Все о детских ходунках: польза, вред и безопасные альтернативы

Ребенок в ходунках опирается на седло, а не на стопы. Рама удерживает равновесие вместо мышц-стабилизаторов, а ноги касаются пола только носками. В таком положении невозможно имитировать реальный шаг с переносом веса. Дети, которые учатся ходить, часто опираются на пальцы ног, и этот паттерн может сохраняться даже после того, как они освоили навык.