«Привычнее не значит лучше». Учитель года о плюсах ЕГЭ и современной школы

Победитель конкурса «Учитель года–2017» в Курской области о том, кто формирует нервозную атмосферу вокруг ЕГЭ и почему современная школа не хуже советской.

Ученики поздравили Ирину Дмитриеву с победой в конкурсе и подарили торт в виде книги. © / Ирина Дмитриева / Из личного архива

Победитель регионального конкурса «Учитель года–2017» – педагог начальных классов гимназии №25 г. Курска Ирина Дмитриева – представит область на всероссийском конкурсе в Москве. На своём персональном сайте Ирина Алексеевна пишет: «Я самая счастливая мама, потому что у меня лучший ребёнок на свете. Я самая счастливая жена, потому что мой муж терпит мой характер и мою профессиональную загруженность. Я самый счастливый учитель, потому что у меня никогда не было плохих учеников». Конечно, с таким человеком хочется познакомиться поближе.

Семья – моя стена

Досье Ирина Дмитриева. Родилась в 1969 году. Закончила Курский педагогический институт по специальности «учитель истории и обществознания». 30 лет работает учителем в гимназии №25 г. Курска. Почётный работник общего образования РФ, ветеран труда, учитель высшей категории. Замужем, воспитывает дочь.

Татьяна Гапонова, «АиФ-Черноземье»: Ирина Алексеевна, расскажите, что из себя представляет конкурс?

Ирина Дмитриева: Конкурс проходил в два этапа: заочный и очный. В первом туре необходимо было написать эссе «Я – учитель» и представить персональный сайт в интернете. Второй, очный, тур состоял из трёх конкурсных испытаний: защита инновационного проекта, представление видеоролика «Экология образования» и проведение урока в чужой школе с незнакомыми детьми. Финалисты провели мастер-классы для своих коллег.

– Поддержала ли вас семья?

– Семья – это моя стена. Муж и дочь отнеслись с пониманием к тому, что почти всё своё время я трачу на работу. Муж далёк от педагогики, от образования, но искренне волновался за меня и поддерживал. Дочь переложила на себя часть моих забот по дому, слушала приходящие мне в голову идеи и давала советы с точки зрения современной молодёжи. Не проникся важностью происходящего только наш кот, который, настойчиво требуя привычной ласки, приходил и укладывался на клавиатуру.

– Сравнивая современную систему образования с советской, как вы оцениваете результаты?

– Многие люди старшего поколения сетуют на то, что «раньше лучше было», смешивая понятия «лучше» и «привычнее». Действительно, в школах многое изменилось и нельзя сказать, что сейчас образование находится в загоне. Недавние исследования, в том числе независимые международные, говорят, что российские школьники, например, уверенно держатся в лидерах по осознанности чтения. И это на фоне мирового снижения интереса к чтению. Дело в том, что перед российским образованием стоят несколько иные цели, чем раньше. В современном быстро меняющемся мире мало владеть набором знаний, умений, навыков, которого требовала от выпускников советская школа. Важно развить личностный потенциал, сформировать компетенции, которые предоставят возможность применять этот набор в реальной жизни. Сейчас остро стоит вопрос о формировании индивидуальной траектории развития каждого ребёнка.

Нервозную атмосферу вокруг ЕГЭ формируют скорее взрослые. Ирина Дмитриева

– Как относитесь к ЕГЭ?

– Положительно. Современная система даёт гораздо больше возможностей для того, чтобы оценки стали объективными и справедливыми, а поступление в престижные вузы – более доступным для всех учащихся из разных регионов страны. Да, многое в проведении такого экзамена ещё требует корректировки и шлифовки. Но нервозную атмосферу вокруг ЕГЭ формируют скорее взрослые и по разным причинам. Родительское волнение вполне понятно. Но, общаясь на форумах, мамам и папам необходимо критично относиться к источникам информации. «Страшилки», как, впрочем, и залихватские истории геройского поведения выпускников – это зачастую выдумки, мнение людей, которые просто решили попиариться на горячей теме, обратить на себя внимание. Лучше почитать специальную литературу, больше доверять своим детям, своим учителям.

А чтобы накануне экзамена ребёнку захотелось поговорить с вами, важно прислушиваться к нему с самого раннего возраста. Это я о тех моментах, когда малыши бегут к нам с самыми разными вопросами. А мы заняты, у нас борщ кипит. Если мы не будем обращать внимание на эти вопросы, то позже они уже не придут к нам со своими проблемами. Важно почувствовать интерес ребёнка и помочь ему развиваться в нужном направлении. Детям необходимо давать свободу выбора. Начиная от цвета носочков в детский сад до принятия решения о выборе профессии.

Дети в сети

– Надо ли контролировать общение ребёнка в социальных сетях, учитывая, что сейчас появляются «группы смерти»?

– Маленькие дети особенно подвержены чужому влиянию. Недооценивать это нельзя. Необходимо доверие в семье, чтобы посторонний человек не порвал тонкую ниточку доверия, которая связывает детей и взрослых, не мог фатально повлиять на ребёнка. Конечно, родителям надо быть настороже. Родительский контроль должен быть, но это скорее помощь, поддержка, направление. Но не тотальный контроль ни в коем случае.

Виртуальное пространство становится значимой частью общения. Я сама активный пользователь, общаюсь в социальных сетях, веду персональный сайт. Не считаю, что нужно регламентировать общение в интернете, регистрируясь по паспорту или с определённого возраста.

- Создают ли современные гаджеты проблему на занятиях?

– Мы достигли компромисса. На уроках дети выключают телефоны, по окончании включают. На переменах хотелось бы, чтобы дети отдохнули от умственного труда, потратили это время на общение, движение, а не включали агрессивные компьютерные игры. Стараюсь, как могу, отвлечь. Думаем прежде всего о здоровье. Бегать в коридорах всем одновременно невозможно, учитывая скученность и ограниченность пространства. Хотелось бы иметь дополнительные помещения, сухие бассейны, где дети могли бы, находясь в безопасности, подвигаться с удовольствием.

Хотелось бы, чтобы в семьях сохранялась культура совместного чтения вслух. Под одним пледом, на диване, не торопясь. Пусть даже в не совсем удобной позе, но вместе. И обсуждать прочитанное. Ирина Дмитриева

– О чем стоит задуматься, выбирая профессию учителя?

– Готов ли ты принять ученика на равных, как партнёра, готов ли видеть людей в детях. Учитель должен быть мобилен, интересен. Должен развиваться, меняться вместе с меняющимся миром. Но вместе с тем должен оставаться носителем незыблемых нравственных устоев.

– По каким критериям выбирать учебное заведение? Верно ли, что в начальном звене важнее выбирать не школу, а учителя?

– Лучшая школа – это школа во дворе. Это идеально. Выбирать нужно не программу, программа не так важна, важно, у кого она в руках. Регалии и отзывы также не главное. Надо прийти на собрание, послушать учителя, задать интересующие вопросы. Важно совпасть по взглядам, по темпераменту, даже по темпу речи. Переход из дома в школу должен быть максимально естественным для ребёнка. Обязательно надо спросить мнение ребёнка, понравился ли ему учитель, и это тоже стоит учесть. Бывает так: бабушки хотят поопытнее, построже педагога, а дети тянутся к молодой, позитивной, модно одетой девушке. И она тоже хороший учитель. Ребёнку важно будет заслужить похвалу и одобрение именно этого человека.

Читайте сказки

– С каким багажом знаний вы хотели бы встречать первоклассников?

– Это даже не знания, а общее интеллектуальное и эмоциональное развитие, социализация, навыки общения. Умение читать – это не прихоть школы, но и не критерий отбора. Умеющему читать ребёнку будет намного проще, он сам может себе помочь. Важнее научить ребёнка, например, играть в шахматы, танцевать, рассуждать вслух. Нужно развивать общий кругозор, понимать причинно-следственные связи, быть эмоционально зрелым. В школе потребуется умение слышать, воспринимать задачи, сосредоточиться на решении. Подготовка начинается с самого раннего возраста, с чтения сказок. Хотелось бы, чтобы в семьях сохранялась культура совместного чтения вслух. Под одним пледом, на диване, не торопясь. Пусть даже в не совсем удобной позе, но вместе. И обсуждать прочитанное.

Мечтаю, чтобы в школу дети стремились с радостью и открытой душой, домой возвращались полные открытий и положительных эмоций.