минут.5. Залейте горячим бульоном. Прикройте крышкой и варите ещё 20 минут.6. Выбросьте лаврушку и взбейте суп погружным блендером. Добавьте немного песто.