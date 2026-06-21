Сколько зубов у акул: объяснение для детей и советы родителям

Зубы акулы не врастает в кость, как у человека. Они держатся в десне, поэтому легко выпадают. Зато и новые вырастают очень быстро — иногда всего за несколько дней. Для акулы это нормально. Она может потерять десятки зубов за один обед и даже этого не заметить.