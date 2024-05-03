Глазурь для пасхальных куличей за 5 минут: самый простой и быстрый способ

Рецепт глазури из сахарной пудры и лимонного сока
Чтобы пасхальный кулич получился особенно вкусным, покройте его шапочку сладкой домашней глазурью. Эта помадка получается белой, глянцевой, хорошо застывает, не крошится и не осыпается. Украшать ее цветной посыпкой — одно удовольствие.
В отличие от классической белковой, в составе этой глазури нет яиц, благодаря чему ее могут спокойно есть люди с аллергией. Следуйте нашему простому рецепту — результат вас точно порадует.
Важно: чтобы сделать глазурь для куличей по этому рецепту, возьмите именно сахарную пудру, а не сахар.
Вам понадобятся:
- Сахарная пудра — 100 г
- Лимонный сок — 3–4 ст.л.
- Шоколад — 2–3 кусочка
- Творожный сыр — 1 ст.л.
- Цветная посыпка — по вкусу
Как приготовить глазурь для кулича на Пасху:
- В сахарную пудру добавьте лимонный сок и тщательно перемешивайте до состояния плотной глянцевой глазури. Она должна получиться не слишком густой и не очень жидкой.
- Украсьте готовый кулич шапочкой из глазури.
- Чтобы придать выпечке более праздничный вид, используйте цветную посыпку, пока глазурь не застыла.
- На уже застывшей глазури можно сделать надписи или нарисовать шоколадный узор. Растопите несколько кусочков в микроволновке и рисуйте при помощи зубочистки.
- Для создания веточек вербы, помимо шоколада, вам понадобится творожный сыр, который также следует наносить на поверхность глазури при помощи зубочистки.
Текст и фото: Катерина Капустина
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