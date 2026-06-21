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Сколько зубов у акул: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок слышит, что у акул «тысячи зубов», это звучит почти страшно и очень загадочно. «Как так? Они же не могут поместиться во рту!»

Журналист, филолог
Акула
Источник: Unsplash

Сколько зубов у акулы на самом деле

У большинства акул во рту одновременно находится от 200 до 300 зубов. Они стоят в несколько рядов — как на конвейере.

Но за всю жизнь акула может вырастить 20–30 тысяч зубов. Это происходит потому, что зубы у неё постоянно выпадают и заменяются новыми.

Можно объяснить ребёнку так: «У акулы зубы не берегут — они всё время обновляются».

Почему у акул так много зубов

Акулам зубы нужны каждый день. Они хватают добычу, рвут пищу, иногда ломают или теряют зубы. Если бы зубы не росли заново, акула быстро осталась бы без них.

Поэтому природа придумала особую систему: за первым рядом зубов всегда готов следующий, а за ним — ещё один. Когда зуб выпадает, новый сразу выдвигается на его место. Это похоже на эскалатор или запасные лезвия в бритве.

Почему зубы у акул постоянно выпадают

Зубы акулы не врастает в кость, как у человека. Они держатся в десне, поэтому легко выпадают. Зато и новые вырастают очень быстро — иногда всего за несколько дней. Для акулы это нормально. Она может потерять десятки зубов за один обед и даже этого не заметить.

Одинаковые ли зубы у всех акул

Нет. Форма зубов зависит от того, что ест акула. У одних акул зубы острые и тонкие — чтобы хватать рыбу. У других — широкие и плоские, чтобы дробить раковины. А у третьих — зубы похожи на пилу, чтобы отрывать куски мяса.

Можно сказать ребёнку: «Зубы акулы подстраиваются под её еду».

Как объяснить ребёнку на примере

Можно привести простой образ. У человека зубы как один набор посуды: сломался — беда. У акулы зубы как одноразовые вилки: использовала — выбросила, взяла новые.

Или ещё проще: «Акула — чемпион по запасным зубам».

Советы родителям

Объясняйте спокойно, без запугивания: «У акул много зубов, потому что они часто их теряют. Зато новые вырастают всю жизнь».

Можно показать ребёнку картинку с несколькими рядами зубов — это помогает понять, как работает «конвейер».

Если ребёнок старше, можно добавить, что именно по зубам учёные узнают, какие акулы жили миллионы лет назад.

Этот вопрос помогает ребёнку понять, что в природе нет «страшных излишеств». Большое количество зубов у акул — не для ужаса, а для выживания. Это пример того, как природа решает задачи по-своему.

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