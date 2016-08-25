Задачи со звёздочкой для нового министра образования

Неделя остаётся до начала нового учебного года. Полным ходом идёт подготовка к событию, которое в нашей стране, а также в ряде стран постсоветского пространства принято называть Днём знаний. Учебники, тетради, ранцы-рюкзаки, школьная форма. Наводится финальный марафет в учебных заведения по приёму школьников и студентов. Готовятся праздничные речи, проводятся традиционные августовские совещания с постановкой целей и задач.

Россия новый учебный год встречает с новыми надеждами, которые связываются с новым министром образования. Возможно, это несколько наивно – связывать надежды на позитивные перемены в российском образовании с появлением нового ведомственного руководителя, однако если в других министерствах были прецеденты, то почему нет?..

Впервые в истории страны, начиная со времён Российской империи, должность главы образовательного ведомства заняла женщина – Ольга Васильева, сменившая на посту непопулярного Дмитрия Ливанова.

Ольга Васильева – доктор исторических наук и почётный профессор Московского государственного гуманитарно-экономического университета.



Первое публичное появление Ольги Васильевой в новой должности состоялось в ходе Всероссийского совещания педагогических работников, на котором нового министра представил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Накануне Ольга Васильева приняла участие в так называемом «Часе с министром», который проводится Общественной палатой России. Организаторы «Часа» говорят о том, что к моменту начала беседы с министром образования было собрано рекордное количество вопросов, многие из которых в качестве реально наболевших, если можно так выразиться, перекочевали в качестве наследия г-на Ливанова. Накануне Ольга Васильева приняла участие в так называемом «Часе с министром», который проводится Общественной палатой России. Организаторы «Часа» говорят о том, что к моменту начала беседы с министром образования было собрано рекордное количество вопросов, многие из которых в качестве реально наболевших, если можно так выразиться, перекочевали в качестве наследия г-на Ливанова.

Наиболее популярной темой, на которую общественность желает побеседовать с Ольгой Васильевой, как выясняется, является тема Единого государственного экзамена. Кстати, именно вопрос об отношении Ольги Васильевой к ЕГЭ был задан одним из первых журналистами после проведения Всероссийского педсовета. Новый министр образования дала сдержанный ответ, заявив о том, что ЕГЭ она поддерживает в том плане, что такой вариант экзамена даёт возможность школьникам из самых разных регионов поступать в престижные и крупные российские вузы, но при этом добавила, что ЕГЭ явно нуждается в определённого рода преобразованиях. В каких конкретно преобразованиях? – вопрос пока остался открытым.

Миллионы россиян, включая в первую очередь представителей образовательного сообщества, - тех, которые, мягко говоря, не в восторге от ЕГЭ, вероятно, ожидали, что Ольга Васильева рубанёт с плеча и заявит, что ЕГЭ буквально с первого сентября отменит... Но такие ожидания уж слишком наивны. Отменить «три буквы» можно всегда, но основной-то вопрос связан даже не с тем, что в России эксплуатируется ЕГЭ, а с тем, к каким последствиям в области получения качественной образовательной базы для подрастающего поколения ведёт вариант подготовки к этому недовыпускному и недовступительному экзамену.

Вот только нельзя игнорировать того, что новый министр работает в системе. И если система всё же обеспокоится положением дел с реальным уровнем образования в нашей стране, то и министр, взяв под козырёк, начнёт решать задачи по исправлению ситуации. Если же новый министр в лице Ольги Васильевой назначался на пост не в качестве воплотителя в жизнь идей позитивных перемен в системе образования, а лишь как инструмент предвыборного воздействия, то ожидать продуктивной работы в желаемом общественностью направлении не приходится. Понятно, что забегать вперёд, делая выводы после нескольких дней работы нового главы Минобрнауки, слишком рано. Но просто реально хочется, чтобы Ольга Васильева не стала продолжательницей «линии партии», за последние годы приведшей образовательную модель России к слепому копированию модели западной, из которой вырастают отменные потребители, потребляющие и пропускающие через свой кишечник порой даже национальные интересы...

А ведь главные надежды ещё и на то, что в России наконец-то начнёт повышаться престиж профессии учителя, ведь именно этот человек фактически формирует будущее страны. И от отношения к учителю во многом зависят процесс и итог такого формирования.

Кроме того, не хотелось бы, чтобы начало воплощаться в жизнь заявление премьер-министра Медведева о том, что «если учителю не хватает денег, пусть идёт в бизнес». Можно говорить сколько угодно, что медведевская цитата «вырвана из контекста» и о том, что «настоящие, идейные» учителя приходят в школу не ради денег, но это всё досужие размышления. Правда в том, что учитель на определённом этапе обучения школьника во многом должен являться примером, и если у этого «примера» банально не хватает средств на обеспечение своей семьи, то это прямой удар как по отношению подрастающего поколения к профессии, так и в целом по системе образования. Идейный учитель – это здорово, но, как говорится, ему тоже кушать хочется. Он в первую очередь Че-ло-век!

Финансовое обеспечение учителей – это далеко не всё, что в этом плане играет важную роль. Министерству образования и науки нужно перейти к решению задачи по формированию среды уважения к представителям профессии. Сегодняшнее положение дел говорит о том, что учитель – бесправное, простите, существо, над которым помимо непосредственно начальства - ещё и целая армия чиновников, омбудсменов, представителей родительских комитетов и прочего-прочего. Учитель в нашей стране фактически потерял право отстаивать собственную точку зрения на подготовку подрастающего поколения, а также потерял право на ту иерархическую ступень в общественных отношениях, которая у него была ещё лет 35-40 назад. Идея «ученик – наше всё!» и чиновничий упор на так называемую «личную ориентированность» привели к тому, что учитель превратился в последнего человека в школе, авторитет которого может быть оспорен любой зарвавшейся мамашей с «индивидуальным взглядом» на «уникальные способности» её чада... А если мамаша с папашей ещё и при средствах, то порой доходит до абсурда, когда директор ради «спонсорской помощи» вынужден идти на увольнение профессионала, воспитавшего не одно поколение.

Опыт, стаж, образование – уже ничто. Отчётность и следование указивкам чинуш, которые безумно далеки от образовательных реалий – всё.

Учителя завалены нелепой отчётностью, отнимающей уйму времени от «живого» общения с учащимися, от самоподготовки, от личной жизни, в конце концов. Лазерные принтеры не выдерживают той нагрузки, которая в плане отчётности лежит на современном учителе. Планы, программы, разработки, отчёты по выполнению планов, программ и разработок. Отчёты о заполнении электронных дневников, отчёты о проверке неэлектронных дневников (на местах). Отчёты о ведении сайта. Отчёты о ремонте кабинета. Отчёты об озеленении кабинетов на фоне отчётов по деозелинению кабинетов на основании требований Санпина... Отчёты об индивидуальной работе с учащимися и их родителями. Отчёты о ведении журналов. Отчёты по мониторингу классным руководителем деятельности школьников в социальных сетях на предмет соответствия законодательству РФ и профилактике суицида. Отчёт о сдаче отчётов...

Если новый министр не обратит внимания на эту проблему, то современное образование рискует окончательно скатиться в мир бесполезного для реального образовательного дела бумагомарательства. Учить будет просто некогда...

В этой связи хочется снова выразить надежду на то, что новый министр образования Ольга Васильева, которая сама не чужда учительской профессии, реально озаботиться современными системными проблемами и приложит к их разрешению все силы и таланты. Плюс – нужно пожелать, чтобы в позитивных инициативах, если таковые обнаружатся, не вязали министру руки...