Вредные советы родителям: как сделать так, чтобы дети вас не слушали

Родитель желает, чтобы ребенок был послушным. Но нередко встречаются неуправляемые дети, не желающие никого слышать.

Что становится причиной непослушания? Родители сами виноваты в том, что малыш вырос неуправляемым.

Психологи составили список вредных советов, помогающим сделать так, чтобы ребенок вас не слушался.

1. Двойные стандарты

Запрещайте малышу есть конфеты, а сами ешьте их килограммами.

Объясняйте, что дорогу нужно переходить на зеленый свет, а сами перебегайте на красный.

Создавайте двойные стандарты, позвольте себе то, что запрещаете ребенку.

И от чувства злости и несправедливости он будет делать все наоборот.

2. Не аргументируйте запреты

На вопросы малыша отвечайте: «Потому что я так сказал». Это самый мощный аргумент, услышав его, чадо обозлиться на вас, и не будет слушаться.

Оставьте малыша в полном непонимание, и заставьте его почувствовать себя вашей собственностью.

В результате в будущем он будет делать все наоборот, для ощущения свободы.

3. Бойтесь быть строгим

Если вы отказали, но малыш бьется в истерике, то меняйте свое мнение. И вам будут гарантированы постоянные истерики, ведь вами можно манипулировать, ведь ваше слово ничего не значит.

Жалейте ребенка, не наказывайте его за проделки , позволяйте ему нарушать режим, кричать на вас, обижать собаку.

, позволяйте ему нарушать режим, кричать на вас, обижать собаку. Находите оправдание его плохому поведению, чтобы он почувствовал безнаказанность и делал все, что пожелает.

4. Запрещайте ему все

Не давайте чаду права выбора, решайте за него все.

Лишите его собственного мнения, чтобы он начал вас ненавидеть, и хотел сделать все на зло.

Распоряжайтесь его жизнью полностью, не давая ему глотка воздуха. Ведь зачем вам самостоятельный ребенок, уважающий вас.

Так вы сможете вырастить человека, который не будет знать, чего хочет и будет зол на вас.

5. Забудьте о своей жизни

Сконцентрируйтесь на ребенке, посвящайте ему жизнь. Не давайте ему свободы, контролируйте каждый шаг. Душите его своим вниманием и заботой.

Стараясь освободиться, чадо начнет делать все по-своему, не обращая внимания на ваши запреты.

Послушный ребенок или нет – результат воспитания. Не стоит винить его или других людей, вы сами поспособствовали этому.