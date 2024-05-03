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Глазурь для пасхальных куличей за 5 минут: самый простой и быстрый способ

Предлагаем вам самый простой и быстрый способ приготовления домашней глазури для кулича из сахарной пудры. Она станет вкусным и красивым украшением пасхальной выпечки.

Рецепт глазури из сахарной пудры и лимонного сока

Как сделать глазурь для куличей за 5 минут: самый простой способ
Как сделать глазурь для куличей
Как сделать глазурь для куличей
Как сделать глазурь для куличей
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Чтобы пасхальный кулич получился особенно вкусным, покройте его шапочку сладкой домашней глазурью. Эта помадка получается белой, глянцевой, хорошо застывает, не крошится и не осыпается. Украшать ее цветной посыпкой — одно удовольствие.

В отличие от классической белковой, в составе этой глазури нет яиц, благодаря чему ее могут спокойно есть люди с аллергией. Следуйте нашему простому рецепту — результат вас точно порадует. 

Важно: чтобы сделать глазурь для куличей по этому рецепту, возьмите именно сахарную пудру, а не сахар.

Вам понадобятся:

  • Сахарная пудра — 100 г
  • Лимонный сок — 3–4 ст.л.
  • Шоколад — 2–3 кусочка
  • Творожный сыр — 1 ст.л.
  • Цветная посыпка — по вкусу

Как приготовить глазурь для кулича на Пасху:

  1. В сахарную пудру добавьте лимонный сок и тщательно перемешивайте до состояния плотной глянцевой глазури. Она должна получиться не слишком густой и не очень жидкой. 
  2. Украсьте готовый кулич шапочкой из глазури.
  3. Чтобы придать выпечке более праздничный вид, используйте цветную посыпку, пока глазурь не застыла.
  4. На уже застывшей глазури можно сделать надписи или нарисовать шоколадный узор. Растопите несколько кусочков в микроволновке и рисуйте при помощи зубочистки.
  5. Для создания веточек вербы, помимо шоколада, вам понадобится творожный сыр, который также следует наносить на поверхность глазури при помощи зубочистки.

Текст и фото: Катерина Капустина

 

Катерина Капустина
Журналист и редактор
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