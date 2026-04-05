О чем могут рассказать детские рисунки

Когда ребенок в миллионный раз показывает нам свой рисунок, мы часто на автомате, почти не взглянув, говорим «Как красиво!
«Погода» в доме
Дети часто рисуют свою семью. Как правило, все члены семьи на таких рисунках находятся где-то под открытым небом и стоят рядом друг с другом лицом к зрителю. Обратите внимание, где нарисовал себя сам автор произведения — рядом с родственниками или поодаль от всех. Как отмечают детские психологи, дети, живущие в хаотичной среде — когда в доме много шума, хлама, неорганизованности и беспорядка — часто рисуют себя в отдалении от семьи.
Царящий в доме и в отношениях между членами семьи хаос может негативно отражаться на развитии детей и их чувстве безопасности.
Если же ребенок чувствует себя дома комфортно, он нарисует себя в центре семейной «вселенной», рядом с остальными родственниками. Нужно также обращать внимание на выражение лиц тех, кого изобразил юный художник — грустные, злые лица или веселые тоже могут много сказать об атмосфере в доме и о том, как себя в ней ощущает ребенок.
Все дети начинают с каракуль, но годам к четырем-пяти они, как правило, уже способны изображать более-менее узнаваемые фигурки человечков, цветочки, домики и так далее.
Конечно, речь здесь идет о каких-то усредненных показателях: есть дети, которые начинают прекрасно рисовать в очень раннем возрасте, есть те, кто вообще не любит рисовать или всю жизнь не продвигается дальше самых примитивных изображений.
Все очень индивидуально, ведь речь идет о творчестве. Но родителям все же стоит обращать внимание на некоторые особенности, связанные с детским рисованием. В частности, полное отсутствие прогресса в искусстве изображения, «застревание» на каком-то сюжете, когда ребенок давно и постоянно рисует одно и то же с минимальным разнообразием, может свидетельствовать о некоторых отклонениях в развитии.
Что все это значит?
Если вы не понимаете, что изображено на рисунке ребенка, обязательно спросите его об этом. Дети обычно обожают рассказывать о том, что они нарисовали, и пускаются в долгие объяснения, что только подхлестывает их фантазию и художественное воображение, а значит идет им на пользу. Будьте готовы к тому, что узнаете много нового и о том, что «варится» в голове у юного художника, и о мире вокруг.
Когда стоит начинать беспокоиться и записываться к детскому психологу?
Во-первых, если на картинках ребенка постоянно появляются страшные монстры, огонь, взрывы, злобные люди и прочая «чернуха». Во-вторых, если ребенок все время изображает самого себя очень маленьким по сравнению со всем остальным, что нарисовано на картинках. В-третьих, если в своих рисунках ребенок постоянно использует «агрессивные» цвета, такие как черный или красный.
Кроме того, стоит обратить внимание на то, как именно ребенок изображает человеческие фигуры. Если конечности все время находятся не там, где им положено быть, это тоже повод для посещения специалиста.
Источник: moms.com
