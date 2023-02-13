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Вредные советы родителям: как сделать так, чтобы дети вас не слушали

Родитель желает, чтобы ребенок был послушным. Но нередко встречаются неуправляемые дети, не желающие никого слышать.

  • Что становится причиной непослушания? Родители сами виноваты в том, что малыш вырос неуправляемым.

Психологи составили список вредных советов, помогающим сделать так, чтобы ребенок вас не слушался.

1. Двойные стандарты

  • Запрещайте малышу есть конфеты, а сами ешьте их килограммами.
  • Объясняйте, что дорогу нужно переходить на зеленый свет, а сами перебегайте на красный.
Вредные советы родителям: как сделать так, чтобы дети вас не слушали

Создавайте двойные стандарты, позвольте себе то, что запрещаете ребенку.

И от чувства злости и несправедливости он будет делать все наоборот.

2. Не аргументируйте запреты

На вопросы малыша отвечайте: «Потому что я так сказал». Это самый мощный аргумент, услышав его, чадо обозлиться на вас, и не будет слушаться.

  • Оставьте малыша в полном непонимание, и заставьте его почувствовать себя вашей собственностью.

В результате в будущем он будет делать все наоборот, для ощущения свободы.

3. Бойтесь быть строгим

Если вы отказали, но малыш бьется в истерике, то меняйте свое мнение. И вам будут гарантированы постоянные истерики, ведь вами можно манипулировать, ведь ваше слово ничего не значит.

  • Жалейте ребенка, не наказывайте его за проделки, позволяйте ему нарушать режим, кричать на вас, обижать собаку.
  • Находите оправдание его плохому поведению, чтобы он почувствовал безнаказанность и делал все, что пожелает.

4. Запрещайте ему все

  • Не давайте чаду права выбора, решайте за него все.
  • Лишите его собственного мнения, чтобы он начал вас ненавидеть, и хотел сделать все на зло.
  • Распоряжайтесь его жизнью полностью, не давая ему глотка воздуха. Ведь зачем вам самостоятельный ребенок, уважающий вас.

Так вы сможете вырастить человека, который не будет знать, чего хочет и будет зол на вас.

Вредные советы родителям: как сделать так, чтобы дети вас не слушали

5. Забудьте о своей жизни

Сконцентрируйтесь на ребенке, посвящайте ему жизнь. Не давайте ему свободы, контролируйте каждый шаг. Душите его своим вниманием и заботой.

Стараясь освободиться, чадо начнет делать все по-своему, не обращая внимания на ваши запреты.

Послушный ребенок или нет – результат воспитания. Не стоит винить его или других людей, вы сами поспособствовали этому.

  • Если вы хотите, чтобы ребенок был неуправляемым, и ваше слово для него было пустым звуком, то прислушайтесь к вышеперечисленным советам.
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воспитание

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