РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 239 подписчиков

Все о детских ходунках: польза, вред и безопасные альтернативы

Ходунки кажутся удобным решением: ребенок осваивает новый навык, а у родителя появляется свободная минутка. Но за этим удобством стоит не только польза, но и вред.

Автор Дети Mail
Ребенок учится ходить
Ходунки позиционируются как тренажер для обучения ходьбе, но для тренировки равновесия и мышц нужны другие условияисточник: Magnific.com

На практике устройство не тренирует шаги, а заменяет их механической опорой. Разбираем реальную пользу и вред ходунков, влияние на моторное развитие и безопасные альтернативы.

 

Как ходунки влияют на моторное развитие

Ребенок в ходунках опирается на седло, а не на стопы. Рама удерживает равновесие вместо мышц-стабилизаторов, а ноги касаются пола только носками. В таком положении невозможно имитировать реальный шаг с переносом веса. Дети, которые учатся ходить, часто опираются на пальцы ног, и этот паттерн может сохраняться даже после того, как они освоили навык.

В ходунках тело ребенка постоянно наклонено вперед, что препятствует нормальной вертикализации и отрицательно сказывается на равновесии. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника в таком положении получает чрезмерную нагрузку.

Как выбрать, если решение уже принято: что проверить

Если вы все-таки рассматриваете ходунки для покупки, вот параметры, на которые стоит обратить внимание. 

1.Регулировка должна позволять установить сиденье так, чтобы обе ноги ребенка стояли на полу всей стопой, а не на носках. Если максимальная высота не позволяет этого, ходунки не подходят.

2. Силиконовые или прорезиненные колеса тише и меньше скользят на ламинате и плитке. Колеса малого диаметра маневреннее на ровном полу, но могут застревать в щелях. Большие колеса лучше преодолевают пороги, но менее маневренны.

3. Широкое основание снижает риск опрокидывания. Шесть колес вместо четырех дают большую устойчивость. Убедитесь, что рама не складывается самопроизвольно: складные модели должны иметь надежные фиксаторы.

4. Спинка должна быть мягкой, но не слишком мягкой, чтобы не создавать нагрузку на позвоночник.

Безопасные альтернативы: чем заменить ходунки

При ходьбе ребенок учится удерживать равновесие, переносить вес с одной ноги на другую и координировать движения. В ходунках эти задачи решает сиденье: оно берет на себя равновесие, а ноги ребенка лишь отталкиваются от пола. Ребенок не тренирует мышцы-стабилизаторы и не учится падать и вставать.  

Безопасные альтернативы решают ту же задачу — занять ребенка в вертикальном положении или дать опору для тренировки, — но не подменяют естественные этапы развития.

1. Стационарный игровой центр — неподвижная платформа с сиденьем, которое вращается, наклоняется и подпрыгивает. Ребенок находится в вертикальном положении, но не перемещается по квартире и не может добраться до опасных предметов. Это прямая замена ходункам для тех, кто хочет, чтобы малыш был занят в вертикальном положении.

2. Манеж — безопасная зона, где ребенок может сидеть, ползать и учиться вставать. Он ограничивает пространство, но не берет на себя функцию равновесия и не нарушает естественные движения.  

3. Ходунки-каталки (пушеры) — устройства, которые ребенок толкает перед собой, а не сидит внутри. Они тренируют ходьбу с опорой, но требуют, чтобы ребенок уже умел уверенно стоять и делать шаги. 

Что делать, если ходунки уже куплены

Если ходунки уже куплены, выбрасывать их не обязательно — но использовать нужно по строгим правилам. Ниже — шесть шагов, которые помогут снизить риски травм и неправильного закрепления навыков. 

1. Ограничьте время до 20 минут за раз. Это снижает нагрузку на позвоночник и риск травм.

2. Проверьте высоту: обе ноги должны стоять на полу всей стопой. Если ребенок стоит на носках, сиденье отрегулировано неверно.

3. Оградите опасные зоны. Лестницы, плита, горячие напитки, окна — все места, которые ребенок может достичь в ходунках, должны быть недоступны.

4. Не оставляйте малыша без присмотра: скорость движения в ходунках — более 1 метра в секунду.

4. Используйте устройство только как дополнение: ходунки не заменяют время на полу, ползание и тренировку равновесия.

Ссылка на первоисточник
эльвира ольман
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым