Вредные советы родителям: как сделать так, чтобы дети вас не слушали

Родитель желает, чтобы ребенок был послушным. Но нередко встречаются неуправляемые дети, не желающие никого слышать.
- Что становится причиной непослушания? Родители сами виноваты в том, что малыш вырос неуправляемым.
Психологи составили список вредных советов, помогающим сделать так, чтобы ребенок вас не слушался.
1. Двойные стандарты
- Запрещайте малышу есть конфеты, а сами ешьте их килограммами.
- Объясняйте, что дорогу нужно переходить на зеленый свет, а сами перебегайте на красный.
Создавайте двойные стандарты, позвольте себе то, что запрещаете ребенку.
И от чувства злости и несправедливости он будет делать все наоборот.
2. Не аргументируйте запреты
На вопросы малыша отвечайте: «Потому что я так сказал». Это самый мощный аргумент, услышав его, чадо обозлиться на вас, и не будет слушаться.
- Оставьте малыша в полном непонимание, и заставьте его почувствовать себя вашей собственностью.
В результате в будущем он будет делать все наоборот, для ощущения свободы.
3. Бойтесь быть строгим
Если вы отказали, но малыш бьется в истерике, то меняйте свое мнение. И вам будут гарантированы постоянные истерики, ведь вами можно манипулировать, ведь ваше слово ничего не значит.
- Жалейте ребенка, не наказывайте его за проделки, позволяйте ему нарушать режим, кричать на вас, обижать собаку.
- Находите оправдание его плохому поведению, чтобы он почувствовал безнаказанность и делал все, что пожелает.
4. Запрещайте ему все
- Не давайте чаду права выбора, решайте за него все.
- Лишите его собственного мнения, чтобы он начал вас ненавидеть, и хотел сделать все на зло.
- Распоряжайтесь его жизнью полностью, не давая ему глотка воздуха. Ведь зачем вам самостоятельный ребенок, уважающий вас.
Так вы сможете вырастить человека, который не будет знать, чего хочет и будет зол на вас.
5. Забудьте о своей жизни
Сконцентрируйтесь на ребенке, посвящайте ему жизнь. Не давайте ему свободы, контролируйте каждый шаг. Душите его своим вниманием и заботой.
Стараясь освободиться, чадо начнет делать все по-своему, не обращая внимания на ваши запреты.
Послушный ребенок или нет – результат воспитания. Не стоит винить его или других людей, вы сами поспособствовали этому.
- Если вы хотите, чтобы ребенок был неуправляемым, и ваше слово для него было пустым звуком, то прислушайтесь к вышеперечисленным советам.
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